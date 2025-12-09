格闘家・朝倉 未来氏がプロデュースする育毛ブランド「VO-VO-」とマイクロニードリングのパイオニアであるDermaroller社(ドイツ)の日本総代理店：ダーマローラージャパンとのコラボレーション企画として、育毛に特化したスカルプケアセットを発表いたします。本セットはVO-VO- 特設オンラインストアにて期間限定で販売されます。





「VO-VO- 特設オンラインストア」URL： https://x.gd/tiGKa





本製品は、薬用育毛ローションとダーマローラーを併用することで、頭皮環境を効率的に整え、育毛成分の浸透を高める“実感型の育毛アプローチ”を、自宅で手軽に再現できるよう設計されています。





朝倉未来プロデュース「VO-VO-」×ダーマローラージャパン









■コラボレーションの背景

男性美容の関心が高まる中で、「どの育毛ケアが正しいのか分からない」「続けても効果が見えにくい」という悩みは依然として多く存在します。

そんな中、朝倉 未来氏がプロデュースし、“未来の自分を守る育毛習慣”をコンセプトに展開するVO-VO- は、有効成分と使いやすさを両立した薬用育毛ローションとして支持を拡大してきました。





一方、ダーマローラージャパンは世界中の医療・美容分野で扱われてきたマイクロニードニング技術を一般ユーザー向けに最適化し、育毛分野でも浸透性と体感向上の両立を図ることができる世界基準のダーマローラーHC902とのコラボを提案。

「育毛剤 × マイクロニードニング」の効果を最大化する設計を追求し、今回のコラボレーションが実現しました。





VO-VO-×ダーマローラーHC902









■製品特徴

●VO-VO- 薬用育毛ローション

・発毛促進・薄毛予防に作用する複数の有効成分を配合

・ハリ・コシ不足、頭皮乾燥、初期のボリューム低下に多角的アプローチ

・香りやテクスチャなど“毎日続けられる”ための使用感を追求

・朝倉 未来のブランド世界観を反映したミニマルで力強いデザイン





VO-VO-





●ダーマローラーHC902

・育毛剤の浸透効率を1,000％以上増加※

・極細マイクロニードルが頭皮に微細刺激を与え、状態をリセット

・硬くなりやすい頭皮を柔らかく整え、血行促進をサポート

・セルフケアでも安全に扱える仕様で、初心者にも取り入れやすい





※マールブルグ大学やイエナ大学は、小さなリポソームでさえ、12時間の間にわずか0.3％しか皮膚に浸透しないという証拠を示しています。一方、ダーマローラーで処理すると、有効成分の浸透量は1,000％以上増加することが証明されております。

出典：University study, 2000, Marburg (Germany) ダーマローラーによる経皮吸収の有効性を証明





ダーマローラー皮膚浸透・経皮吸収









■期間限定キャンペーン

本セットはVO-VO-の特設ページにて、期間限定割引キャンペーンを実施。

初めての方でも導入しやすい破格の価格設定を期間限定でご提供。

※キャンペーン内容は時期によって変動。最新情報は特設ページにて随時更新





「VO-VO- 特設オンラインストア」URL： https://x.gd/tiGKa









■今後の展望

ダーマローラージャパンは今後もマイクロニードニング技術を応用したスカルプケア製品の開発を進め、VO-VO-と共に、自宅で実感できる育毛ケアの普及を目指してまいります。