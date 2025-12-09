【定食屋 宮本むなし】12/10～『博多名物』牛もつ鍋定食を期間限定で販売開始

SRSホールディングス株式会社まろやかな「白味噌スープ」と刺激の「赤辛スープ」の２種類が登場！

M&Sフードサービス株式会社(本社：大阪府大阪市、代表取締役社長：岡本 俊亮)が運営する定食チェーン「定食屋 宮本むなし」では、2025年12月10日(水)より、【博多名物】牛もつ鍋定食を期間限定で販売いたします。今年も、まろやかな「白味噌スープ」と刺激の「赤辛スープ」の２種類が登場し、お好みの味わいを選んでお楽しみいただけます。

あわせて2025年12月10日(水)午前11時～2025年12月23日(火)の期間に「宮本むなし公式Xフォロー&リポストキャンペーン」を実施いたします。宮本むなしの公式Xアカウントをフォローし、キャンペーン投稿をリポストすることで期間中毎日応募でき、その場での抽選で定食屋宮本むなし店内でご利用いただける500円分のデジタルお食事券が当たるキャンペーンです。ぜひこの機会に宮本むなし公式Xのフォロー&リポストでのご参加をお待ちしております。

宮本むなしでは、デジタル技術を活用することでさらにお得に、便利にご利用いただけるようブランド体験のデジタル化（DX）取り組みを進めており、宮本むなし公式アプリでは12月23日(火)まで何度でも使用できる「牛もつ鍋定食各種30円引き」クーポンを配信しております。

宮本むなしでは、アツアツで、ボリュームたっぷりの定食メニューをバラエティ豊かにご提供し、「おなか一杯の幸せ」を感じていただけるよう取り組んでまいります。

12月10日(水)から博多名物牛もつ鍋を期間限定で販売開始

朝晩ぐっと冷え込み冬本番といった今日この頃、宮本むなしでは博多名物「牛もつ鍋定食」を販売いたします。

お席で炊き上げ、最後までアツアツでお召し上がりいただける宮本むなしの「鍋定食」。今年も、まろやかでコク深い特製の「白味噌スープ」、素材の旨さを引き立てる刺激的な辛さの「赤辛スープ」の2種類を同時販売します。

牛もつの旨みをたっぷりと楽しみたい方向けに「もつ倍盛り」、さらに今年は「ニラ5倍盛り」をご用意しました。牛もつの脂と野菜の甘みがとけ込む牛もつ鍋。牛もつ倍盛りは旨味も倍増♪たっぷりのニラは食感と香りが存分に楽しめます♪鍋を煮立てていくうちに具材からとけだす素材の旨味は、心にも体にもしみわたります。〆のラーメンもセットになっており、具材の旨味が凝縮されたスープに絡めてお召し上がりいただけます。

気温も下がりグッと寒くなってきた季節にぴったりな、宮本むなしの「牛もつ鍋定食」をお楽しみください。

＜販売概要＞

◯販売期間：2025年12月10日(水)～2026年1月27日(火)

※販売状況により、予告なく販売を中断または終了する場合があります

◯販売店舗：定食屋 宮本むなし 23店舗

※定食屋宮本むなし 新今宮店 では販売いたしません

◯販売商品一覧

・白味噌牛もつ鍋定食 1,100円(税込)

・赤辛牛もつ鍋定食 1,100円(税込)

・もつ倍盛り ＋300円(税込)、ニラ5倍盛り ＋200円(税込)

商品情報の詳細はこちら :https://m-munashi.com/menu/fair/limitedtime＜商品説明＞

◆白味噌牛もつ鍋定食 1,100円(税込)

・もつ２倍 ＋300円(税込)

・ニラ５倍 ＋200円(税込)

コク深い白味噌に牛もつと野菜のうま味がとけだしたスープが絶品です。

〆のラーメン付きで、具材の旨味が凝縮されたスープに絡めて存分に味わえます。

もつ2倍で旨みが倍増！ニラ5倍は香りと旨みを増幅♪

お好みに合わせてお楽しみください。

白味噌牛もつ鍋定食 もつ2倍・ニラ5倍 1,600円(税込)

◆赤辛牛もつ鍋定食 1,100円(税込)

・もつ２倍＋300円(税込)

・ニラ５倍＋200円(税込)

コチュジャンと唐辛子をしっかりと効かせたキレのある辛さがクセになる♪

〆のラーメン付きで、具材の旨味が凝縮されたスープに絡めて存分に味わえます。

もつ2倍で旨みが倍増！ニラ5倍は香りと旨みを増幅♪

お好みに合わせてお楽しみください。

宮本むなし公式アプリで、お得なクーポンを配信中

赤辛牛もつ鍋定食 もつ2倍・ニラ5倍 1,600円(税込)

宮本むなし公式アプリでは、12月23日まで何度でも使える「博多名物 牛もつ鍋定食各種30円引きクーポン」を配信いたします。会員の方限定でご利用いただけるクーポンですので、この機会にぜひ宮本むなし公式アプリをダウンロード＆会員登録ください。

その場で当たる！毎日応募可能！宮本むなしＸフォロー＆リポストキャンペーン開催

12月23日まで何度でも使えるお得なクーポン♪その場で当たる！宮本むなしXフォロー&リポストキャンペーン♪＜キャンペーン概要＞

【期間】

2025年12月10日（水）午前11時～12月23日（火）

【キャンペーン応募方法】

(1)宮本むなし公式Xをフォロー（＠munashi2022）

(2)該当キャンペーン投稿をリポスト

(3)投稿内のキャンペーンURLからXアカウントを連携し、抽選結果をご確認ください。

※キャンペーン期間中当選するまで毎日ご応募いただけます。

【景品】

宮本むなしでご利用いただける500円分のデジタルお食事券が70名様に当たります。

・デジタルお食事券は、定食屋宮本むなしの店内のお食事でご利用いただけます。

※新今宮店では利用できません。

・テイクアウトではご利用いただけません。

・デジタルお食事券のご利用は、先に食券をお買い求めいただきお席で従業員へ

Xの当選画面をご提示ください。

・デジタルお食事券のご利用は1回限りとなります。お釣りは出ません。

※応募規約をご確認の上ご応募ください。

■定食屋宮本むなしについて

応募規約はこちら :https://m-munashi.com/cp2025/cp-251210.pdf応募はこちらから :https://x.com/munashi202212月10日午前11時から応募受付します宮本むなし店舗外観

2003年から20年に渡り営業してきた宮本むなしは、「熱いぞ！ひとりめし」をコンセプトに、「定食屋宮本むなし」としてリニューアルしました。ひとりでも気軽に、まるで我が家のように自分だけのごはん時間を楽しんでいただけるように、明るい笑顔と真心こめたお料理でお客様を元気にします。

看板メニューは「自家製タルタルのチキン南蛮定食」。アツアツ揚げたての鶏もも肉に甘酸っぱい南蛮酢を絡めて旨味を染み込ませ、毎日お店で丹念に手作りしている自家製タルタルソースで仕上げます。バラエティ豊かな定食メニューとごはんおかわり自由で、おなか一杯の幸せを提供します。

宮本むなしホームページ https://m-munashi.com/

宮本むなし公式X https://x.com/munashi2022

宮本むなし公式Instagram https://www.instagram.com/miyamotomunashi2022/

■M&Sフードサービス株式会社について

M&Sフードサービス株式会社は、株式会社宮本むなしと株式会社サンローリーが合併し、2021年4月1日に誕生しました。お客様の毎日のお食事に便利な駅前型定食屋事業「定食屋宮本むなし」のほか、商業施設内で和食レストラン「玉子焼 お出汁 ひまわり」やFC事業を展開しております。

多彩なライフスタイルの変化に対応し、さらに多くのお客様にご利用いただけるような魅力あるお店作りにチャレンジを続けて参ります。

企業ホームページ https://m-s-food.jp/company/

■SRSグループについて

SRSホールディングス株式会社をはじめとするSRSグループは、食を通じた社会貢献を目指して、外食・中食などフードサービス事業を国内外で展開しています。主なブランドである「和食さと」「にぎり長次郎」「天丼・天ぷら本舗 さん天」「宮本むなし」「家族亭」「得得」「うまい鮨勘」「鶏笑」などの店舗において、お客様の食事時間がおいしさと楽しさ、感動に満ちあふれ、豊かな暮らしを実感していただけるようにパートナー、カスタマー、コミュニティの皆様とともに日々取り組んでいます。

企業ホームページ https://srs-holdings.co.jp/

SRSグループFacebook https://www.facebook.com/satorsgroup/