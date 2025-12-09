新サービス『LP専門のSEO』を正式リリース！ドメインが弱くても上位化を可能にするLP専門のSEO対策サービス

『ドメインが弱くても上位化の事例多数LP専門のSEO』サービスを正式リリース

株式会社Hub Works

株式会社HubWorks（本社：東京都中央区、代表取締役：近藤諒太朗）は、2025年12月、BtoB企業向けの新サービス『LP専門のSEO』サービスを正式にリリースしました。

本サービスは、弊社の強みである100サイト以上の実績で証明されたLP特化のSEO対策ノウハウを活かし、ドメインが弱くても上位化を可能にします。単なるデザイン改修に留まらず、SEO、LPO（導線最適化）、マーケティング戦略を兼ね備えたLP制作を実現します。

LP専門のSEOの詳細はこちら :https://irodoru-web.com/service/lpseo

背景：LPの集客力向上とCVR改善の同時実現が課題

BtoB企業のマーケティングにおいて、ランディングページはCVや売上の中核です。しかし、「コラムを毎月作っているが、コンバージョンが増えない」「AIOの影響を受けて、流入やコンバージョンが減っている」「ランディングページ（サービスページ）のデザイン改修やコーディングが大変で後回しになっている」といった課題を抱える企業が増えています。

HubWorksはこのニーズに応えるため、BtoB事業の経験者による制作体制と、LP特化のSEO上位化ノウハウを組み合わせ、ランディングページに関連するキーワードはAIの影響が小さいという点を活かし、集客と獲得効率を両立する「LP専門のSEO」を実現しました。

サービス概要

HubWorksのLP専門のSEO対策は、以下を一貫して対応

- LP専用のキーワード選定- 競合分析と独自コンテンツ追加- 読み手とSEOを意識したデザイン・UX改善- Googleクローラーを意識したコーディング・内部リンク最適化- 構造化データ・マークアップ対応

100サイト以上のLP改善実績に基づき、SEO順位10位以内を目指します。

特徴：HubWorksならではの3つの強み

今後の展望

- 100サイト以上の実績で証明された“再現性の高いLP特化のSEO対策：これまでに100社以上のランディングページ改善を支援し、売上直結キーワードで上位表示を多数達成。SEO順位の改善だけでなく、CVR向上も再現してきました。- SEOとLP制作の両方に精通した専門メンバーが担当：SEOコンサルタントとデザイナーが別々に動くのではなく、SEOもデザインも開発もわかる担当がアサインされます。構造化マークアップまで最適化し、検索エンジンに理解されるサイトを構築します。- 成果が出なければ「全額返金」の成果報酬プランを用意：通常支払プランに加え、成果報酬プランを提供。もし指定キーワードがSEO10位以内に入らなかった場合は、事前に請求した成果報酬費用を全額返金いたします。※成果報酬プラン実施には条件がございます。

今後は、SaaS・人材・不動産・コンサルなど過去実績のある幅広い業種を中心に、企業が成果を出せるWebサイト制作を支援してまいります。また、LPのCVR改善に寄与する最新のマーケティング手法や技術の調査・導入を継続してまいります。

＜株式会社HubWorks概要＞

会社名：株式会社Hub Works

所在地：104-0032 東京都中央区八丁堀2-3-9 4F

設立： 2018年10月1日

代表者：代表取締役 近藤諒太朗

HP：https://wehubworks.com/

事業概要：コンテンツ制作BPO事業「コンテンツファクトリー」 https://contentsfactory.jp/

：サイト制作サービス「IRODORU」 https://irodoru-web.com/

：オフィスポータルサイト「ハブスペ」の運営 https://hubspaces.jp/