売れるネット広告社グループ、2日間合宿型『売れるAIリスキリング研修・合宿コース』を提供開始　～“自社AIプロジェクトの原型”をつくる短期集中プログラム～

売れるネット広告社グループ株式会社

売れるネット広告社グループ株式会社（本社：福岡県福岡市、代表取締役社長 CEO：加藤公一レオ、東証グロース市場：証券コード 9235、以下 売れるネット広告社グループ）の連結子会社である売れるAIマーケティング社株式会社は、リアル合宿型2日間の短期集中『売れるAIリスキリング研修・合宿コース』を提供開始いたします。

日本における生成AI活用率は依然として25.8％※1にとどまり、さらに40％以上の企業が「AIを使う予定すらない」と回答しているという衝撃的なデータが複数の調査で明らかになっています。

しかしこれは「企業に意思がない」のではなく、現場メンバー・経営チームが“AIを学ぶ時間そのものが無い”という構造的問題に起因しています。

我々は、この“時間の壁”こそが、日本企業のAI導入を阻む最後の巨大なボトルネックであると断言いたします。

だからこそ、売れるAIマーケティング社は今回、「AIに触れ、理解し、変革を構想する2日間」を強制的につくる合宿型プログラムを提供し、導入停滞を打ち破る最終兵器を市場に投下いたします。

※1 株式会社矢野経済研究所／2025年4月18日発表・同社プレスリリースより

【AI導入率25.8％の日本に“本気の学習空間”を創造】

日本企業のAI未導入の背景には、

「何から始めればいいか分からない」

「日常業務に追われて学ぶ時間がない」

「AIの可能性を“自社の業務”に落とし込めない」

という“目に見えないハードル”が存在します。

そこで今回の新設コースは、オンライン講義や座学中心の研修とは一線を画し、

リアル会場での講師派遣＋合宿型2days＝AI理解の爆速ブースト

という、短期間でAIの本質を掴み“自社業務への適用”まで落とし込むための、極めて実践的なプログラムとして設計されています。

【2日間で“自社AIプロジェクトの原型”をつくる ― 合宿型の圧倒的没入設計】

本コースでは2日間の合宿を通じて、

・生成AI/業務AIの本質理解

・自社実務におけるAI変革ポイントの発掘

・プロセス改善/業務自動化の設計

・AI活用のユースケース作成

・自社における「導入ロードマップ」の策定

を一気通貫で行う、圧倒的没入型カリキュラムで構成されています。

その結果、受講企業は研修が終わった瞬間から

「明日から動けるAI施策」

を手にした状態で帰宅することになります。

これは日本企業の多くが抱える

“AIを学んでも日常に戻ったら忘れてしまう問題”

を完全に解消する、究極のアプローチです。

【考える人材を“つくる”から、“覚醒させる”へ】

従来のAI研修は「学ぶ」ことが目的化していました。

しかし、売れるネット広告社グループが提供するのは、

“学び → 変革 → 売上インパクト”までを必ず結びつける研修”。

その背景には、グループ全体を貫く

「再現性・成果主義・爆速PDCA」

という文化があります。

本研修はその文化をAI時代に最適化した、

“売れる式AIリスキリング”の決定版

として市場を揺るがせることでしょう。

【今後の展望：AIリスキリング事業を“第二の柱”へ】

売れるAIマーケティング社では今後、以下のロードマップで市場を制圧してまいります。

《短期》

・合宿型AI研修を主力商品として確立

・法人向けAI勉強会／AI伴走サービスの強化

・受講企業の事例創出と横展開

《中期》

・業界別AIカリキュラムの拡充（製造、物流、医療、自治体など）

・AI研修 × SaaSプロダクトの統合

・AI人材の育成→実務導入の一気通貫モデルを構築

最後に――

株主・投資家の皆様。

本件は単なる研修事業の開始ではありません。

「日本企業のAI導入を根本から変える、歴史的号砲」です。

我々は、AI時代の“ルールそのもの”を創りにいきます。

どうか、この壮大なる挑戦の続きを、その目に焼き付けてください。

そして共に、まだ見ぬ“爆益の未来”を掴み取りましょう。

なお、本件は2026年７月期の売れるネット広告社グループの連結業績にプラス寄与見込みです。

以 上

社名 ：売れるネット広告社グループ株式会社（東証グロース市場：証券コード9235）

代表者：代表取締役社長CEO 加藤公一レオ

設立日：2010年1月20日

