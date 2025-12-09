留学支援サービス「Mirai Bridge」、オーストラリア現地在住スタッフが来日、12月・1月に大学・大学院進学・永住権取得や現地就職を目指したオーストラリア留学個別説明会を東京で開催

ラグザス株式会社

ラグザス株式会社（本社：大阪市北区、代表取締役社長：福重 生次郎）のグループ企業であるTMR GLOBAL GROUP PTY LTD（本社：ゴールドコースト・オーストラリア、代表者：斎木航、内村政則）は、オーストラリアでの永住権取得や現地就職を目指す方、ならびに高校在学中または卒業後、オーストラリア大学・大学院への進学を検討している方を対象に、12月と1月に東京で完全個別形式の説明会を開催いたします。

この説明会では、オーストラリア在住のスタッフが来日し、東京、オンラインにて個別相談を実施。将来的な大学進学・留学から永住権取得・現地就職を見据えた留学プランについて、参加者の状況に応じて具体的にご案内いたします。

■開催概要

【日程】

東京会場：12月28日（日）、1月10日（土）、11日（日）

※会場詳細は参加者に追ってお知らせいたします。またオンラインでのご相談も可能です。

▼留学から永住権取得・現地就職を見据えた留学相談のご予約・詳細

https://gcryugaku.com/consultation/?gcr=50005

▼オーストラリア大学・大学院への進学・留学相談のご予約・詳細

https://gcryugaku.com/lp/daigaku/?gcr=50005

■個別説明会内容

■対象者

- 大学進学・キャリア形成につながる留学プランオーストラリアの大学・大学院・TAFEへの進学を目指す方に向けて、学びの選択肢や準備のステップを解説します。高校生の方は保護者同席でのご参加も可能です。- 現地就職・永住権取得までの流れオーストラリアで不足している職業リスト（MLTSSL）を踏まえ、大学や専門学校での学びが就職や永住にどのようにつながるかを解説。必要な学歴・経験など具体的な条件についてご案内します。- 最新の就職・ビザ情報日本人が現地で就職する際のポイントや、永住権取得に関する最新のビザ制度・申請要件について情報を提供します。- 高校在学中または卒業後、オーストラリア大学・大学院への進学・留学を検討している方- オーストラリアでの現地就職・永住権取得を目指している方

※保護者の方同席でのご参加も可能です。

▼対応できないご相談

以下のご相談には対応いたしかねます。

- 留学を伴わない「就職・ビザのみ」に関するご相談- お子様を伴った家族単位での渡航（永住権取得のハードルが非常に高くなるため）

▼個別相談会の詳細・ご予約はこちら▼

https://gcryugaku.com/consultation/?gcr=50005

■Mirai Bridgeについて

『Mirai Bridge』は、オーストラリアに特化した留学エージェントです。政府公認のカウンセラー（QEAC）が在籍し、現地の最新情報や豊富な経験を基に、留学生一人ひとりに最適な留学プランをご提案しています。また、学校の入学手続きの代行や現地での生活サポートも充実しており、留学の夢をサポートします。

さらに、最低価格保証を掲げた留学エージェントとして、手数料無料で各種サポートを提供しており、安心してご利用いただけます。（一部短期留学を除く）

▼オーストラリア"特化"の現地留学エージェント「Mirai Bridge」公式サイト

https://gcryugaku.com/?gcr=50005

■ラグザス株式会社について

ラグザスグループは、ミッションである「今ここにない未来を創り出す」をもとに、創業以来一貫してインターネットのプラットフォーム事業やインターネットメディア事業を通じた社会への貢献を追求しています。「新たな価値の創造と、関わり合う人が幸せになること」を軸に顧客を最優先とした多様な事業で、継続的な企業価値の向上を目指しています。

＜会社概要＞

・会社名：ラグザス株式会社

・代表者：代表取締役社長 福重 生次郎

・本社所在地：大阪府大阪市北区大深町3番1号 グランフロント大阪タワーB 18階

・事業内容：インターネットのプラットフォーム事業・メディア事業

・URL ：https://www.raxus.inc/

