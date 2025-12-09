デジタルメディア事業を展開する株式会社cielo azul（本社：福岡県福岡市中央区、代表取締役：大泉 聡）が制作・運営する「債務整理相談ナビ」にて、年金の差し押さえの仕組みと回避・対処法をわかりやすく解説した記事を公開しました。年金は老後の生活を支える重要な収入源であり、原則として法律上「差押禁止債権」として保護されています。一方で、税金や社会保険料の滞納、振込後の預金口座差押えなど、一定の条件下では実際に差し押さえが行われるケースも存在します。本記事では、公的年金と私的年金の違い、差押えが認められる「例外」のパターン、差押えを防ぐために日頃から取るべき具体的な対策を整理しました。あわせて、すでに差し押さえが行われた場合の裁判所への申立てや、債務整理・生活保護など現実的な選択肢についても解説しています。「年金まで差し押さえられたらどうしよう」「督促状が届き不安」という方に向けて、年金と生活を守るための情報をコンパクトにまとめた内容となっています。

年金の差し押さえはおかしい？――原則は「保護」、ただし例外あり

年金の差し押さえと聞くと、「違法ではないか」と感じる方が多いかもしれません。実際、国民年金や厚生年金などの公的年金の受給権は、原則として差押えが禁止されています。公的年金の受給権は「差押禁止債権」と位置づけられており、消費者金融やカード会社など民間の債権者が年金そのものを直接差し押さえることはできません。一方で、税金・社会保険料の滞納などでは、例外的に差押えが行われることがあり、「おかしい」と感じる状況が生まれやすいのが実情です。

年金が差し押さえられる主な2つのケース

年金振込後の銀行口座が差し押さえられる場合

公的年金そのものは差押禁止でも、年金が銀行口座に振り込まれた後は、法律上は「預金」として扱われます。このため、・裁判所の差押命令・行政による滞納処分が銀行に届くと、口座全体が凍結され、年金分もまとめて差し押さえられることがあります。

税金・社会保険料の滞納による「滞納処分」

住民税・国民健康保険料・国民年金保険料などを滞納すると、自治体や税務署は、裁判を経ずに滞納処分として差押えを行う強い権限を持っています。・督促状 → 期限経過 → 財産調査 → 口座・給与・年金などの差押え・法律上、老齢年金の受給権自体を差し押さえられる余地がある民間の借金よりも、税金・保険料の滞納のほうが差押えに発展しやすいことは、あらかじめ知っておく必要があります。

年金の差し押さえを回避するための5つのポイント

1.年金専用口座を用意しておく

・年金だけが振り込まれる専用口座を作る・他の収入や支払いと混在させないこうしておくと、万が一差押えが行われた場合でも、「この口座のお金は年金であり、差押禁止債権に当たる」と主張しやすくなります。

2. 返済がきついときは「放置しない」

・クレジットカード・カードローンなどの返済が難しいときは、早めに債権者へ連絡・分割の変更や一時的な猶予に応じてもらえるケースも連絡せずに滞納を続けると、裁判 → 差押命令 → 口座凍結という流れに進みやすくなります。

3. 税金・保険料は「納税猶予」「分納制度」を活用

・住民税や国民健康保険料などは、自治体に相談すると分納・猶予・減免が検討されることがあります。・督促状を無視せず、早めに窓口で事情を説明することが重要です。

4. 生活が成り立たない場合は生活保護も検討

年金だけでは生活が維持できない場合、生活保護との併用が認められるケースもあります。生活保護の決定により、税や保険料の徴収が一時的に止まる場合もあるため、福祉事務所への相談も選択肢になります。

5. 弁護士・司法書士に早い段階で相談する

・差押えのリスクや、取るべき対策を法的な観点から整理してもらえる・債務整理（任意整理・個人再生・自己破産）で、返済負担そのものを見直せる「まだ何とかなる」と一人で抱え込むより、早めに専門家へ相談した方が、年金と生活を守る選択肢が広がります。

記事の全文はこちら

債務整理相談ナビ®と専門家相談の活用

債務整理相談ナビ®は、借金問題の解決に必要な情報や専門家紹介を行う「債務整理とお金の悩み解消メディア」です。債務整理相談ナビでは、今回の「年金の差し押さえ」だけでなく、・督促・差押え全般に関する基礎知識・債務整理の流れ・メリット・デメリット・債務整理に強い弁護士・司法書士の情報・体験談・インタビュー記事などを通じて、悩んでいる方が“自分に合った相談先”を見つけられるようサポートしています。年金の差押えが不安な方、すでに督促や差押予告の通知が届いている方は、記事の内容とあわせて、専門家への早めの相談を検討してみてください。

会社概要

会社名：株式会社cielo azul所在地：〒810-0004 福岡市中央区渡辺通5丁目14番12号 南天神ビル3F代表取締役：大泉 聡事業内容：複数の専門メディアの企画・運営運営メディア：債務整理相談ナビ／派遣会社登録ナビ／興信所探偵ナビ／ふるさとめぐり／神社めぐり ほか企業サイト：https://www.cieloazul.co.jp/

