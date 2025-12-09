ベガコーポレーションが運営する越境ECプラットフォーム『DOKODEMO』にEC商品検索・サイト内検索エンジン「ZETA SEARCH」が導入

ZETA株式会社

CX向上生成AIソリューション「ZETA CXシリーズ」を提供し、顧客体験価値の向上を支援するZETA株式会社(本社：東京都世田谷区、以下ZETA)は、株式会社ベガコーポレーション(本社：福岡県福岡市博多区、以下ベガコーポレーション)が運営する越境ECプラットフォーム『DOKODEMO』にEC商品検索・サイト内検索エンジン「ZETA SEARCH」が導入されたことをお知らせいたします。




ベガコーポレーションが運営する越境ECプラットフォーム『DOKODEMO』

https://dokodemo.world/


ベガコーポレーションは、「ECの可能性を無限大に」をビジョンに掲げ、家具・インテリアEC事業および越境ECプラットフォーム事業を展開する企業です。



同社が運営する『DOKODEMO(ドコデモ)』は、2015年にサービスを開始した日本発のオンラインショッピングモールで、ファッション、食品・お菓子、家電など幅広いジャンルの日本製品を免税価格で取り扱っています。会員数は120万人を超え、日本国内で販売されている商品を世界中のユーザーに提供しています。



このたび、『DOKODEMO』にZETAが提供するEC商品検索・サイト内検索エンジン「ZETA SEARCH」が導入され、快適な顧客体験の提供をサポートしています。



検索窓でのサジェスト表示で快適な商品探しをサポート





検索窓にて入力中のテキストから予測される「キーワード」「カテゴリー」「関連商品」をサジェストとして表示する機能を実装しました。これにより、全てのテキストを入力する前に候補を選択することが可能となるため、ユーザーの操作負担の軽減に貢献し、快適な購買体験の提供につながります。


また、「関連商品」は画像付きのサジェストが表示されるため、視覚的にもわかりやすく、より簡単に目的の商品までたどり着くことができます。



豊富な並び替え項目の実装により利便性向上に寄与





「人気順」「注目度が高い順」「発売日順」「割引率の高い順」など充実した並び替え項目を実装しました。これにより、検索結果ページの商品の表示順をユーザーごとの目的やニーズに合わせて柔軟に並び替えることができるようになるため、ECサイトの利便性向上に寄与します。



ZETAはAIを活用したデータ解析の強みを活かし、今後もユーザーおよびECサイト運営企業に有益なサービスを提供してまいります。


■ ZETA株式会社　https://zeta.inc(https://zeta.inc)


所在地　：154-0024 東京都世田谷区三軒茶屋2-11-22 サンタワーズセンタービル17F


設立　　：2005年8月


資本金　：96百万円(2024年10月1日時点)


代表者　：山崎　徳之


事業内容：CX向上生成AIソリューションの開発・販売