【本日発売】「別冊少年マガジン」1月号は『人生逆転ダンジョン』が目印！おーにじょうろく先生初連載の『歪みの虜』がスタート

「別冊少年マガジン」1月号が2025年12月9日（火）に発売。表紙＆センターカラーで、話題沸騰中の『人生逆転ダンジョン』が登場！

さらに、SNSで17万人のフォロワーを抱えるおーにじょうろく先生の初連載『歪みの虜』がスタート。他にも、『Fate／Grand Order -turas realta-』『眠れる森のレガ』『イエティ、とある日々』『その青春』の豪華4作品がセンターカラーで掲載！

■『歪みの虜』新連載スタート記念、巻頭カラー

連載開始前からSNSで17万人のフォロワーを抱える、おーにじょうろく先生の初連載がスタート！

これを記念して、巻頭カラーで登場しています。

みんなどこか歪んでいる・・・

SNSで圧倒的支持を受けるおーにじょうろく先生が贈る、清純メガネ少女と “猛犬” ヤンキーの歪なラブストーリーが開幕！

おーにじょうろく先生公式Xアカウント（@923disk）は⁨こちら(https://x.com/923disk)

＜あらすじ＞

猛犬と周囲から恐れられるヤンキーの田中は喧嘩に明け暮れる毎日。そんなある日、冴えないメガネ少女が突如現れる…！ まったく自分を恐れない彼女の言動に、最初はイラついていた田中だったが…「歪んだ表情がとっても可愛い」。彼女の持つ独特の雰囲気と、初めての感覚に段々と虜になっていく――。清純メガネ少女と猛犬ヤンキーの歪なラブストーリー開幕！

■『人生逆転ダンジョン』2巻発売記念、センターカラー

『人生逆転ダンジョン』最新2巻の発売を記念してセンターカラーで登場！

『双星のアポクリファ』、『淫魔な洞窟のその奥で』のあび先生と『異世界好色無双録』のおはなちゃん先生からイラスト＆メッセージが到着。

さらに、魔力発散用?! ティッシュボックスが抽選で100名さまに当たるキャンペーンも。

応募の詳細は、「別マガ」1月号をご確認ください。

*応募には紙版についている応募券が必要です。

■『Fate／Grand Order -turas realta-』最新21巻発売記念、センターカラー

『Fate／Grand Order -turas realta-』最新21巻が、本日2025年12月9日に発売！ これを記念して、センターカラーで登場しています。

ティアマト役の悠木碧さんも推薦！ 21巻表紙イラストにも使われているセンターカラーイラストを使用した特大B2タペストリーが当たるプレゼントキャンペーンも。

応募の詳細は、「別マガ」1月号をご確認ください。

*応募には紙版についている応募券が必要です。

■『その青春』新連載第2回！センターカラー

2025年11月7日に発売された「別冊少年マガジン」12月号よりスタートした『その青春』が、新連載第2回を記念してセンターカラーで登場しています。

＜あらすじ＞

愛と絶望の児童青春群像劇！

楽信小学校5年×組。30人の児童が生きた、愉快で壮絶な日々の記録。その青春が、世界を揺るがす。

■『イエティ、とある日々』夏休み編突入を記念して、センターカラーで登場！

『イエティ、とある日々』本編は夏休み編に突入！これを記念して、センターカラーで登場しています。 『正反対な君と僕』阿賀沢紅茶先生からの推しコメントも到着！

＜あらすじ＞

ずっと変わらぬ村での暮らし。そんな日々のほとりに、ニコっと“イエティ”やってきた。

田中はな、高校1年生。山間にある小さな集落「卯塚村」で、おばあちゃんと遠太と銭湯を営みながら暮らしています。変わり映えのない日常に、少し物足りなさを感じていた、とある日。遠くヒマラヤから不思議な生き物"イエティ"が、はなちゃんちにやってきました！そんなに大きな変化はないけれど、暮らしの中の小さなときめきをイエティと一緒に探しにいきます！

■『眠れる森のレガ』第1巻発売記念、センターカラー

『眠れる森のレガ』第1巻がついに発売！これを記念して、センターカラーで登場しています。

第1巻初版限定特典としてイラストカードの封入も！

さらに、Cカラーイラストを使用したQUOカードが当たるプレゼントキャンペーンも。

応募の詳細は、「別マガ」1月号をご確認ください。

*応募には紙版についている応募券が必要です。

■『惡の華』TVドラマ化決定を記念して、原作の押見先生から描き下ろしイラストが到着！「別マガ」1月号では、ドラマ化に関するカラーページも掲載中！

「別マガ」1月号、発売中！