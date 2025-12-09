12/17に民泊セミナー開催！収益化済み民泊を買う投資が人気上昇！毎月の収入を増やせるお宝民泊の見極め方！元銀行マン・民泊投資の専門家・融資業界30年のプロが伝授！大阪・東京・福岡・ZOOMで全国開催

株式会社ファイナンスアイ12/17に民泊セミナー開催！もう民泊業者や不動産屋に騙されない！毎月の収入を増やせるお宝民泊の見極め方！元銀行マン・民泊投資の専門家・融資業界30年のプロが伝授！大阪・東京・福岡・ZOOMで全国開催

不動産融資が止まった今、会社員でも始められる新しい資産運用

“収益化済み民泊を買う”投資が人気上昇中

12/17開催｜投資判断をその場で学べる『民泊投資の体験会』～すでに1,000名以上が受講～

不動産価格の高騰、住宅ローン・アパートローンの厳格化が進む中、今、不動産投資家・会社員投資家・NISAで資産形成を進めている層の間で “新しい選択肢” が注目を集めています。

それが 「民泊M&A投資」＝収益化済みの民泊事業そのものを買う投資手法(https://financeeye.net/minpaku/rkmc/) です。

株式や投資信託のように値動きに左右されず、不動産投資のように多額の自己資金や不動産融資ローンに依存しない。

“すでに利益が出ている事業”を取得するため、手元に毎月キャッシュが入りやすいのが特徴。

株式会社ファイナンスアイ（田中の民泊投資）（本社：大阪市中央区、代表取締役：田中琢郎）(https://financeeye.net/minpaku/)は、この投資手法を初めて学ぶ人向けに、収益化済みの民泊物件をその場でプロが鑑定する・実際に買える高利回りの収益化済みお宝民泊を紹介する人気イベント『田中の民泊投資の神スキルを得る！お宝民泊を見抜く投資スキル体験会』を2025年12月17日（水）19:00よりオンライン開催(https://financeeye.net/minpaku/seminar4/)します。

【12月17日開催｜田中の民泊投資の神スキルを得る！田中のお宝民泊M&A鑑定体験会と民泊投資のなんでも質問会】(https://financeeye.net/minpaku/seminar4/)

主催：株式会社ファイナンスアイ（田中の民泊投資）

講師：代表取締役 田中琢郎（民泊投資・融資の専門家）

日時：2025年12月17日（水）19:00～20:00

会場：日本全国対応・オンライン（ZOOM）(https://u1.financeeye.net/event/HExnaQV3AZFo/register)

定員：50名（参加無料）

申込：公式サイトから申込はコチラ(https://financeeye.net/minpaku/seminar4/) 楽待から申込はコチラ(https://www.rakumachi.jp/info_seminar/?realtor_id=18641)

“収益化済みの民泊事業を買う”から、購入直後から売上が発生

“収益化済みの民泊事業を買う”から、購入直後から売上が発生

田中の民泊投資は、

・多額の融資が必要な不動産を買わない

・収益を生んでいる実績のある稼働中の民泊事業を数百万円から取得できる

・融資に頼らずスタートできる

という 再現性の高さ が最大の魅力です。

不動産投資は金利上昇の今、頭金の要求も増えています。一方で、収益化済みの民泊事業を買う『田中の民泊投資』は数百万円から購入できるので比較的安価。取得直後から予約が入り、売上が立ち始めるケースも多く、会社員の副業投資・セカンド収入の選択肢として一気に人気が拡大 しています。

気になる民泊案件を、専門家が“ライブ鑑定”

気になる民泊案件を、専門家が“ライブ鑑定”

体験会では、参加者が送った民泊物件URLをもとに、田中がその場で次々と鑑定。

収益性・稼働率の安定性・運営難易度・リスク要因、インカム＋キャピタルゲインの可能性などを、投資判断のプロセスを可視化しながら解説します。

「分析を見るだけで投資の基準がわかる」 と評判で、初心者から上級者まで幅広い投資家が参加しています。

人気の理由：1,000名以上が受講し満足度90点以上

「株やNISAと違って“即現金が入る仕組み”が衝撃でした」

「買ってはいけない民泊の特徴が分かり、安心して投資判断できるようになった」

「融資が厳しくなって不動産投資を諦めていたが、新しい選択肢を知れた」

「この投資手法は知らなかった。もっと早く出会いたかった」

満足度は90点以上。リピート受講者も多い人気体験会です。

資産形成の新しいステップ：まず“現金をつくる”田中の民泊投資へ

田中の民泊投資が提唱する3ステップモデル：

- 少額資金で収益化済み民泊を取得- 運営でキャッシュを生む → 売却でキャピタルゲインを得る- 得た現金で本命の不動産投資へステップアップ

不動産価格高騰・金利上昇が続く今、「いきなり不動産を買う」のではなく、まず“現金を増やす投資”を行う時代 が来ています。

講師プロフィール：大手メガバンク出身・民泊M&Aと融資の専門家・田中琢郎

講師プロフィール：大手メガバンク出身・民泊M&Aと融資の専門家・田中琢郎日本全国100件以上の民泊投資を鑑定した実績

田中 琢郎（たなか たくろう）｜株式会社ファイナンスアイ 代表取締役

元メガバンク法人融資担当。上場企業の財務・M&A部門を経て2014年に独立。

創業以来、1万件超の融資・M&A支援実績を持ち、コロナ禍でも支援先の倒産率0％を達成。

民泊M&A・スモールM&A分野では1,000名以上の投資家支援実績を持つ。融資支援では約30年の経験を持つ。

経済産業省中小企業庁M&A支援機関登録、バトンズ認定DD調査人／パートナー。

現在は民泊M&Aを中心とした再現性の高い資産形成モデルを提供し、「不動産融資が止まっても進める」新時代の資金調達支援を全国で展開中。

【12月17日開催｜田中の民泊投資の神スキルを得る！田中のお宝民泊M&A鑑定体験会と民泊投資のなんでも質問会】

主催：株式会社ファイナンスアイ（田中の民泊投資）

講師：代表取締役 田中琢郎（民泊投資・融資の専門家）

日時：2025年12月17日（水）19:00～20:00

会場：日本全国対応・オンライン（ZOOM）(https://u1.financeeye.net/event/HExnaQV3AZFo/register)

定員：50名（参加無料）

申込：公式サイトから申込はコチラ(https://financeeye.net/minpaku/seminar4/) 楽待から申込はコチラ(https://www.rakumachi.jp/info_seminar/?realtor_id=18641)

■民泊投資・融資戦略のセミナー詳細ページ

https://financeeye.net/minpaku/seminar4/

https://financeeye.net/minpaku/category/seminar/

■国内最大級・不動産投資サイト『楽待』のセミナー詳細ページ

https://www.rakumachi.jp/info_seminar/?realtor_id=18641

https://financeeye.net/minpaku/lp/rkmc/

民泊の投資セミナーを日本全国で開催中

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=MoTCggrMKjo ]

■民泊投資・融資戦略のセミナー詳細ページ(https://financeeye.net/minpaku/lp/rkmc/)

■国内最大級・不動産投資サイト『楽待』のセミナー詳細ページ(https://www.rakumachi.jp/info_seminar/?realtor_id=18641)

12/13に民泊セミナー開催!『民泊を始めるなら収益化済み・運営中の民泊を買う・売る』民泊物件なしでもできる民泊の始め方から出口戦略・融資まで全て分かる。大阪・東京・福岡・ZOOMで全国対応12/13に民泊セミナー開催!『民泊を始めるなら収益化済み・運営中の民泊を買う・売る』民泊物件なしでもできる民泊の始め方から出口戦略・融資まで全て分かる。大阪・東京・福岡・ZOOMで全国対応

不動産価格の高騰や融資厳格化が続く中、“すでに収益が出ている民泊事業をM&Aで買う”(https://financeeye.net/minpaku/lp/rkmc/)という新しい投資手法が注目を集めています。株式会社ファイナンスアイ(田中の民泊投資)（本社：大阪市中央区、代表取締役：田中琢郎）(https://financeeye.net/minpaku/)は、民泊開業を考えている方・民泊を運営していて売却したい方・不動産投資や民泊投資を考えている方に向けて、『民泊投資をするなら稼働中・収益化済みの民泊を買う！民泊投資の専門家が少額資金から始める買い方・売り方を解説』(https://financeeye.net/minpaku/#seminar1)と題したセミナー（オンラインZOOM(https://u1.financeeye.net/event/Qm7sDzuKjRWP/register)／オフライン同時開催）を2025年12月13日(土)13:30に開催致します。

【12月13日開催概要｜『民泊投資をするなら稼働中・収益化済みの民泊を買う！民泊投資の専門家が少額資金から始める買い方・売り方を解説』】(https://www.rakumachi.jp/info_seminar/?realtor_id=18641)

主催：株式会社ファイナンスアイ

講師：代表取締役 田中琢郎（民泊投資・融資の専門家）

日時：2025年12月6日（土）13:30～15:00（13:00開場）

会場：オンライン（ZOOM）(https://u1.financeeye.net/event/Qm7sDzuKjRWP/register)／本社セミナールーム（事前予約制）

定員：50名（参加無料）

申込：公式サイトから申込はコチラ(https://financeeye.net/minpaku/#seminar1) 楽待から申込はコチラ(https://www.rakumachi.jp/info_seminar/?realtor_id=18641)

田中の民泊投資｜民泊を買うのも売るのも融資も学ぶのも

田中の民泊投資｜民泊を買うのも売るのも融資も学ぶのも

■田中の民泊M&A投資 公式サイト

https://financeeye.net/minpaku/

https://financeeye.net/minpaku/rkmc/

■民泊投資セミナー受講者の声・成功事例

https://financeeye.net/minpaku/category/casestudy/

株式会社ファイナンスアイの会社概要

主婦が“民泊M&A”で月15万円の自動収益を実現｜外注化で完全自走した42歳女性の挑戦30代会社員が600万円で“収益化済み民泊”を購入｜ゼロから3年で投資回収を実現した成功事例田中の民泊投資｜民泊を買うのも売るのも学ぶのも

会社名：株式会社ファイナンスアイ（※経済産業省中小企業庁M&A支援機関登録制度登録済）

住所：大阪府大阪市中央区平野町2丁目2－12

代表取締役：田中 琢郎（※日本で唯一の民泊M&A×融資を支援する専門家）

事業内容：

民泊投資・民泊M&Aの支援サービス

民泊投資やM&Aを学べる学校

民泊M&A仲介支援サービス

M&A・起業家・経営者向けのYouTubeチャンネル｜ファイナンスアイ

初心者にも分かりやすい～田中のM&A鑑定｜YouTubeチャンネル

M&A支援のサブスク型伴走支援サービス【サブスクM&A】

M&Aの事業評価およびDD（デューデリジェンス）の支援

M&A支援・仲介支援・アドバイザーリーコンサルティング

財務支援コンサルティング、経営支援コンサルティング

経営改善、企業再生の支援

資金調達・創業融資の支援コンサルティング

セミナー、イベント、スクール等の教育研修サービス

公式｜田中の民泊投資｜民泊を買うのも売るのも融資も学ぶのも

https://financeeye.net/minpaku/

たなか学長＠会社員と家族のお金と未来を作る｜民泊M&Aでらくちん資産形成の学校

https://x.com/tanakaminpakuma

たなか学長＠会社員と家族のお金と未来を作る｜民泊M&Aでらくちん資産形成の学校

https://note.com/minpakuma

楽待の掲載サイト

https://www.rakumachi.jp/info_seminar/?realtor_id=18641

https://financeeye.net/minpaku/rkmc/

ファイナンスアイ公式サイト

https://financeeye.net/

■ファイナンスアイ公式SNS

X（旧：Twitter）：https://x.com/mandecmc

YouTube：https://www.youtube.com/@financeeye

Facebook：https://www.youtube.com/@financeeye

LINE公式アカウント：https://lin.ee/mYXFDyr

tiktok：https://www.tiktok.com/@financeeye

instgram：https://www.instagram.com/financeeyenet/

■ファイナンスアイ専門家サイト

★M&A成約数日本No.1 BATONZ（バトンズ）認定パートナー

https://batonz.jp/experts/7833

★国内最大級のM&AマッチングサイトTRANBI（トランビ）認定専門家

https://www.tranbi.com/expert/detail/?id=467

★マイベストプロ認定専門家

https://mbp-japan.com/osaka/financeeye/

★経産省発 日本最大級の起業家・経営者支援サイト

https://profile.dreamgate.gr.jp/consul/pro/financeeye

民泊投資の個別相談【無料】 :https://u1.financeeye.net/r/SK94fZCVHZCe/register※民泊投資が初めての方・経験者の方、いずれでも大丈夫です。※民泊を買いたい方・民泊を売りたい方、いずれでも大丈夫です。