関西メディア大注目の「ラーメンステーション」が遂に東京上陸！？恵比寿横丁・渋谷横丁のプロデュース・運営を手掛ける浜倉的商店製作所と大規模コラボ

株式会社浜倉的商店製作所

株式会社浜倉的商店製作所（本社・東京都中央区、代表取締役 浜倉好宣、以下「当社」）は、株式会社IOBI （本社・大阪府大阪市、代表取締役 石井智大）が手掛けるラーメンステーションとのコラボレーション店舗を2025年12月から東京圏で複数店オープンいたします。

当社はこれまで、昔ながらの横丁文化を通じた人と人、人と文化、そして昔と次代へのつながりを大切にし、老若男女問わず自然と集まりたくなる場所を作りたいという想いから、私たちの一番身近なレジャーである食体験と古き良き日本文化の継承を掛け合わせた恵比寿横丁や渋谷横丁、そしてエンターテインメントと掛け合わせたグランハマーを企画・開発から運営まで自社で行なってまいりました。

そして、日本全国のご当地メニューや産直食材を提供することによって、都市と地方の架け橋になりたいと考えております。

このコンセプトと株式会社IOBIの「地方創生を目的とし、全国の名店といわれるラーメン店のそのままの味を、ラーメンステーションを通して一人でも多くの方に提供する」というコンセプトが共鳴し、この度、コラボレーション店舗をオープンすることになりました。

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/144557/table/39_1_fe44f8e7b3efd3e9e5b9aa66ea96c935.jpg?v=202512090957 ]

※今後も、当社が手掛ける店舗にてラーメンステーションブランドの商品を展開予定です。

数々の横丁・商店街再生を手掛け、「エンタメ×外食」の力で人々の「たまり場」を創造してまいりましたが当社が、ラーメンという「日本ならではの食文化を発信する」場にアップデートさせます。

提供メニュー

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/144557/table/39_2_82b005b27292db850039ae9210c84117.jpg?v=202512090957 ]魚介出汁の味噌ラーメン (らーめん香澄)

こだわりの魚介出汁に優しい味噌の味が合わさり、味噌の深みと出汁の豊かな風味を感じられる新感覚のあっさり味噌ラーメンです。



提供店舗：新宿カブキhall店・新橋横丁店

新宿カブキhall店新橋横丁店（グランハマー）

牛骨白湯ラーメン (麺屋くろ松)

たっぷりの牛骨を強火で長時間炊いて旨味と甘味を引き出したスープに、スルメイカや貝柱の出汁を凝縮した麺屋くろ松特製の醤油ダレを合わせました。

柔らかく炊いた牛すじ、シャキシャキの紫玉ねぎと一緒にお楽しみください。



提供店舗：新宿カブキhall店・新宿 屋台苑店

新宿 屋台苑店

その他の提供メニューにつきましては、ラーメンステーション公式サイトをご覧ください。

https://www.ramen-station.jp/

ラーメンステーションについて

「ラーメンステーション」は、全国の「名店」と呼ばれるラーメンを本店に行かなくても味わうことのできるラーメン店です。2ヶ月に一度名店が入れ替わるシステムを導入しております。

人手不足や資金面から多店舗展開できない人気ラーメン店とタッグを組み、ブランディングの力でスタッフを用意し、店舗を構えることで、ラーメン店の可能性を広げる事業です。

本プロジェクトに興味のある方はぜひ一度お問い合わせください。



●関連URL

ラーメンステーション公式サイト

https://www.ramen-station.jp/

ラーメンステーションFC募集特設サイト

https://fc.ramen-station.jp/



浜倉的商店製作所について

「人と人、人と文化、そして古き良き文化を次代へつなげていきたい」という思いから、恵比寿横丁をはじめとした新しいコミュニティの“場”をプロデュースから運営までを自社で行うフードエンターテインメント創造集団。私たちにとって一番身近なエンターテインメントである“食”を通じて、コミュニティ活性化や地方活性化、文化継承、そしてさまざまな人材が輝ける”場”を届けてまいります。

【浜倉的商店製作所：会社概要】

社名：株式会社 浜倉的商店製作所

本社所在地：〒104-0061 東京都中央区銀座 4-3-10 銀座中央ビル 3F

設立：2008年1月

代表：浜倉好宣

事業内容：飲食レジャー施設の企画・開発、運営および実行、並びに飲食店の商品開発、店舗に纏わる商品・家具等の製作並びに販売URL：https://www.hamakura-style.com