本当に美味しいお米を作っている米農家の人々と、日々食材として使う料理人に光を当て、既存にはない視点で「日本米」を読み解く。

令和の米騒動という名のもと、米の価格、流通を含め、毎日メディアで騒がれている注目の「米」に特化し、日本人が主食とする一番大事な米の品質に焦点を絞り、「本当に美味しいお米を作っている米農家」の人たちと、その米を日々食材として使う料理人に光を当てることで、他には見られない料理人視点での日本米をクローズアップします。

昨今のメディアが問題にしている過去の減反政策や、米の流通、5kg2000円台といった価格、JAや農協の流通システムなど、政治的な部分をクローズアップするのではなく、「本当に美味しい米とはどんなものか」を知りたいと思っている人たちへ向け、役に立つ内容を目指します。

実際、日本人がこれほど日常の米を意識したことは、これまでになかったといっていいでしょう。

こうした機会だからこそ、今、「和の美 食の美 温故知新」シリーズ第3弾において、「本当に美味しい日本の米」を真摯に掘り下げる意義があると考えています。

この本が、次世代の米農家の担い手への架け橋となり、日本における大きな課題である米農家の継続に繋がる、価値ある一冊になればと思います。

第一特集 本当に美味しい日本の米

●日本の米づくり名人10人

笠原勝彦「笠原農園」／ 黒澤信彦「黒澤ファーム」／村上淳一「島の香り隠岐藻塩米生産者協議会」／佐々木大作「ヤマチョウ」／カエル倶楽部「JA新すながわ」／白戸卓郎「稲華会」／桐生正男／白浜 学「白浜農産」／那須博幸「MOA自然農法湯前普及会」／岡田 毅「岡田農産」

●米対談 日本の「米」は世界で一番です

江原和美「ツナギ」代表 × 奥田 透「銀座 小十」

●米専門店の現場から

西島豊造「スズノブ」／金子真人「吟醸米屋 結の蔵」／片山真一「米穀商 隅田屋商店」

●和食のサイエンス お米編

米の鮮度／炊く道具／実践する

第二特集 料理人と米

●「日本料理 龍吟」の究極のごはん 山本征治

●日本料理人座談会 美味しい「米」は、この国が誇る食文化の原点です

阿部善一「喰善あべ」×藤井亮悟「銀座 有涯」×奥田 透「銀座 小十」

●お米とごはんが主役の店

銀座米料亭 八代目儀兵衛／神楽坂 むすびや／おひつ膳 田んぼ／おむすび かふぇ／家庭料理ともこ

●最新ブランド米事情

●「あの店」が使っている米

【監修者プロフィール】

奥田 透（おくだ・とおる）

1969年静岡市生まれ。29歳で地元・静岡に「春夏秋冬 花見小路」を開く。2003年に東京・銀座に移り「銀座 小十」をオープン。2011年に銀座五丁目並木通りに「銀座 奥田」をプロデュース。2012年同ビルに「銀座 小十」を移転。2013年フランス・パリにて「OKUDA」を、2017年にはニューヨーク「OKUDA」を開店。本物の日本料理を海外で提供という挑戦を始める。著書に『日本料理は、なぜ世界から絶賛されるのか』（ポプラ社）、『焼く』（柴田書店）、『日本料理 銀座小十』（世界文化社）、『銀座 小十の先付・付き出し一〇一品』『和の美 食の美 温故知新 未来を創る和食料理人』（誠文堂新光社）他。

【書籍概要】

書 名：本当に美味しい日本の米

監 修：奥田 透

仕 様：B5判、208ページ

定 価：4,730円（税込）

発売日：2025年12月22日（月）

ISBN：978-4-416-52570-8

