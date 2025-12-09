リジェネソームは、東京科学大学より「認定ベンチャー」の称号を授与されました

スペースシードホールディングス株式会社

スペースシードホールディングス株式会社（本社：東京都港区、代表：鈴木健吾）の子会社であるリジェネソーム株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：佐久間善太郎、以下「リジェネソーム」）は、2025年10月21日付で、東京科学大学（Institute of Science Tokyo）より「東京科学大学認定ベンチャー」の称号を授与されましたのでお知らせいたします。

本認定は、大学の研究成果を活用し社会的価値を創出する企業に対して付与されるもので、東京科学大学の厳正な審査を経て決定されるものです。

認定情報

称号番号：第19号

企業名：リジェネソーム株式会社

代表取締役：鈴木健吾、佐久間善太郎

設立日：令和6年（2024年）7月12日

称号授与日：令和7年（2025年）10月21日

授与者：東京科学大学長 田中雄二郎

今後の展望

今回の認定取得を契機に、リジェネソームは以下の領域で大学との連携をさらに強化し、研究の社会実装を加速していく予定です。

- 老化状態解析アルゴリズムの高度化- エクソソーム等のナノ粒子を活用した次世代ヘルスケアソリューションの開発- 発酵技術のアップデートに関する研究- 臨床・データサイエンス・AI技術を活用した新規プロダクト開発

リジェネソームは、大学認定ベンチャーとして日本発の長寿科学を世界へ広げるべく、研究開発と事業展開の両面で挑戦を続けます。

リジェネソーム株式会社について

リジェネソームは、ナノ粒子であるエクソソーム等を活用し、老化抑制や再生医療の新しいソリューションを提供することを目指しています。2025年5月には、本社兼研究所「高輪ロンジェビティーラボ」をLiSHに開設して、事業開発ならびに研究開発を加速しています。将来的には、医療技術の開発や宇宙医学分野における新たな解決策を確立し、健康寿命の延伸とともに人類の宇宙進出に貢献することを目指しています。

https://regenesome.com/

スペースシードホールディングス株式会社について

スペースシードホールディングスは、「SFをノンフィクションにする」をミッションとして、投資活動、研究活動ならびに事業創出を行う宇宙系ディープテックベンチャービルダーです。発酵とロンジェビティー技術の社会実装を支援する「Fermentation and Longevity Fund」プログラムの運用などを軸に、社会課題を解決する事業の創出に取り組んでいます。2040年までに各種ステークホルダーとともに、人類が宇宙空間で居住するのに必要な技術を揃えることを目指しています。

https://ss-hd.co.jp/