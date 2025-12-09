2028・2032パラリンピックを見据えた「ハイパフォーマンスディレクター（HPD）」の公募について

一般社団法人日本ゴールボール協会

一般社団法人日本ゴールボール協会（JGBA）は、ナショナルチームの競技力向上を目的とし、中・長期的な強化戦略の立案・実行および科学的支援体制の統括を担うハイパフォーマンスディレクター（HPD） を募集します。

HPDは、戦略・連携・財務・人事・マーケティングの各分野を横断し、2028年ロサンゼルスパラリンピックおよび2032年ブリスベンパラリンピックを見据えて、選手・コーチ・スタッフが最大限の力を発揮できる環境を構築するとともに、競技価値を社会に発信し、持続可能な強化体制を支える基盤づくりを担います。

※強化の現場を預かる監督とは役割が異なります。

1．募集人数

２名（ゴールボール男子、ゴールボール女子 各１名）

2．主な職務内容

（1）戦略（Strategy）

・中・長期強化戦略プランの策定（ビジョン・ミッションを含む）及び団体内への浸透

・中・長期強化戦略プランの実行、管理、評価

・発掘・育成・強化のパスウェイ構築

・強化戦略のモニタリング・報告・評価システムの構築

・効果的な施設・用具の活用やその整備

・競技環境整備および理事会・関係機関への報告

（2）連携（Collaboration）

・ステークホルダーとの良好な関係構築

・持続的にメダルを獲得するために必要な環境を整備するため、NF内外の効果的な調整

・予算や助成金を獲得するための折衝および連携

・ネットワークを活用した既存コンテンツの有効活用（プログラムや施設等）

・競技のルール変更や様々な国際規則等のハイパフォーマンスに関する最新情報の収集

・アスリートやコーチからのニーズ把握や進捗管理

（3）財務（Finance）

・強化予算の策定・優先順位付け（決裁および執行は含みません）

・助成金・協賛金・外部資金の獲得戦略の立案

・強化予算の執行状況監督管理

・持続的な強化資金確保に向けた活動

（4）人事（Human Resources）

・コーチ・スタッフの責任・役割の明確化

・強化スタッフの評価システムの構築

・発掘・育成・強化にかかる人材育成及び教育のための仕組みの構築

・研修機会の提供、教育・研修・評価システムの設計および実施

・各コーチ・スタッフの適切な採用と配置

（5）マーケティング（Marketing & Communication）

・強化活動の社会的認知向上とブランド価値の発信

・パートナーシップ・協賛企業との関係構築および戦略的活用

・PR・メディア戦略の立案

・ステークホルダー・地域・教育機関等との交流事業の企画と推進

・競技価値を基盤とした「見る・支える・参加する」社会的エンゲージメントの促進

3．応募資格・求める人物像 ※「強化戦略計画」におけるマネジメントの要件に対応

（1）必須要件

・大学学位（スポーツ関連分野が望ましい）または同等の知識や技能があること

・組織運営・人材マネジメント・予算管理の経験を有すること

・コーチ・アスリート・専門スタッフと協働し、戦略的に体制を構築できること

・基本的な IT 知識を有すること。データ・報告書作成等に必要な PC スキル

（Word、Excel、PowerPoint）を有する者

・前科及び前歴がないこと

・反社会的組織との接点がないこと

・パラスポーツに関心がある者

・協調性を持ち、お互いの意見を尊重できること

（2）望ましい募集要件

・スポーツマネジメント、スポーツ科学、スポーツ医学、心理学、社会学、またはマーケティング分野の専門知識を有する者

・ナショナルチーム・大学・実業団等での強化マネジメント経験を有する者

・データ分析・科学的支援に基づいた意思決定経験を有する者

・マーケティング・広報活動を通じた協賛獲得またはブランド発信の経験を有する者

・多様な人材を理解し、適材適所の配置と共創的チーム形成を推進できるリーダーシップを有する者

・視覚障害に関心がある者

4．契約形態・期間・待遇

契約形態：業務委託契約（コーチ等設置事業）

活動時間：業務内容に応じて協議のうえ決定（目安：月80時間程度）

活動日数：業務遂行上必要な範囲（目安：月平均20日程度、年間240日程度）

期間：2026年4月1日から2027年3月31日（更新の可能性あり）

報酬：令和8年度JPCコーチ等設置事業 ハイパフォーマンスディレクターを活用して、JPCから謝金が支給されます（経験・職責を考慮し、謝金額を決定）

5．募集締切

2025年12月22日（月）12時（応募先：info_japangoalball@jgba.or.jp）

提出書類：履歴書、実績書（書式自由）、志望動機書（A4・1 枚程度）

提出書類及び個人情報は、本公募における選考及び選考結果の通知、ならびに採用決定後の手続に必要な範囲においてのみ利用いたします。

法令に基づく場合を除き、応募者の同意なく第三者に提供することはありません。

なお、提出書類は、利用目的を達成した後、適切に管理・廃棄いたします。

6．選考方法及び結果通知

書類選考および面接（オンラインまたは対面）により総合的に評価します。選考結果については、採用者のみ連絡しますなお、不採用の理由等については、一切開示いたしませんので、あらかじめご了承ください。

評価の基準：

・戦略立案力・組織マネジメント力

・データ分析力および科学的支援理解

・マーケティング・広報戦略の実行力

・コミュニケーション・調整能力

・倫理性と透明性を備えたリーダーシップ

・視覚障害理解に対する姿勢

最終候補者は理事会の承認を経て決定します。