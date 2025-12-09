T&A TRADING(所在地：東京都足立区、代表：石川 淳)は、日本を代表する品質評価機関である「一般財団法人ニッセンケン品質評価センター」にて消臭効果が確認された犬用ボタニカルシャンプー「MICOAS LABO Premium Botanical Shampoo」を、2025年11月27日(木)よりAmazonにて販売開始しました。





MICOAS LABO Premium Botanical Shampoo





■開発背景

近年、犬の皮膚トラブルや体臭に悩む飼い主が増加しています。また、犬は人間の10万倍以上の嗅覚を持つと言われ、強い香りのシャンプーはストレスの原因になるケースもあります。さらに、犬の皮膚は人間の約1/3程度の厚さしかなく、刺激に弱い“超敏感”な構造であるため、成分選びはより慎重である必要があります。

一方で市場には、犬の敏感な皮膚によくない添加物やエビデンスが明確でないまま“消臭”をうたう製品も多く、飼い主が本当に信頼できる商品を選びにくいという課題がありました。

そこで当社は「無香料でもしっかり臭いを抑え、さらに無添加で敏感肌にも優しいシャンプー」を目指し、高品質原料にこだわった製品開発を行いました。

第三者機関による“消臭エビデンス”を取得したうえで、愛犬の皮膚・被毛への負担を最小限にした処方を実現しました。





植物と科学のチカラで、愛犬の肌をやさしく整える。

こんなお悩み、ありませんか？





■商品の特徴

(1) 第三者機関で“消臭効果”を実証(ニッセンケン)

Amazon商品ページでも公開している通り、一般財団法人ニッセンケン品質評価センターでの試験にて、犬特有の体臭への消臭性能を確認。

香りでごまかすのではなく、成分による実証されたアプローチがポイントです。





「日本を代表する品質評価機関 一般財団法人ニッセンケン品質評価センター」にて消臭性試験を実施





(2) 高級サロンでも使用される【高機能成分：ペリセア(ジラウロイルグルタミン酸リシンNa)】配合

被毛の内部まで浸透し、ハリ・コシ・ツヤを与える補修成分。

犬用シャンプーでは珍しい美容成分で、グルーミング後の仕上がりが大きく変わります。





(3) オーガニック成分を含む15種類の植物エキスを贅沢配合

オーガニック認証セージ葉エキスをはじめ、アロエベラ・カモミール・ツボクサなど15種類のボタニカルエキスが皮膚コンディションを整え、健康的な被毛へ導く処方。





グリチルリチン酸2K：肌荒れ防止(抗炎症)

カンゾウ根エキス：抗炎症、肌コンディショニング

ローズマリー葉エキス：抗酸化、抗菌、頭皮ケア

ツボクサエキス：肌修復、保湿、皮膚コンディショニング

アルテア根エキス：保湿、肌荒れ防止

カキタンニン：消臭、抗菌

チャ葉エキス：抗酸化、抗菌、防臭

ソメイヨシノ葉エキス：肌荒れ防止、抗炎症

アルニカ花エキス：血行促進、肌コンディショニング

セージ葉エキス：抗酸化、収れん作用(オーガニック)

カミツレ花エキス(カモミール)：抗炎症、保湿、毛並みケア

ボタンエキス：抗酸化、血行促進

トウキンセンカ花エキス(カレンデュラ)：抗炎症、保湿

アロエベラ葉エキス：保湿、鎮静

フユボダイジュ花エキス：保湿、抗炎症





一般的な犬用シャンプーと比べて植物原料の種類が圧倒的に多く、ペット美容サロン品質を自宅で再現できます。





(4) 無添加処方(8つの添加物フリー)で敏感肌の愛犬にも

着色料、シリコン、鉱物油、パラベン、石油系界面活性剤など 8種類の添加物不使用。

皮膚が弱い子や子犬でも安心して使える“肌負担の少ない処方”です。





(5) 無香料で強い香りが苦手な犬にも優しい

香りを一切加えず、犬の嗅覚への刺激を最小限に。

ストレスのないグルーミング体験を実現します。





(6) Made in Japan(国内工場で製造)

本製品は 日本国内の工場で製造。

品質管理・衛生管理を徹底し、繊細な犬の肌に使用することを前提に厳しい基準で生産されています。





比べればわかる。MICOAS LABOのこだわり品質





【使用方法】

被毛をぬるま湯でよく濡らし、適量を手に取り泡立ててマッサージをするように洗浄してください。





【使用上の注意】

●犬以外には使用しないでください。

●皮膚に異常がある場合は使用を控えてください。

●使用中に赤み・かゆみ・刺激などが現れた場合は使用を中止し、獣医師に相談してください。

●目や口に入らないようにご注意ください。入った場合はすぐに洗い流してください。

●直射日光や高温多湿を避け、子供やペットの手の届かない場所に保管してください。





全ての愛犬に安心安全をお届けいたします。





■商品概要

商品名 ： MICOAS LABO Premium Botanical Shampoo

発売日 ： 2025年11月27日(木)

価格 ： 2,980円(税込)

容量 ： 300mL

製造国 ： 日本(Made in Japan)

販売場所： Amazon

URL ： https://www.amazon.co.jp/dp/B0G2QRP29J/









■会社概要

商号(屋号)：T&A TRADING

代表者 ：石川 淳

所在地 ：東京都足立区

事業内容 ：ペットケア用品の企画・販売