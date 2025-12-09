季節のご褒美スイーツが届く！ハラペコラボ、宝石のようなアイスケーキ＆琥珀糖の”季節の定期便”をスタート
「ArtなFoodであそぶ」をテーマにプロダクトを展開するメルティングポットハラペコラボ株式会社(所在地：福岡県福岡市、以下 ハラペコラボ)は、年間を通して季節の楽しみが届く、宝石や鉱物のようなアイスケーキ「宝石のカッサータ」と 琥珀糖「こうぶつヲカシ」の 季節の定期便をスタートしました。ハラペコラボ公式オンラインストアにて2025年12月５日～12月15日まで、2026年1月末より発送開始のご予約を受付中です。12月の購入者特典として、12ヶ月の誕生石のタルトをあしらった 2026年カレンダーをプレゼントいたします。
ハラペコラボ公式オンラインストア
URL：https://harapecolab.com/
年4回届く 宝石のカッサータ季節の定期便
一年間を通して季節折々のハラペコラボのアイスケーキが楽しめる、宝石のカッサータの季節の定期便が始まります。1月は、バレンタインにもぴったりのチョコレートクリームの宝石のカッサータを。5月は、爽やかな色合いが雨の季節にぴったりの紫陽花をイメージした幻想的なカッサータを。 8月は、リコッタチーズクリームの美味しさを存分に味わえる定番の宝石のカッサータを。11月は、赤い宝石と雪の結晶の輝きに、苺ピュレとホワイトチョコレートを忍ばせた冬のカッサータを。年に4回、季節のカッサータをお届けいたします。お申し込み時にまとめてお支払いで、合計金額より1,000円オフでお得に購入できます。大切な方へのギフトに。ご自分へのご褒美に。季節折々の宝石が輝くアイスケーキで、特別な時間をお楽しみください。
【商品概要】
商品名 ：年4回届く 宝石のカッサータ季節の定期便
販売価格： 25,380円（税込）（※一括払い）
※商品合計 20,380円（税込）＋ 送料（4回分）6,000円（税込）
総額26,380円のところ、1,000円OFF
→定期便特別価格 25,380円（税込）
内容量 ：400ｇ程度（一個当たり）
缶サイズ：ヨコ16.8cm×タテ8.9ｃｍ×高さ5.4cm
賞味期限：一ヶ月以上あるものをお届けします（冷凍 -18℃以下保管）
【購入方法】
販売開始日： 2025年12月５日～12月15日に予約受付。以降は、商品発送月の前月5日～15日に予約を受付予定。
発送日 ：1月下旬に初回発送。合計年6回お届け。
購入方法 ： 下記のハラペコラボ公式オンラインストアにて販売。
商品URL ：https://harapecolab.com/products/%E5%86%B7%E5%87%8D%E4%BE%BF-%E5%B9%B44%E5%9B%9E%E5%B1%8A%E3%81%8F-%E3%83%8F%E3%83%A9%E3%83%9A%E3%82%B3%E3%83%A9%E3%83%9C%E3%81%AE%E3%82%AB%E3%83%83%E3%82%B5%E3%83%BC%E3%82%BF%E5%AE%9A%E6%9C%9F%E4%BE%BF-%E4%B8%80%E6%8B%AC%E6%89%95%E3%81%84
お届け内容
・1月下旬 宝石のカッサータ～ショコラオランジェ～ 定価 \5,400
・5月下旬 宝石と紫陽花のカッサータ 定価 \5,400
・8月下旬 宝石のカッサータ（定番商品） 定価 \4,980
・11月下旬 宝石のカッサータ～ストロベリースノークリスタル～ 定価 \5,400
〈1月末頃お届け〉冬に美味しいショコラな宝石のカッサータ【宝石のカッサータ～ショコラオランジェ～】
〈5月末頃お届け〉紫陽花の季節をイメージし、今年大人気だった【宝石と紫陽花のカッサータ】
〈8月末頃お届け〉最もスタンダードなクリームの美味しさを楽しめる【宝石のカッサータ】
〈11月末頃お届け〉クリスマスにもぴったりの【宝石のカッサータ～ストロベリースノークリスタル～】
〈宝石のカッサータの召し上がり方〉
容器から取り出し、凍ったままお好みの大きさにカットします。お皿に移して、冷凍・半解凍・全解凍とお好みの食感でお楽しみください。
【宝石と紫陽花のカッサータ】の断面。ステンドグラスのように光を通して輝く
〈注意事項〉
●ハラペコラボの定期便では、季節に合わせて材料や色合いが少しずつ変化します。そのため、原材料やアレルゲンはお届けする月ごとに異なる場合がございます。お届けの商品には、その回の詳細な成分表示を添えております。お届けする商品には、実際の原材料・アレルゲン・栄養成分表示を記載したラベルを同梱しておりますので、必ずご確認ください。
●こちらは定期購入商品です。年４回のお届け分を一括払いで頂戴し、全ての回数分のお届け終了後も解約のお申し出がない場合、翌年も自動継続します。
●写真はイメージです。予告なくデザイン、内容が変更となる場合があります。ご了承ください。
●ハラペコラボショッピングサイトのアカウント登録が必要なサービスです。登録せずに定期商品を購入した場合、お客様は定期購買マイページを確認することができません 。
●当プランは、途中解約を希望された場合も残回数分の返金は致しかねます。あらかじめご了承ください。
年6回届く こうぶつヲカシ季節の定期便
宝石や鉱物みたいな琥珀糖【こうぶつヲカシ】の季節の定期便。春夏秋冬でお届けするこうぶつのカケラ4種は、季節ごとに変わる色合いやモチーフ、個性豊かな味わいをお楽しみいただけます。1月末には、バレンタインにもぴったりの冬季限定の鉱物ショコラを。10月のハロウィン頃には、コウモリやオバケがキュートな、プチギフトにぴったりのカプセル入りこうぶつヲカシをお届けします。お申し込み時にまとめてお支払いで、合計金額より1,500円オフでお得に購入できます。季節限定のお菓子には、「食の中に四季の楽しみを」という想いを込めて制作しています。季節の定期便には、年間を通して美味しい楽しみを日常の中に散りばめたい、という私たちの想いを込めています。季節折々に届くお楽しみとして、大切な方やご自分へのプレゼントに、どうぞお楽しみください。
【商品概要】
商品名 ：年６回届く こうぶつヲカシ季節の定期便
販売価格： 25,720円（税込）（※一括払い）
※商品合計 21,820円（税込）＋ 送料（６回分）5,400円（税込）
総額27,220円のところ、1,500円OFF
→定期便特別価格 25,720円（税込）
箱サイズ：横×縦×高さ11.5ｃｍ ×11ｃｍ ×3.5ｃｍ (外寸)
賞味期限：発送より2週間以上
【購入方法】
販売開始日： 2025年12月５日～12月15日に予約受付。以降は、商品発送月の前月5日～15日に予約を受付予定。
発送日 ：1月下旬に初回発送。合計年6回お届け。
購入方法 ： 下記のハラペコラボ公式オンラインストアにて販売。
商品URL ：https://harapecolab.com/products/%E5%B9%B46%E5%9B%9E%E5%B1%8A%E3%81%8F-%E3%83%8F%E3%83%A9%E3%83%9A%E3%82%B3%E3%83%A9%E3%83%9C%E3%81%AE%E3%81%8A%E8%8F%93%E5%AD%90%E5%AE%9A%E6%9C%9F%E4%BE%BF-%E4%B8%80%E6%8B%AC%E6%89%95%E3%81%84
お届け内容
・１月下旬 鉱物ショコラ4粒箱 定価 \3,180
・４月中旬 春限定のこうぶつのカケラ 定価 \3,980
・６月下旬 夏限定のこうぶつのカケラ 定価 \3,980
・９月中旬 秋限定のこうぶつのカケラ 定価 \3,980
・10月下旬 ハロウィンのこうぶつヲカシ カプセル入り4個セット 定価 \2,720
・12月中旬 冬限定のこうぶつのカケラ 定価 \3,980
〈１月下旬頃お届け〉鉱物ショコラ4粒箱
〈４月中旬頃お届け〉春限定のこうぶつのカケラ
〈６月下旬頃お届け〉夏限定のこうぶつのカケラ
〈９月中旬頃お届け〉秋限定のこうぶつのカケラ
〈10月下旬頃お届け〉ハロウィンのこうぶつヲカシ カプセル入り4個セット
〈12月中旬頃お届け〉冬限定のこうぶつのカケラ
〈注意事項〉
●ハラペコラボの定期便では、季節に合わせて材料や色合いが少しずつ変化します。そのため、原材料やアレルゲンはお届けする月ごとに異なる場合がございます。お届けの商品には、その回の詳細な成分表示を添えております。お届けする商品には、実際の原材料・アレルゲン・栄養成分表示を記載したラベルを同梱しておりますので、必ずご確認ください。
●こちらは定期購入商品です。年６回のお届け分を一括払いで頂戴し、全ての回数分のお届け終了後も解約のお申し出がない場合、翌年も自動継続します。
●写真はイメージです。予告なくデザイン、内容が変更となる場合があります。ご了承ください。
●ハラペコラボショッピングサイトのアカウント登録が必要なサービスです。登録せずに定期商品を購入した場合、お客様は定期購買マイページを確認することができません 。
●当プランは、途中解約を希望された場合も残回数分の返金は致しかねますので、あらかじめご了承ください。
●乾燥の過程で白く粒が浮かぶことがありますが、砂糖が結晶化したものです。品質に問題ございません。
●配送には細心の注意を払い梱包しておりますが、こうぶつヲカシは大変繊細で割れやすいお菓子となっております。なお、万が一割れや、ヒビが入っていても味に影響はございません。
12月に定期便にお申込みの方へ「2026年カレンダー」をプレゼント！
12月に定期便にお申込みの方への特典として、ハラペコラボ特製「2026年カレンダー」をプレゼントとしてご用意しました。誕生石のタルトの写真をあしらった12ヶ月のカレンダーを、トレーシングペーパーで出来たオリジナルの封筒に入れてお届けします。 各月のカードは、切り取り線で切るとポストカードに。飾って楽しく、送りたくなる！1年間ずっと楽しめる仕様で、季節のお菓子とともに、小さなワクワクをお届けします。
トレーシングペーパーで出来たオリジナルの封筒に入れてお届けする
カレンダーの下の点線で切り離せばポストカードに
お好みで穴に紐やリボンを通して壁に吊り下げることもできる
ハラペコラボについて
ハラペコラボは、福岡を拠点に活動する女性中心のクリエイティブブランド。「アートと食の融合」をテーマに、鉱物のように美しい琥珀糖『こうぶつヲカシ』や、色彩と素材にこだわったスイーツ・ケータリングを展開。開発・制作・パッケージデザインまですべてを手作業で行い、“どれひとつとして同じものはない”唯一無二の美しさと想いを届けています。有名ゲーム、有名アニメとのコラボ作品、百貨店催事、雑誌・TVなど多数メディアでも話題に。贈り物として、また自身のライフスタイルを彩るアイテムとして、全国のファンから支持を得ています。
【会社概要】
会社名 ： メルティングポットハラペコラボ株式会社
所在地 ： 福岡県福岡市南区大池1-26-7 義道ハイム1階
代表者 ： 代表取締役 野尻 知美
設立 ： 2019年11月
URL ： https://harapecolab.com/
事業内容： 菓子製造販売・ケータリング・オードブル制作・ オリジナルグッズ企画開発販売など