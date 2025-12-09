長野県伊那市の「ハナマルキみそ作り体験館」をロケ地登録 ～東日印刷‐TONICHI‐のロケ地提供サービス「Tロケ」～

東日印刷株式会社

ロケ地提供サイト「Tロケ」(https://t-roke.com/)を運営する東日印刷株式会社(https://www.tonichi-printing.co.jp/)（本社：東京都江東区、社長：西川 光昭 以下、TONICHI）は、味噌・醸造製品メーカーのハナマルキ株式会社(https://www.hanamaruki.co.jp/)（本社：長野県伊那市、代表取締役社長：花岡周一郎）が運営する「ハナマルキみそ作り体験館」(https://t-roke.com/location/misodukuri/)（所在地：長野県伊那市）を、ドラマやCMなどのロケ地として新たに登録、提供を開始しました。体験館にとっては、今回が初のロケ地登録となり、これまでに撮影されたことのない“新鮮なロケーション”として映像制作会社の皆さまの関心が高まることが見込まれます。

ハナマルキみそ作り体験館は、ハナマルキ創業100周年を記念して建設された未来的体験施設です。みそ作りを専門とする体験施設は国内でも珍しく、その独創的な建築デザインから、これまでにない新しい撮影スポットとして注目の物件です。最大の特徴は、南アルプスから中央アルプスまでを一望できる雄大な自然を背景に、雪化粧の山々を象徴するかのような真っ白で大胆な多面的デザインの外観。「近未来的」「異空間」「開放感」といったイメージがぴったりで、ドラマ、映画、CM、ミュージックビデオなど、ジャンルを問わず多様な撮影にマッチします。外観に加え、絶景を望む大窓が特徴の体験ルーム、シアタールーム、エントランス、廊下まで、可能な範囲でロケ地として提供いたします。

今回の提携は、TONICHIが発信したSNS「X」(https://x.com/TONICHIPR)での投稿がきっかけでした。TONICHI本社ビルがドラマのロケ地として使用されたことを紹介した投稿を、みそ作り体験館の館長・小林 佳奈美さんがご覧になり、当社がロケ地提供事業を行っていることをお知りになりました。「ぜひ、当館もロケ地に登録したい」という小林館長のご意向を受け、SNSでの交流から正式な提携に至った初のケースとなりました。今回のロケ地登録について小林館長は「みそ作り体験にいらっしゃるお客様からは、以前より『かっこいい！スタジオみたいですね』『みそ作りだけにしか使わないのですか？』と仰っていただくことが多く、私自身もみそ作り体験以外の用途を模索していたところでした。東日印刷様とのご縁に感謝しています。今後の可能性に期待が高まります。」と話しています。

「Tロケ」は、ロケを通じて企業や地域の価値向上に貢献し、今後も他にはない魅力的なロケ地の発掘と、映像制作会社の皆さまにとって使いやすいサービスの提供に努めてまいります。

ロケーションのオススメを大公開！

外観＆吹き抜けのエントランス

中央アルプスと南アルプスに囲まれた風光明媚な地に位置し、雪をまとった山々をイメージした特徴的な白い建物は、その斬新なデザインでこれまで数々の賞を受賞しています。

中に入ると天井まで広がるガラス窓と吹き抜けのエントランス、2階へと続く階段が目に飛び込みます。日中はたっぷりと日差しが差し込み、明るい雰囲気を醸し出すことができます。

体験ルームの圧巻の絶景と開放感

メインの体験ルームは中央アルプスと南アルプスを一望できる開放感たっぷりの圧巻のロケーションです。朝昼夜を問わず、壮大な景色をバックに刻々と変化する空と山の表情もとらえることができます。室内はオールホワイトで統一されているので、イベント会場、会議室、研究室、ギャラリーなど用途を選びません。反対側にはミニキッチンもあり、調理シーンの撮影もできます。

ミニシアターに多用途の廊下

ミニシアタールームは、壁や天井まで白で統一され、間接照明のラインがアクセントになったデザイン性に富んだ空間でミーティングやプレゼンルームとしてもお使いいただけます。その他、明るい雰囲気を醸し出す通路、大きな窓から光が差し込む廊下、階段から続く同線、さらには外の景色を眺めながら歩けるスペーシーな連絡通路など、写真以外にも撮影のバリエーションを広げる複数の撮影スポットがあります。

プレスリリース（PDF）はコチラ

ハナマルキみそ作り体験館｜施設概要

https://prtimes.jp/a/?f=d119350-184-387d7552345bc5519a297e1ab413155d.pdf

■所 在 地 ：長野県伊那市西箕輪2701

■対象施設 ：体験ルーム、シアタールーム、エントランス、

廊下、敷地内全般 ＊一部禁止エリアあり

■撮影可能日：応相談

■主な料金 ：2.5万円/1時間～、5万円/1日など

＊時間帯により変動いたします。

■ロケページ：https://t-roke.com/location/misodukuri/(https://t-roke.com/location/misodukuri/)

ハナマルキ｜会社概要

■商 号： ハナマルキ株式会社

■創 業： 1918（大正7）年11月1日

■設 立： 1946（昭和21）年11月5日

■代 表 者 ： 代表取締役社長 花岡周一郎

■所 在 地 ： 長野県伊那市西箕輪2701

■事業内容 ： 味噌醸造販売および加工食品製造販売

■U R L ： https://www.hanamaruki.co.jp/(https://www.hanamaruki.co.jp/)

東日印刷｜会社概要

■商 号： 東日印刷株式会社

■創 業： 1952（昭和27）年5月1日

■代 表 者 ： 代表取締役社長 西川光昭

■所 在 地 ： 東京都江東区越中島2-1-30

■事業内容 ：

【基盤事業】新聞など紙媒体の編集制作・印刷

【新規事業】不動産取引業、デジタル事業、ロケ地提供事業、

ネット通販、布製電照看板製作販売など

■U R L ： https://tonichi-printing.co.jp/(https://tonichi-printing.co.jp/)

SNS「X」でも情報発信中！

・ハナマルキ（公式） https://x.com/Hanamaruki_PR

・ハナマルキみそ作り体験館 https://x.com/Miso_Taikenkan

・TONICHI（東日印刷） PR https://x.com/TONICHIPR