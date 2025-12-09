売れるネット広告社グループ、2日間合宿型『売れるAIリスキリング研修・合宿コース』を提供開始 ～“自社AIプロジェクトの原型”をつくる短期集中プログラム～
売れるネット広告社グループ株式会社（本社：福岡県福岡市、代表取締役社長 CEO：加藤公一レオ、東証グロース市場：証券コード 9235、以下 売れるネット広告社グループ）の連結子会社である売れるAIマーケティング社株式会社は、リアル合宿型2日間の短期集中『売れるAIリスキリング研修・合宿コース』を提供開始いたします。
日本における生成AI活用率は依然として25.8％※1にとどまり、さらに40％以上の企業が「AIを使う予定すらない」と回答しているという衝撃的なデータが複数の調査で明らかになっています。
しかしこれは「企業に意思がない」のではなく、現場メンバー・経営チームが“AIを学ぶ時間そのものが無い”という構造的問題に起因しています。
我々は、この“時間の壁”こそが、日本企業のAI導入を阻む最後の巨大なボトルネックであると断言いたします。
だからこそ、売れるAIマーケティング社は今回、「AIに触れ、理解し、変革を構想する2日間」を強制的につくる合宿型プログラムを提供し、導入停滞を打ち破る最終兵器を市場に投下いたします。
※1 株式会社矢野経済研究所／2025年4月18日発表・同社プレスリリースより
【AI導入率25.8％の日本に“本気の学習空間”を創造】
日本企業のAI未導入の背景には、
「何から始めればいいか分からない」
「日常業務に追われて学ぶ時間がない」
「AIの可能性を“自社の業務”に落とし込めない」
という“目に見えないハードル”が存在します。
そこで今回の新設コースは、オンライン講義や座学中心の研修とは一線を画し、
リアル会場での講師派遣＋合宿型2days＝AI理解の爆速ブースト
という、短期間でAIの本質を掴み“自社業務への適用”まで落とし込むための、極めて実践的なプログラムとして設計されています。
【2日間で“自社AIプロジェクトの原型”をつくる ― 合宿型の圧倒的没入設計】
本コースでは2日間の合宿を通じて、
・生成AI/業務AIの本質理解
・自社実務におけるAI変革ポイントの発掘
・プロセス改善/業務自動化の設計
・AI活用のユースケース作成
・自社における「導入ロードマップ」の策定
を一気通貫で行う、圧倒的没入型カリキュラムで構成されています。
その結果、受講企業は研修が終わった瞬間から
「明日から動けるAI施策」
を手にした状態で帰宅することになります。
これは日本企業の多くが抱える
“AIを学んでも日常に戻ったら忘れてしまう問題”
を完全に解消する、究極のアプローチです。
【考える人材を“つくる”から、“覚醒させる”へ】
従来のAI研修は「学ぶ」ことが目的化していました。
しかし、売れるネット広告社グループが提供するのは、
“学び → 変革 → 売上インパクト”までを必ず結びつける研修”。
その背景には、グループ全体を貫く
「再現性・成果主義・爆速PDCA」
という文化があります。
本研修はその文化をAI時代に最適化した、
“売れる式AIリスキリング”の決定版
として市場を揺るがせることでしょう。
【今後の展望：AIリスキリング事業を“第二の柱”へ】
売れるAIマーケティング社では今後、以下のロードマップで市場を制圧してまいります。
《短期》
・合宿型AI研修を主力商品として確立
・法人向けAI勉強会／AI伴走サービスの強化
・受講企業の事例創出と横展開
《中期》
・業界別AIカリキュラムの拡充（製造、物流、医療、自治体など）
・AI研修 × SaaSプロダクトの統合
・AI人材の育成→実務導入の一気通貫モデルを構築
最後に――
株主・投資家の皆様。
本件は単なる研修事業の開始ではありません。
「日本企業のAI導入を根本から変える、歴史的号砲」です。
我々は、AI時代の“ルールそのもの”を創りにいきます。
どうか、この壮大なる挑戦の続きを、その目に焼き付けてください。
そして共に、まだ見ぬ“爆益の未来”を掴み取りましょう。
なお、本件は2026年７月期の売れるネット広告社グループの連結業績にプラス寄与見込みです。
以 上
