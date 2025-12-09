【資格の学校TAC】USCPA講座 12月より割引対象者拡大！≪公認会計士・税理士 受験経験者≫であれば15％割引！
TAC USCPA講座 割引対象者「会計士・税理士受験経験者」へ拡大
従来は公認会計士、税理士の合格者の方を対象としていた割引制度を、「受験経験者」に範囲を拡大します。これにより、会計知識を活かし、さらにUSCPAにチャレンジしやすくなりました。
割引対象者
公認会計士・税理士試験の受験経験者がある方（各試験の合格者（科目合格）の方も含む）
※公認会計士の場合は修了考査の試験を含みます。
※株主優待券やその他、割引制度との併用はできません。
割引対象コース
１．総合本科生（Ver7.0 - 新カリキュラム）
・初学者向け、標準学習期間1年（受講有効期限3年）
・受講形態：Web通信／通学ビデオブース（水道橋校・八重洲校）
・通常受講料：\400,000～
２．総合本科生Plus（Ver7.0 - 新カリキュラム）
・初学者向けの総合本科生に『英文会計入門』が付いて、
会計初学者の方や英語に不安がある方も安心のコースです。
・標準学習期間1年（受講有効期限3年）
・受講形態：Web通信／通学ビデオブース（水道橋校・八重洲校）
・通常受講料：\410,000～
詳細を見る :
https://www.tac-school.co.jp/kouza_uscpa/uscpa_rsn_waribiki.html#01
合格したら≪受講料最大≫【全額返金】キャンペーン実施中！
受講料全額返金キャンペーン
受講開始2年で4科目合格した方、先着10名様対象
受講料全額返金だけではなく、合格報告11番目以降の方や1科目合格でも合格祝賀金を進呈する、受験生応援キャンペーンです。
USCPA試験では受験費用もかかりますが、これにより、大幅に負担を軽減できます。
詳細を見る :
https://www.tac-school.co.jp/kouza_uscpa/uscpa_zengaku.html
※「公認会計士・税理士受験経験者割引」でお申込みの場合は、全額返金は対象外ですが、15万円または1科目2万円の合格祝賀金の進呈は対象です。
無料セミナー（オンライン・校舎）開催中！
「USCPAって難しい？」「どうやって勉強を始めればいい？」そんな疑問を解消する無料セミナーを開催中！資格概要やTACの効果的な学習法を解説。参加者には受講料割引券をプレゼント！
説明会の詳細はこちら :
https://www.tac-school.co.jp/kouza_uscpa/uscpa_gd_idx.html
《資格の学校TAC USCPA講座 公式SNS情報》
■X 国際資格（総合案内）URL： https://x.com/tac_kokusai
■X 国際資格（講師のつぶやき）URL： https://x.com/uscpa_teacher
《会社概要》
会社名：TAC株式会社
代表者：代表取締役社長 多田敏男
設 立：1980年12月
事業内容：個人教育事業、 法人研修事業、 出版事業、 人材事業
本 社：〒101-8383 東京都千代田区神田三崎町3-2-18
Webサイト： https://www.tac-school.co.jp/