乗るたびに配線する時代は終了！USB-Cポート搭載車でも挿すだけ即ワイヤレス！配線の手間ゼロでナビ・音楽・通話がすぐ使える、GETPAIRR最新CarPlay/Android Autoアダプター新登場

【製品概要】

近年、カーナビやディスプレイオーディオの接続端子はUSB-AからUSB-Cへと急速に移行しています。

GETPAIRRはこの市場変化に着目し、USB-Cポート搭載車でも安定してワイヤレスCarPlay / Android Autoを利用できる新モデルを新たに開発しました。

すでにご好評をいただいているUSB-Aモデルに続き、より幅広い車種環境に対応するUSB-C専用モデルとして、快適な車内スマート体験をお届けします。

【製品機能】

機能1：有線を“挿すだけ”でワイヤレス化

車両のUSB-Cポートに接続するだけで、有線CarPlay / Android Autoを無線化。

これまで必要だった毎回のケーブル接続が不要になり、乗車後すぐにスマート操作が可能です。

機能2：初回設定後は自動接続

初回のペアリング設定を完了すれば、次回以降はエンジンONと同時に自動接続。

乗り込んだ瞬間にナビ・音楽・通話がすぐに使用できます。

機能3：超小型・省スペース設計

直径約25mm、厚み約11.8mmのミニサイズ設計。

センターコンソールやUSB周りの見た目を損なわず、車内をすっきり保てます。

機能4：iPhone / Android 両対応

Apple CarPlay / Android Auto の両規格に対応。

ご家族で異なるスマートフォンをお使いの場合でも、1台で共有可能です。

機能5：ワイヤレス接続後も車両側操作に対応

ワイヤレス接続後も、車載モニター・ステアリングスイッチでの操作に対応。

視線移動を減らし、安全性と快適性を両立します。

【注意事項】

・本製品は車両側が「有線CarPlay」または「有線Android Auto」に対応している必要があります。

・無線専用のCarPlay / Android Auto車両には対応しておりません。

・ご購入前に必ずお使いの車両仕様をご確認ください。

【結び】

GETPAIRRはこれからも、車内デジタル環境の変化に寄り添いながら、

**「誰でも簡単に、より快適に使える車載アクセサリー」**の開発を続けてまいります。

USB-C時代の新定番として、ぜひ新モデルの快適さをご体感ください。

🛡️ ご購入から1年間の製品保証付き！

万が一、不具合が発生した場合も、交換・返金にて迅速に対応いたします。

ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください📩

