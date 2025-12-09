エイジレスにカジュアルファッションを楽しむ大人向けブランド【Lazo_N33°】が「Holiday Gift Fair」を開催。アクセサリー感覚で身に着けられるメガネホルダーなどのアイテムが新入荷！

株式会社サントラージュ

株式会社サントラージュ（本社：東京都中央区銀座、代表取締役社長：小林正幸）が展開するブランド「Lazo_N33°（ラソ エヌ サーティスリーディグリーズ）」が、現在「Holiday Gift Fair」を開催中です。

■「Holiday Gift Fair」概要

開催日程：2025年12月5日(金) 10:00～2025年12月25日(木) 23:59

内容：・対象アイテムが期間中10%OFF

・ギフトラッピング無料

♦「Holiday Gift Fair」対象アイテムの一覧

開催期間中、特設ページにて詳細をご確認いただけます。特設ページはこちら :https://lazon33.com/blogs/feature/holiday-gift-fair?utm_source=prtimes.jp&utm_medium=referral&utm_campaign=holiday-gift-fairキークロシェット

【Lazo_N33°】のロングセラーとして愛され続ける、キークロシェット。無駄のない、計算されたフォルムが魅力で、スタイリングを引き立てます。購入後の満足度も非常に高く、大切な人への贈り物におすすめのアイテムです。

Price：\11,000

Color：Black / Brown / Beige / Navy (Lizard) / White (Lizard)

詳細を見る :https://lazon33.com/products/lzot2b02?utm_source=prtimes.jp&utm_medium=referral&utm_campaign=holiday-gift-fair

本革ロングベルト

本革を使用したロングベルト。その名の通り、あえて長めに設計されたベルトが垂れることで、スタイリングに動きとメリハリをプラスします。上質なレザーだからこそ、使い込むほどに味わいが増し、革のエイジングを楽しめるのも魅力のひとつ。Lazoを代表する名品として、長く愛され続けているロングセラーアイテムです。

Price：\14,300

Color：Black / Brown

詳細を見る :https://lazon33.com/collections/accessory-bag/products/lzot2b01?utm_source=prtimes.jp&utm_medium=referral&utm_campaign=holiday-gift-fairレザーグラスケースホルダー

実用性とファッション性を両立したアイテムです。眼鏡やサングラスを2つ持ち歩きたいときにも便利で、コーディネートにさりげないアクセントを加えてくれます。スタイリングになじみやすいデザインなのでカジュアルにもきれいめにも合わせやすく、日常使いはもちろん、ドレスコードがあるシーンでもお使いいただけます。

Price：\14,300

Color：Black / Brown

詳細を見る :https://lazon33.com/collections/accessory-bag/products/lzot5a04?utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=holiday-gift-fairライトキャンバストートバッグ

雰囲気のあるキャンバス地を使用した、大きめキャンバストート。無駄をそぎ落としたミニマルなシルエットと、糊加工によるしっかりとしたハリ感が、上品に自立する美しいフォルムを生み出します。シンプルなデザインなので、日常使いがしやすいバッグです。

Price：\13,200

Color：Black / Navy

詳細を見る :https://lazon33.com/collections/accessory-bag/products/lzbg5a01?

ウエスタンブーツチャーム

いつの時代もファッションの中で強い存在感を放つ、ウエスタンブーツ。そのアイコニックなシルエットを、チャームに落とし込み大人の遊び心を加えました。ミニチュアながら、ステッチやディテールまで妥協なし。手に取れば、その丁寧なつくりに思わず見入ってしまう。日頃頑張っている自分へのプレゼントにも最適です。

Price：\5,830

Color：Black / Brown

詳細を見る :https://lazon33.com/collections/accessory-bag/products/lzot5a03?utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=holiday-gift-fair

スネークノットチャーム

アウトドアシーンで使われるスネークノットを、レザーで表現。上質な素材感と、計算されたフォルム。そのバランスが、洗練された大人のカジュアルスタイルにマッチします。バッグやベルトループにさりげなく添えるだけで、スタイリングに奥行きが生まれます。スタイルを選ばないデザインなので、プレゼントにも最適です。

Price：\5,830

Color：Black / Brown / Gold

詳細を見る :https://lazon33.com/collections/accessory-bag/products/lzot5a02?utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=holiday-gift-fair

ブークレーフードマフラー

ウール混の表情豊かなニット素材を使用したフード付きのマフラー。立体感のある編地が顔まわりをやさしく包み込み、暖かさと軽やかさを両立しています。肌に触れたときの柔らかさも心地よく、頑張った自分へのご褒美にも、大切な方へのギフトにも最適です。

Price：\9,790

Color：Gray / Brown / Blue

詳細を見る :https://lazon33.com/collections/accessory-bag/products/lzot5a01?utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=holiday-gift-fair

ドローストリングレザーショルダーバッグ

贅沢に本革を使用したショルダーバッグ。本革でありながら1万円台という価格は、アパレルOEM会社が運営しているLazoだからこそ実現できるもの。上質なレザーの質感は、カジュアルにもきれいめにも自然となじみ、大人の装いに品よく寄り添います。タイムレスなデザインと高いクオリティで、ギフトとしても自信を持って贈れる逸品です。

Price：\15,400

Color：Black / Brown

詳細を見る :https://lazon33.com/collections/accessory-bag/products/lzbg4b01?utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=holiday-gift-fair