Sakana AIが200億円の調達 ─【STARTUP DB】11月スタートアップ資金調達ランキング─

フォースタートアップス株式会社

成長産業支援事業を推進するフォースタートアップス株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：志水雄一郎 以下、フォースタートアップス）は、継続的にスタートアップ動向に関する調査を行い、当社サービスである「STARTUP DB（スタートアップデータベース）」に調査結果を公開しています。今回は、2025年11月に発表された「スタートアップ資金調達金額ランキング（2025年11月）」を発表いたします。

2025年11月に発表された資金調達の金額ランキング

※11月の資金調達額の合計をランキング形式で並べました。原則的に登記簿から取得した調達日を優先しており、次点でプレスリリースなどの公式発表も集計しています。

1位は生成AI領域における基盤モデルの研究開発を行うSakana AI(https://startup-db.com/companies/1XgeJKbU6wEZ4DPz)で、シリーズBラウンドにて、200億円を調達しました。

日本におけるAIの民主化を実現することを目指し、大規模言語モデル (LLM) などの基礎モデルを開発するスタートアップです。

同社は、日本の文化や言語特性に最適化された独自の大規模言語モデル（LLM）を開発しており、金融や製造、防衛など多様な基幹産業に対応する生成AI技術に強みを持っています。複数のLLMを組み合わせた高効率なAI運用技術や、自律的に性能を改善する機構の研究開発を進めており、国内におけるソブリンAI（主権AI）構築を目指しています。Google出身者を中心に2023年に創業され、すでに金融機関との契約実績も有します。

今後はこの資金を活用し、人材採用や技術開発を加速する方針です。

2位は新たな知能の創出とAGIのAI研究開発を行うThird Intelligence(https://startup-db.com/companies/dYj8JyYUyxAJOxDr)で、初のラウンドで80億円を調達しました。

同社は、ユーザーの目的や利用環境に応じて独自に進化する「遍在型AGI（汎用人工知能）」の確立を目指し、AI研究とプロダクト開発を融合させたアプローチで独自AIの開発に取り組んでいます。生成AIや基盤モデルに関するグローバル競争が激化する中で、外部依存を排した日本発の主権型AGI技術の確立を重視し、独立した研究開発・運用体制を構築。松尾研究所の出身者など、研究とエンジニアリングに特化した約40名の体制で、プロダクト反映を前提とした技術サイクルの内製化を進めています。

調達資金は、グローバル基準の研究開発体制の整備および「遍在型AGI」の実現に向けた人材採用と技術開発に活用する方針です。

3位はマーケティング支援事業と自社事業開発を手がけるナハト(https://startup-db.com/companies/gwlEZN8U8elGvL2A)で、デットファイナンスで60億円を調達しました。

同社は「日本のマーケティング力を底上げする」をミッションに掲げ、クライアント企業の成長を支援する総合マーケティング支援を提供しています。広告領域にとどまらず、自社商品の企画・開発やAIを活用した業務効率化支援まで幅広く手がけており、柔軟な戦略設計と実行体制を強みとしています。2040年までに売上2,000億円・従業員3,000人規模への成長を見据え、人材育成と組織体制の強化に注力しています。

今後はこの資金を活用し、次世代リーダーの育成や新規事業開発を加速し、長期構想「ナハト・ビジョン2040」の実現に向けてさらなる成長戦略を推進する方針です。

当社は、今後もSTARTUP DBを通じて、スタートアップエコシステムの活性化を行い、成長産業の発展に貢献してまいります。

【調査概要】

タイトル：「スタートアップ資金調達金額ランキング」

・調査期間：2025年11月1日～11月30日まで（2025年12月5日時点）

・レポート記事：STARTUP DB （https://journal.startup-db.com/articles/funding-ranking-202511）

・調査機関（調査主体）：フォースタートアップス株式会社（自社調査）

・調査対象 ：当社サービス『STARTUP DB』が取得した登記簿謄本、プレスリリース、ニュース情報に記載している情報

・有効回答数（サンプル数） ：26,000社

・調査方法（集計方法、算出方法） ：期間内のデータを集計

※当社が取得した登記簿謄本に記載している情報を元に参考値として算出しておりますが、当社は、本情報の正確性、信頼性、完全性を保証するものではなく、本情報に基づいて被ったいかなる損害についても一切責任を負いません。

STARTUP DB（スタートアップデータベース）について

成長産業領域に特化した国内最大級の情報プラットフォームです。26,000社以上のスタートアップ・ベンチャー企業のファイナンス情報や事業内容を網羅するほか、詳細な特許情報も閲覧頂けます。蓄積されたデータの分析結果や、注目のスタートアップについて深く知ることのできる取材記事も随時掲載しています。また、世界的なベンチャー企業データベース「Crunchbase」とデータ連携し、日本企業の情報を海外のプロフェッショナルに届けることで、国内の成長産業領域市場の発展に貢献しています。

https://startup-db.com/

【フォースタートアップス株式会社 概要】

社名：フォースタートアップス株式会社

代表者：代表取締役社長 志水 雄一郎

設立：2016年9月1日

事業内容：成長産業支援事業

証券コード：7089（東証グロース市場上場）

所在地：東京都港区麻布台1-3-1 麻布台ヒルズ 森JPタワー 31F

https://forstartups.com/

フォースタートアップスは、スタートアップ企業向け人材支援を中核に、データベース運営・コミュニティ形成・資金支援・出口支援などの「成長産業支援プラットフォーム」を構築し、スタートアップや挑戦者を支える各種サービスを提供しています。

