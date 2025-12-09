関西メディア大注目の「ラーメンステーション」が遂に東京上陸！？恵比寿横丁・渋谷横丁のプロデュース・運営を手掛ける浜倉的商店製作所と大規模コラボ

株式会社IOBI

株式会社IOBI （本社・大阪府大阪市、代表取締役 石井 智大）は、株式会社浜倉的商店製作所（本社・東京都中央区、代表取締役 浜倉好宣）とのコラボレーション店舗を2025年12月から東京圏で複数店オープンいたします。

オープン予定日・店舗名・提供商品については下記をご覧ください。

オープン予定日・店舗名

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/73406/table/54_1_4f67f0aebd4f323be7b8d1640c6ec5ac.jpg?v=202512090957 ]

※株式会社浜倉的商店製作所の他店舗でも展開予定です。

提供メニュー

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/73406/table/54_2_7b858ab5dd44ffa3b815472df68369bf.jpg?v=202512090957 ]魚介出汁の味噌ラーメン (らーめん香澄)

こだわりの魚介出汁に優しい味噌の味が合わさり、味噌の深みと出汁の豊かな風味を感じられる新感覚のあっさり味噌ラーメンです。

提供店舗：新宿カブキhall店・新橋横丁店

新宿カブキhall店新橋横丁店（グランハマー）牛骨白湯ラーメン (麺屋くろ松)

たっぷりの牛骨を強火で長時間炊いて旨味と甘味を引き出したスープに、スルメイカや貝柱の出汁を凝縮した麺屋くろ松特製の醤油ダレを合わせました。

柔らかく炊いた牛すじ、シャキシャキの紫玉ねぎと一緒にお楽しみください。



提供店舗：新宿カブキhall店・新宿 屋台苑店

新宿 屋台苑店（外観）

その他の提供メニューにつきましては、ラーメンステーション公式サイトをご覧ください。

https://www.ramen-station.jp/

ラーメンステーションについて

「ラーメンステーション」は、全国の「名店」と呼ばれるラーメンを本店に行かなくても味わうことのできるラーメン店です。2ヶ月に一度名店が入れ替わるシステムを導入しております。

2025年5月・同年9月には「くら寿司」×「らーめん香澄」（食べログ百名店9年連続受賞）×「ラーメンステーション」の3社共同開発ラーメンを提供し、国内の「くら寿司」での提供等、地方創生・地域活性化の想いを同じくする企業とのコラボレーションを展開してきました。

この度、数々の横丁・商店街再生を手掛けた株式会社浜倉的商店製作所と、日本の良さを守りながら、エンターテインメントの力で人が集まる場所づくりを仕掛けることとなりました。

このように、今後も様々な企業とのコラボレーションを通じて、日本を元気にする事業を手掛けてまいります。本プロジェクトに興味のある方はぜひ一度お問い合わせください。

●関連URL

ラーメンステーション公式サイト

https://www.ramen-station.jp/

ラーメンステーションFC募集特設サイト

https://fc.ramen-station.jp/



【会社概要／株式会社IOBI】

所在地：〒532-0011 大阪府大阪市淀川区西中島3丁目18-9 新大阪日大ビル9階

代表者：代表取締役 石井 智大

設立：2019年4月

URL：https://iobi.co.jp/

事業内容： 地方創生メディア「Made In Local」の運営およびフランチャイズ展開 / サンテレビ放送「SDGsの羅針盤」制作企画/「ラーメンステーション」の企画運営

