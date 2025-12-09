この冬、札幌国際スキー場に「VAN DEER-Red Bull Sports」テストセンターが新登場！ 2025年12月13日より期間限定で開催！
株式会社クレブ（本社：新潟県湯沢町／代表：岸野大輔）は、伝説のアルペンスキーレーサー、マルセル・ヒルシャー（AUT）が創始した革新的スキーブランド 「VAN DEER-Red Bull Sports（ヴァンディア・レッドブルスポーツ）」 の 日本正規販売店として、札幌国際スキー場と連携し「VAN DEER-Red Bull Sports」のテストセンターを、同スキー場にて2025年12月13日より設置することをお知らせします。
これは、北海道内で唯一となる、VAN DEER-Red Bull Sports スキーの試乗に加えて、同ブランドのブーツの試し履きまで体験できる特別な機会となるものです。最新モデルの乗り味や機能性を「雪上で実際に乗って確かめる」という貴重な機会が、この冬札幌国際スキー場に登場します。
「VAN DEER-Red Bull Sports」とは。世界が注目する“本物のレーシングDNA”をもつ革新的ギア
■比類なき世界王者マルセル・ヒルシャーが創った唯一無二のブランド
VAN DEER-Red Bull Sportsは、アルペンスキー界で「ワールドカップ67勝、 W杯種目別優勝12回、総合優勝8回、世界選手権優勝7回、オリンピック金メダル2個」という前人未踏の記録を打ち立てた絶対王者マルセル・ヒルシャーが自ら発案し、開発からプロデュースまですべてを手がけるブランド。
15年にわたり世界の頂点で無敵を誇ったヒルシャーの勝利の哲学と革新的なアイデアを最新テクノロジーを駆使して体現したスキープロダクトは、誕生からわずか1年で世界のワールドカップシーンを席巻。VAN DEER-Red Bull Sportsを使用するトップアスリートが次々と表彰台に立ち勝利を重ね、そのクオリティは「圧倒的な品質」「文句無しの折り紙付き」と高く評価されています。
■「勝つためだけに作られた」プロダクトを市販モデルとして展開
VAN DEER-Red Bull Sportsが他のブランドと違うのは、世界トップのレーサーたちが実際に使うマテリアルと同じ構造を、市販レベルに落とさず展開している点です。プロの設計思想をそのまま一般スキーヤーへ開放、そのため、世界のメディアやコアユーザーからは「最もレーシングDNAを感じられるスキー」「乗れば瞬時に本物と違いがわかるプロダクト」と評価され、日本上陸以来、注目度は高まる一方です。
■今回のテストライドが“非常に貴重”である理由
●北海道で試乗できるのは 札幌国際スキー場だけ
今回、札幌国際スキー場に開設されるテストセンターは、北海道で唯一のVAN DEER-Red Bull Sports試乗拠点になります。札幌国際の豊富な積雪量と素晴らしい雪質、そして多彩なコースは、VAN DEER-Red Bull Sportsの性能を最大限に感じられる絶好のロケーションです。パウダーが降った日ならFREERIDEモデル、締まった雪の圧雪バーンではレースモデル、札幌国際ならではのロングコースを高速に飛ばすならハイパフォーマンスモデルと、タイプの異なるモデルを複数乗り比べ、滑走フィーリングや性能の違いを楽しむことができるでしょう。
●ブーツ試履きまで可能
さらに今回は、VAN DEER-Red Bull Sportsのオリジナルスキーブーツ「Pro 130」シリーズの試履きも可能。昨シーズンの登場から世界的に熱い注目を浴びている革新的なハイパフォーマンスブーツを雪上で実際に試すことができる、極めて稀な体験機会です。
【テストライド詳細】
テストライド日程は札幌国際スキー場のSNSをチェック！
■テストライド開催日
2025年
・12月13日（土）
・12月14日（日）
・12月20日（土）
・12月21日（日）
・12月27日（土）
・12月28日（日）
2026年
・1月 3日（土）
・1月 4日（日）
・1月10日（土）
・1月12日（月）
・1月17日（土）
・1月25日（日）
・1月31日（土）
※以降のスケジュールは、札幌国際スキー場公式SNSにて随時更新します。
■参加料金
3,000円 / 2時間（税込）
■場所
札幌国際スキー場 スキーセンター1F ゲレスポ前
■試乗可能なモデルラインナップ
＜RACE / SL＞
SL WORLD CUP 165cm
SL 165cm
＜RACE / GS＞
PRO M 181cm R21
PRO M 185cm R21
＜ON-PISTE / HIGH PERFORMANCE＞
H-POWER 68 sand 168cm
H-POWER 68 black 175cm
H-POWER 89 175cm
＜FREERIDE＞
FREERIDE 98 180cm
FREERIDE 108 188cm
＜ブーツ＞
Pro 130
25-25.5cm／26-26.5cm／27-27.5cm
●25-26 VAN DEER Red Bull Sports製品カタログ
https://steep.jp/catalog/van-deer-red-bull-sports/(https://steep.jp/catalog/van-deer-red-bull-sports/)
■VAN DEER-Red Bull Sports「乗ればわかる」その理由をふたりが語る
【アンバサダー 吉岡 大輔】
VAN DEER-Red Bull Sportsは“勝つためだけに作られたスキー”というブランド哲学をそのままユーザー皆さんとシェアする、とても特別な存在のブランドです。今回、札幌国際という最高の舞台で、実際にその性能を試していただけることを大変嬉しく思います。北海道ローカルの皆さま、そして ‘25-26シーズンの初滑りを12月に北海道で！という本州のユーザーのスキーヤーの皆さんにも、ぜひ本物の性能を味わっていただきたいです。
【テクニカルスタッフ 高倉 孝良】
難しいスキーと思われがちですが、実際に乗ると驚くほど素直で扱いやすいのがVAN DEER-Red Bull Sportsです。ターンが自然に導かれ、誰でも滑りのレベルが一段上がるような感覚を味わえるはずです。さらに今回は、VAN DEER-Red Bull Sportsのオリジナルブーツ「Pro 130」の試履きも可能です。スキーとブーツの両方を合わせて、その場で実際に雪上を滑って性能を確かめられる貴重なチャンスになっています。気軽に試乗しに来てください。ぜひご自身の足で “本物の気持ちよさ” を体感してください。
■VAN DEER-Red Bull Sports日本正規販売店「株式会社クレブ」について
株式会社クレブが運営するクレブスポーツ（新潟県湯沢町）は、国内外の先鋭的ウィンターブランドを扱いながら、スキー文化の活性化を目的にプロショップ展開・イベント・自社商品の開発・フィットネス事業、「チームクレブ」によるアスリートサポートなど、マルチな活動を展開。近年は、アルペンシーンで世界的注目を集める「VAN DEER-Red Bull Sports」の日本正規販売店として、プロレーサーから一般スキーヤーまで幅広く製品を届け、日本の雪山文化の発展に寄与している。
株式会社クレブhttps://www.xraeb.co.jp/xraebsport(https://www.xraeb.co.jp/xraebsport)