見たことのない志尊淳づくしでお届けします。『志尊淳アニバーサリー写真集「final」』本日12月9日（火）発売！

株式会社マガジンハウス（本社：東京都中央区、代表取締役社長・鉄尾周一）は、『志尊淳アニバーサリー写真集「final」』通常版、初回限定版BOXを本日2025年12月9日（火）に同時発売いたしました。

通常版（カバー）初回限定版（カバー）

「30歳はとことんファンを喜ばせる一年にしたい」そんな強い想いからスタートしたアニバーサリーイヤーのラストを飾る写真集が本日発売。撮影を担当した柿本ケンサクとの阿吽の呼吸により、これまでに見たことのない志尊淳の心身ともにほぐれた瞬間や屈託のない笑顔、世界遺産を舞台にした美しい佇まいなど、東京、ソウル、ミラノ、バリを舞台に一年間をかけて撮影したあらゆる表情を収録。通常版のカバーはインドネシア・バリのサンセット、初回限定版BOXのカバーは東京の桜。うつろう季節とともに、まるで一緒に過ごした一年間を振り返えるように楽しんでいただける写真集です。

●初回限定版BOXには30枚のフォトカードとカードスタンドつき

大ボリューム30枚のフォトカードをすっぽり収納できて、カードを飾ることもできます。その日の気分に合わせてカードを入れ替えてお楽しみください。

●1月9日(金)には電子版写真集（通常版）もリリース！

■商品ラインナップ

志尊淳アニバーサリー写真集「final」通常版

著者 ：志尊淳

内容 ：写真集（160p/B5）、クリアフォトカード、メッセージポストカード

発売日 ：2025年12月9日（火）

価格 ：3,850円（税込）

ＩＳＢＮ：978-4-8387-3357-6

発行 ：株式会社マガジンハウス

商品ページ（通常版） :https://magazineworld.jp/books/paper/3357/

■志尊淳アニバーサリー写真集「final」初回限定版BOX

著者 ：志尊淳

内容 ：限定版カバーの写真集（160p/B5）、30枚のフォトカード、メッセージポストカード、30枚収納できるスライド式のカードスタンド

発売日 ：2025年12月9日（火）

価格 ：6,050円（税込）

ＩＳＢＮ：978-4-8387-9093-7

発行 ：株式会社マガジンハウス

ＵＲＬ ：https://magazineworld.jp/books/paper/9093/

【志尊淳／プロフィール】

1995年3月5日生まれ、東京都出身。

2011年ミュージカル『テニスの王子様』で俳優デビュー。2014年スーパー戦隊シリーズ第38作『烈車戦隊トッキュウジャー』で主演に抜擢され注目を集める。主な出演作に映画『帝一の國』（2017年）、NHK連続テレビ小説『半分、青い。』（2018年）、ドラマ『潤一』（2019年）、ドラマ『ムチャブリ！わたしが社長になるなんて』（2022年）、NHK連続テレビ小説『らんまん』（2023年）、ドラマ『フェルマーの料理』（2023年）、映画『52ヘルツのクジラたち』（2024年）、ドラマ『日本一の最低男 ※私の家族はニセモノだった』（2025年））、ドラマ『恋は闇』（2025年）など。今夏の日テレ『24時間テレビ』への出演も話題に。現在、Netflixシリーズ『グラスハート』が配信中。

【柿本ケンサク／プロフィール】

多くの映像作品を生み出すとともに、広告写真、アーティストポートレートなどをはじめ写真家としても活動。2021年大河ドラマ『青天を衝け』のビジュアルクリエイティブディレクターを務める。また監督作品として映画『恋する寄生虫』が公開され、2025年夏、Netflixシリーズ佐藤健主演『グラスハート』が全世界配信スタート。同作品では監督と撮影監督を担う。写真家としては、国際美術展「水の波紋2021」に選出。2022年夏「―TIME― 音⽻山清水寺」展、浅間国際フォトフェスティバル2023 、Canon Gallery 50周年企画展 柿本ケンサク写真展「As is」などを開催。

