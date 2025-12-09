施設DXプラットフォーム・NEW PORTで、「台湾光譜in京都2025」オリジナルグッズを期間限定販売中！

スカイファーム株式会社

スカイファーム株式会社（本社：神奈川県横浜市 代表取締役：木村 拓也）が開発・提供する施設DXプラットフォーム・NEW PORTで、8月に開催された台湾の魅力を発信する文化交流イベント「台湾光譜in京都2025」のオリジナルグッズを12月まで期間限定で販売しています。ご自身のスマートフォンで注文、ご自宅までお届け。ぜひこの機会にお買い求めください。

「台湾光譜in京都2025」イベント概要

「台湾光譜in京都2025」は、歴史家、文筆家、歌手、漫画家、美術作家、アーティスト、絵本作家、武術講師など、日台の多岐にわたるスペシャリストたちが集結し、多彩な台湾の魅力を発信した文化交流イベントです。

2025年8月に開催された本イベントは絵本作家の吉田瑠美氏が代表を務め、台湾の歴史や文化、台湾への想いを語り合うトークセッションをはじめ、原住民の歌に現代の感性を重ねた音楽ライブ、さらに台湾の武術家・武術チームによる迫力あるパフォーマンスや初心者向けのワークショップなど、参加者に深い感動と学びを提供する場となりました。

台湾光譜 Online Shop

この度、イベント当日も好評を博したオリジナルグッズのECサイトを、当社のモバイルオーダーシステム「NEW PORT」で12月までの期間限定で販売いたします。

このECサイトでは、Tシャツ、書籍、ポストカードなど、本イベントのために制作された商品をご自宅までお届けします。日台をつなぐ文化や芸術、そして参加クリエイターの想いの一端を、ぜひグッズを通じて感じていただければ幸いです。

ぜひこの機会にお買い求めください。

注文はこちら： https://taiwan-prism.new-port.jp/

商品紹介（一部）

台湾光譜1 ～光のかけら、記憶のつながり～

「台湾光譜in京都2025」の講師をはじめ、日台文化のスペシャリストたちが台湾の魅力を多角的に紐解く、特別な一冊です。

ご注文はこちら(https://taiwan-prism.new-port.jp/products/enmga9maqvny)

台湾光譜in京都2025 オリジナルTシャツ

台湾で親しまれている言葉遊び"柿柿如意”のフレーズとイラストをプリントしたTシャツです。

ご注文はこちら(https://taiwan-prism.new-port.jp/clients/taiwan-prism-shop)

オリジナルステッカー

台湾のアーティスト、ジェフリー・ニィによる「台湾光譜in京都2025」のための描き下ろしイラストのステッカーです。（サイズ100×148mm）

ご注文はこちら(https://taiwan-prism.new-port.jp/products/3aa841lxyejl)

オリジナルポストカードセット

ジェフリー・ニィによるイメージビジュアルをはじめ、映画『青春18×2』でアートスタッフを務めたスタンとテディ、吉田瑠美が描いた思い出の風景、さらに栖来ひかり撮影のY字路の写真をポストカードにしました。（全6種類）

ご注文はこちら(https://taiwan-prism.new-port.jp/products/jwv6lwayzzpp)

NEW PORTの活用事例

当社が提供する施設DXプラットフォーム「NEW PORT」は、こうした期間限定のECサイト構築に加え、多様なイベントシーンでも活用されています。ポップアップストアや食物販イベント開催時において、販売・決済の効率化と顧客体験の向上に貢献いたします。

■イベントにおけるNEW PORTの活用例

- プレオーダーサービス： 事前に商品を注文・決済し、イベント会場現地で待たずに商品を受け取るサービスとして。- テーブルオーダーサービス： イベント会場内のイートインエリアにて、お客様自身のスマートフォンから席に座ったまま注文できるサービスとして。

当社は今後も「NEW PORT」を通じて、あらゆるイベントや施設の価値向上を支援してまいります。本システムにご関心のあるデベロッパー様、イベント主催者様はぜひお問い合わせください。

【スカイファーム株式会社】

スカイファームは、「GOOD TIME, GOOD PLACE.」をミッションに掲げ、商業施設、駅、オフィス、イベント会場といった「場づくり」において、飲食体験や購買体験をより便利かつ快適にするDXプラットフォーム「NEW PORT」を運営しています。日本における商業施設DXの先駆者として、新たな顧客体験の創出と施設運営の革新に貢献して参ります。

＜会社概要＞

社名：スカイファーム株式会社

所在地：神奈川県横浜市西区みなとみらい2-2-1 横浜ランドマークタワー

代表者：代表取締役 木村 拓也

設立：2015年7月

事業内容：商業施設向けDXプラットフォームの開発・運営

企業ウェブサイト：https://sky-farm.co.jp/