【実績レポート】1ヶ月単位・5万円のTikTok広告運用でフォロワー1,000人を獲得！低予算で実証した“認知特化型SNS広告”の有効性

株式会社BOTANICO

少額予算によるTikTok広告の効果検証を実施し、広告費5万円でフォロワー1,000人を獲得しました。

本検証は「SNS広告は高額予算が必要」という一般認識に対し、小規模投資でも成果を出せることを示す実証的な事例となりました。

お申し込みはこちら(https://btnc.co.jp/lp/ashinami-sns/)

【1. 実験概要：投入した広告費は5万円のみ】

TikTok広告は大手企業向けの手法というイメージが根強い中、BOTANICOはあえて50,000円という小規模予算で検証を実施。広告配信期間は約6ヶ月とし、認知獲得に対する費用対効果の可視化を目的としました。

【2. 結果：個人アカウントでフォロワー1,000人を獲得】

6ヶ月間の広告運用によって得られた主な成果は以下の通りです。

・フォロワー増加：1,000人

・広告費：50,000円/１が月単位

費用対効果としては非常に高く、低予算でも強い認知拡大効果が得られることが実証されました。

運用者本人の感想としては

「想像以上に低予算で増える」

という手応えが得られました。

【3. 主要な学び：TikTok広告の本質】

（1）TikTok広告は“認知拡大・知名度獲得”に強い

フォロワー獲得に直結しやすく、5万円で1,000フォロワーは明確な高ROIを示します。特に個人発信者や新規事業の立ち上げ段階で効果を発揮します。

（2）クリック率・フォロー率はクリエイティブで大きく変動

インプレッションは安定して伸びるものの、

「どんな表現を使うか」で次の成果が劇的に変わることが数値で可視化されました。

（3）広告は“少額テスト”からが最も学びが大きい

テストを少額で回すことで

「どんな層に届くのか」

「どんな見せ方が刺さるのか」

がデータで明確にわかります。

この“改善の材料”こそが広告運用で最も重要な価値です。

【4. まとめ：TikTok広告は大企業だけのものではない】

今回の検証により、TikTok広告は中小企業・個人アカウントでも十分に活用できる広告手法であることが明らかになりました。

フォロワー獲得を目的とするフェーズでは

・低予算で試せる

・改善材料がすぐ手に入る

・成果（数字）が見える

という3点が大きなメリットとなります。

BOTANICOでは今後も、小規模予算の効果検証データを活用し、“身の丈に合ったSNS広告活用”を企業・個人に提案してまいります。

お申し込みはこちら(https://btnc.co.jp/lp/ashinami-sns/)