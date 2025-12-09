12/20開催。金利上昇・不動産融資厳格化時代の資産形成を学ぶ。会社員でも無理せず10棟・FIREを目指せる不動産投資のロードマップを1から作る実践型ワークショップ福岡・オンラインで開催

株式会社セイコー・エステート＆ディベロップメント12/20開催。金利上昇・不動産融資厳格化時代の資産形成を学ぶ。会社員でも無理せず10棟・FIREを目指せる不動産投資のロードマップを1から作る実践型ワークショップ福岡・オンラインで開催

九州・福岡の不動産投資で本気でFIRE（経済的自由）を目指すなら、ゴールから逆算した“ロードマップ”が必要です。

株式会社セイコー・エステート＆ディベロップメント（所在地：福岡市中央区、代表取締役：高木政利）(https://seikoed.co.jp/)は、2025年12月20日（土）に、不動産投資初心者から中級者を対象とした無料セミナー「福岡の不動産投資でFIREを目指すロードマップ勉強会」(https://seikoed.co.jp/seminar-20251220/)を開催します。本セミナーでは、自己資金200万円からわずか5年でFIREを達成し、資産8億・15棟・家賃年収5,500万円を築いた40代会社員投資家（ミスターK）が実践した再現性の高い戦略を学べます。

老後の不安を無くす。福岡の不動産投資でFIREを目指す「10棟ロードマップ」を可視化

不動産投資を始める多くの方が「FIRE」を目指しますが、情報が多すぎて最初の一歩を誤ってしまうケースが少なくありません。今回のセミナーでは、プロの投資家と一緒に「自分専用の不動産投資ロードマップ」を作りながら、正しい投資戦略を学べます。

■2025年12月20日(土)11時開催｜福岡の不動産投資セミナー開催概要

開催日：2025年12月20日（土）11:00～

会場：【オンライン】ZOOM／(https://us06web.zoom.us/webinar/register/2117585200946/WN_Y1pKaxUXSVWKfYc7vLiAGw)【オフライン】当社セミナールーム

参加費：無料

参加申込：オンラインZOOMはコチラ／不動産投資ポータル『楽待』はコチラ

申込ページ：https://seikoed.co.jp/seminar-20251220/

セミナー詳細：https://seikoed.co.jp/seminar/

セミナープログラム概要：

自己分析ワーク：年収・自己資金・ライフプランを整理し、自分のスタート地点を可視化

ケーススタディ解説：年収600万円・自己資金500万円などリアルな投資戦略を分析

個別ロードマップ作成：「1棟目→3棟目→5棟目→FIRE」までの道筋を設計

160名が受講・満足度90点！福岡で人気の実践勉強会シリーズ

本勉強会は、これまでに160名以上が参加し、満足度90点を記録（2025年11月1日／自社調べ）。

参加者からは「一棟目の選び方が明確になった」「融資が止まる理由が理解できた」「初心者にも分かりやすい」と高い評価を得ています。

10年で10棟を目指す「融資評価の目線」から学ぶ不動産投資

本気でFIREを目指して資産拡大するなら自分の感覚で物件を選ぶのではなく、「銀行評価の高い物件を選び続ける戦略」が欠かせません。今回のセミナーでは、会社員が少ない自己資金からでも“融資をつけ続けて複数棟を取得する”ための具体策を解説します。

参加者特典

- 自己資金が少なくてもスタートできる不動産投資とは- 2棟目・3棟目で融資が止まる原因と対策- 銀行評価を意識した「資産が伸びる物件」の選び方

特典1:あなただけの「FIREロードマップ」作成サポート

個別の資金・属性・目標をもとに、FIREまでの投資シナリオをアドバイス。

特典2:優良土地・未公開情報の優先案内

福岡地場ネットワークを活かした限定物件情報を、希望者に優先提供。

福岡の不動産投資・新築アパートで資産拡大を続けるセミナー講師の紹介

高木政利（株式会社セイコー・エステート＆ディベロップメント代表取締役）高木政利（株式会社セイコー・エステート＆ディベロップメント代表取締役）

不動産会社と工務店の二刀流経営者。自身も高利回りの新築アパートを運用する現役投資家として、土地仕入れ、融資支援、間取り設計、建築、管理運営までを一貫支援する伴走型サービスを提供。セミナーでは「一棟目の成功で終わらせず、二棟目・三棟目、そして10棟目へと資産を積み上げる継続可能な投資戦略」を伝えます。家賃収入だけで安定した生活を送り、経済的自由を実現するために、最初の一棟目から未来を描く重要性を強調しています。

不動産投資は「住宅」から「介護」へ──。

少子高齢化を追い風に需要が拡大するシニア市場において、「老人ホーム×不動産投資」という新たな投資モデルが注目を集めています。

九州・福岡を拠点に新築アパート建築と不動産投資支援を行う株式会社セイコー・エステート＆ディベロップメント（代表取締役：高木政利）は、2025年12月13日（土）に「攻めの新築アパート×守りの老人ホーム。拡大と安定のハイブリッド型不動産投資」をテーマにした不動産投資セミナーを開催します。本セミナーでは、1年で家賃収入3,000万円・10年で3億円を目指す資産形成のロードマップを公開し、土地を持たない会社員や医師、経営者でも参入できる現実的な手法を解説します。

従来の不動産投資は、賃貸アパートやマンション経営が中心でした。

しかし近年、賃貸需要の二極化・新築コストの上昇・空室リスクの増大により、“入居者を確実に確保できる物件”へのニーズが高まっています。

セイコー・エステート＆ディベロップメントが提案する「住宅型有料老人ホーム投資」は、

高齢化によって今後も入居需要が見込まれる介護施設を対象とし、

安定した長期一括借り上げ（マスターリース契約）をベースにした堅実な収益構造が特徴です。

不動産投資は“住宅”から“介護”へ。少子高齢化を追い風にする老人ホーム投資の新潮流

国土交通省の予測によると、2040年には高齢者人口が全体の35％に到達。

一方で、賃貸住宅市場では人口減少により空室率が上昇傾向にあります。

その中で、「住宅」ではなく「介護施設」を所有し、介護事業者に長期一括貸しする新たな不動産投資モデルが注目されています。

セイコー・エステート＆ディベロップメントが提供する『老人ホーム×不動産投資』のスキームイメージ

セイコー・エステート＆ディベロップメントは、建設会社×不動産会社の二刀流として、土地仕入れから融資・建築・運営支援までワンストップで提供。安定収益を狙う長期オーナー層やFIRE志向の投資家に、新しい選択肢を提案します。

老人ホーム×新築アパートの不動産投資「攻めの資産拡大」と「守りの安定収入」を両立する"ハイブリッド型不動産投資戦略"

・攻め：新築アパート一棟投資による資産拡大

・守り：老人ホーム投資による長期安定収入

同社はこれらを組み合わせた「ハイブリッド型資産形成」を提案。

銀行評価を意識したプランニングと、介護事業者との長期一括の賃貸契約支援により、初心者でも再現性の高い投資を実現します。

『老人ホーム×新築アパート』のハイブリッド不動産投資について詳しくはコチラ

■12月13日開催｜老人ホーム×新築パートのハイブリッド型不動産投資セミナー開催概要

開催日：2025年12月13日（土）11:00～

会場：【オンライン】ZOOM(https://us06web.zoom.us/webinar/register/2117585200946/WN_9FA8EvgLQc-rDquRi8qfFg)／【オフライン】当社セミナールーム

参加費：無料

参加申込：オンラインZOOMはコチラ／不動産投資ポータル『楽待』から申込はコチラ

申込ページ： https://seikoed.co.jp/seminar-20251213/

セミナー詳細： https://seikoed.co.jp/seminar/

実際に福岡の不動産投資に成功されたお客様（会社員・女性不動産投資家）のインタビュー動画も公開

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=lif3D0SoAGg ]

会社員・女性不動産投資家の永島様インタビュー動画｜YouTube

株式会社セイコー・エステート＆ディベロップメントは、福岡市博多区を拠点に不動産投資支援と建築事業を展開しています。土地仕入れから融資戦略、建築プラン、施工、入居者管理までをワンストップで提供し、投資家の資産形成を伴走型で支援することを理念としています。福岡エリアでの不動産投資において、「投資家目線に立ったアパート建築会社」として、多くの投資家から高い信頼をいただいております。

福岡の不動産投資・新築アパート一棟投資のお客様の事例も配信

福岡の不動産投資・新築アパート一棟投資のお客様の事例も配信

新築アパート一棟投資の一から10までを実際の物語で見れる

初めて福岡で不動産投資・アパート一棟の経営に挑戦される方に向けて、リアルに感じてもらえるように様々な事例を配信しています。

初めての方でも分かりやすく福岡の新築アパート一棟不動産投資を学べる『福岡投資ナビ』。アパート経営の専門家・実践不動産投資家が監修。

福岡投資ナビは、これから福岡で新築アパート一棟投資に挑戦したい方、アパート経営を通じて長期的な資産形成を目指す方に向けて、土地探しから融資戦略、間取り設計、施工、管理運用、売却までを包括的に解説。全ての記事を、不動産投資初心者でも安心して読み進められるよう構成しています。

福岡の不動産投資・新築アパート経営を伴走支援する専門家としてマイベストプロ福岡・KBC九州朝日放送に掲載

全国の不動産投資に興味のある会社員、公務員、個人投資家など、幅広い層に向けて「銀行に評価される。資産を積上げられる。土地探しからサポートする再現可能な新築アパート一棟投資in福岡」の情報、お客様の事例や不動産投資セミナーの開催情報をお届けしています。

