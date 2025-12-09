【フジテレビ】橋本愛×瀬戸康史　W主演！FODオリジナルドラマ『にこたま』追加キャス 発表、キービジュアル＆予告動画解禁 主題歌は、くるり「oh my baby」に決定！

株式会社フジテレビジョン毎週金曜20時 最新話配信https://fod.fujitv.co.jp/title/80x2 （FOD配信ページ）https://www.fujitv.co.jp/drama_nikotama/ （公式サイト）https://youtu.be/BuGI-BcbBQQ （60秒予告）

フジテレビが運営する動画配信サービスFODとPrime Videoにて、12月26日（金）20時より配信開始するFODオリジナルドラマ『にこたま』。この度、キービジュアルと追加キャストを解禁しました。また、本作の主題歌は、くるり「oh my baby」に決定しました。

『にこたま』（C）渡辺ペコ／講談社／フジテレビ

FODオリジナルドラマ『にこたま』は、渡辺ペコ原作の同名作コミックを実写ドラマ化した作品です。2009年に連載が開始され、恋愛観、結婚観、家族観といった身近なテーマで多様なあり方を描き多くの支持を集めた作品を、ドラマでは、恋人、結婚、家族の“当たり前”を根底から揺さぶり、“正解のない愛”に徹底的に向き合う、令和の今こそ必要な挑戦的なラブストーリーとして、橋本愛、瀬戸康史のW主演で描きます。

出会って12年、なんとなく幸せな日々を過ごす温子（橋本愛）と晃平（瀬戸康史）に晃平の同僚、高野ゆう子（比嘉愛未）も絡んだ３人の葛藤を日常の風景や季節の移ろいの中で、ポップでありながら深く繊細に描く本作。この度、追加キャストと主題歌が決定しました。

【追加キャスト決定！】

（上段左から）さとうほなみ、鈴木仁、清水くるみ（中段左から）辻凪子、近藤頌利、高橋克実（下段左から）キムラ緑子、黒田大輔、筒井真理子

温子の大学時代からの友人・河合なつこを演じるのは、現在放送中のNHK連続テレビ小説『ばけばけ』、舞台『シャイニングな女たち』に出演し、映画『花腐し』では第33回日本映画プロフェッショナル大賞新進女優賞を受賞したさとうほなみ。温子が働く弁当屋「よねすけ」のグルメな常連客・石田純を、『MEN'S NON-NO』専属モデルとして活躍しながら、俳優としても数々の話題作に出演する若手俳優、鈴木仁が演じます。温子の大学時代からの友人で、良き相談相手・和田千秋を演じる清水くるみは、2007年「アミューズ30周年全国オーディション」で65,368人の応募の中からグランプリを獲得し、以降、数々のドラマ・映画・舞台等マルチに活躍の幅を広げています。温子の高校時代の友人で「よねすけ」の店長・ともよ役は、映画『野坊の恋』、『ぱん。』、『菊とギロチン』、NHK連続テレビ小説『わろてんか』、『スカーレット』など、多様な役柄を自然に演じ分ける実力派俳優の辻凪子。「よねすけ」でアルバイトをしながら店を盛り上げる青年・木本役を、ハイパープロジェクション演劇『ハイキュー!!』に出演し注目を集め、放送中の『ウルトラマンオメガ』では主人公オオキダソラトを務める近藤頌利が演じます。

さらに、高野ゆう子（比嘉愛未）を１人で育て上げた母親・高野友梨江役に筒井真理子、友梨江の家の庭の剪定をきっかけに親しくなる庭師・村治源三を高橋克実が演じます。明るく活発で温子とも仲のいい晃平の母親・岩城瞳役には、キムラ緑子。家族思いで優しい温子の父親・浅尾博を、黒田大輔が演じ、多彩な実力派キャストたちが物語に深みと魅力を加えます。

【コメント】

河合なつこ役 さとうほなみ

「大人の思春期、問題大発生。

あまりにも手に負えないような、心臓に突き刺さるような出来事が降り注いでくるわけで。脚本を読んでいると、温子はどん底なのに、いざ現場に入ってみると橋本さんは温子を明るく存在させていて、人間の本質を見た気がしました。そんな温子とピーチクパーチクトークをしています。ぜひご覧ください」

石田純役 鈴木仁

「石田は純粋で温子に対して真っ直ぐな好意を持つ存在です。

原作の石田とは見た目も性格も違いますが、瀬田監督のつくる素敵な“にこたま”の世界観、キャラクター達が出来上がっています。

まさか癖っ毛の眼鏡キャラクターになるとは思っていなかったので衣装合わせの時には驚きましたが（笑）

温子と晃平の関係性に石田がどう影響してくるのか、楽しみにしてもらえたら嬉しいです」

和田千秋役 清水くるみ

「元々原作を知っていて、10代の頃に読んだことがあったのですが、今回お話をいただいてから読み直してみました。30代になり、結婚や出産をより身近に感じるようになってから読むと、当時とはまた違った感情で、とてもリアルで胸が痛かった…

タイトルも雰囲気もとても可愛らしい作品ですが、生身の人間が演じることでより心に響くのではないかなと思います。わたしも完成が楽しみです。

お久しぶりの瀬田なつき監督、『桐島、部活やめるってよ』以来の橋本愛ちゃんとご一緒できたこともすごく嬉しかったです。

是非観てください！」

ともよ役 辻凪子

「主人公の温子さんは私と同い歳だったので、他人事とは思えず、ヒリヒリしながら面白く原作を読ませて頂きました。そして現場でお会いした同い歳の、橋本愛さんはまるで漫画から飛び出てきたような、温子さんそのものでした。すごく居心地が良くて、ともよさんとして自然とそこに居ることができました。理想のお弁当屋さん、よねすけ。温子さんと木本くん、素敵なおふたりと開店してます。いらっしゃい」

木本役 近藤頌利

「『にこたま』に木本役で出演します近藤頌利です。ともよさんと温子さんと共に仲良くお弁当屋さんで働かせていただきました。

『にこたま』は登場人物達の心の動きが繊細に描かれていて、とてもリアルで共感できる方も多いと思います。

主人公達の人生を少し覗き見する感覚で、是非作品をお楽しみください」

【主題歌決定！】

本作の主題歌は、1996年に立命館大学の音楽サークルにて結成、1998年メジャーデビュー後、活躍を続けるロックバンド・くるりが歌う「oh my baby」に決定しました。

コメント：くるり 岸田繁

「この曲は、ありとあらゆる恋人たちのための曲です。美しい瞬間も、消えてなくなりそうな瞬間も、どんな恋人たちにとってもそれは、その恋人たちのためだけのものです。他の誰にもわからない、世の中でいちばん美しい心の風景です。

そんな恋人たちの時間は、時間をかけて遠く過ぎ去っていきます。ただ、その風景や季節が遠ざかることはありません。

そんな特別な思いを音楽にすると眩く輝きます。音楽はいつも恋人たちの傍にいます。

くるりには珍しいタイプの曲想かも知れませんが、ドラマと併せてどうぞお楽しみください」

【完成披露試写会の開催が決定！】

『にこたま』の完成披露試写会を12月26日（金）に開催することが決定しました。近日FOD公式Xにてご招待キャンペーンを実施します！詳しくはFOD公式Xをご確認ください。

ドラマの配信より一足先に本編をご覧いただけますので、是非ご応募ください！

＜FOD公式X＞https://x.com/fujitvplus

【あらすじ】

東京・谷中にある弁当屋「よねすけ」で働く浅尾温子（橋本愛）。特許などに関する手続きをクライアントに代わって行う弁理士の岩城晃平（瀬戸康史）。２人は大学時代に出会って12年、長年同棲中で仲が良く、日々ともに食卓を囲み、互いの小さな変化にも気づける今の関係に満足した毎日を送っていた。

そんな中、晃平は同僚で弁理士の高野ゆう子（比嘉愛未）とたった一度、関係を持ってしまう。

人生の岐路に立つ３人。迷い、流され、意地を張り…たどり着いた「家族のかたち」とは……？

◇ ドラマ概要

■タイトル：『にこたま』（全８話）

■配 信：FOD／Prime Videoにて12月26日（金）20時より１話・２話配信開始

以降毎週金曜日20時 最新話配信

※配信日時は予告なく変更になる場合があります。予めご了承ください。

※FODでは１話無料

※Prime Videoでの視聴には会員登録が必要です

（Amazonプライムについて詳しくはhttps://www.amazon.co.jp/amazonprimeへ）

※Amazon、Prime Video及びこれらに関連するすべての商標は、Amazon.com, Inc.

又はその関連会社の商標です。

■出 演：橋本 愛、瀬戸康史

さとうほなみ、鈴木 仁、清水くるみ、辻 凪子、近藤頌利

高橋克実／キムラ緑子、黒田大輔、筒井真理子

比嘉愛未

■原 作：渡辺ペコ『にこたま』（講談社「モーニング」所載）

■音 楽：王舟

■主 題 歌 ：くるり「oh my baby」（NOISE McCARTNEY）

■スタッフ：脚本：政池洋佑

企画協力：ワタナベエンターテインメント

プロデュース：鹿内 植／加藤康介（ワタナベエンターテインメント）／

櫻井雄一（ソケット）

プロデューサー：岡 美鶴（ソケット）／岸根 明

監督：瀬田なつき／椿本慶次郎

制作プロダクション：ソケット

制作著作：フジテレビ

■U R L：https://fod.fujitv.co.jp/title/80x2（FOD配信ページ）

https://www.fujitv.co.jp/drama_nikotama/（公式サイト）

https://www.instagram.com/drama_nikotama/ （公式Instagram）

https://x.com/drama_nikotama/ （公式X）ハッシュタグ #ドラマにこたま

https://youtu.be/BuGI-BcbBQQ （60秒告知動画）

◇ 音楽情報

デジタルシングル「oh my baby」

■発売日：2025年12月12日（金）

■形態：ダウンロード & ストリーミング

■配信URL：https://lnk.to/Quruli_oh_my_baby

◇ FOD 概要

FODはフジテレビ公式の動画・電子書籍配信サービスです。月額1,320円(税込)の「FODプレミアム スタンダードコース」は、ドラマや映画など10万本以上の作品と200誌以上の雑誌が見放題・読み放題。70万冊以上の電子書籍も楽しめます。さらに、毎週金曜はTOHOシネマズの映画を1,200円(税込)とお得に鑑賞できる特典「FODフライデイ」も提供中です。

■U R L：https://fod.fujitv.co.jp/