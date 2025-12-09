株式会社マウンテンディアー(本社：群馬県太田市／代表 山鹿 雅明)が手掛ける地域ニットブランド「OTA KNIT(オオタニット)」は、冬の贈り物が選ばれる季節に合わせ、展示販売イベント「OTA KNITのあるクリスマス」を青山 SPIRALにて開催いたします。





カシミヤのやわらかさ、毛羽の空気感、色彩の繊細さ。

機能や品質だけでは語りきれない、「あたたかさの記憶」を届けるラインナップを揃えました。

群馬県太田市で受け継がれてきたニット生産技術と、現代のライフスタイルに寄り添ったデザインを掛け合わせた、豊かな表情を持つニット製品をご覧いただけます。





キッドモヘヤリラックスニット





■イベント概要

会期：2025年12月8日(月)～12月14日(日)11:00～19:00

※12月12(金)・13(土)のみ20:00閉店

会場：SPIRAL 1階 Showcase(東京都港区南青山5-6-23)

紹介ページ

https://www.spiral.co.jp/topics/otaknit_202512









■展示アイテム

ガーゼカシミヤショール

最上級カシミヤを贅沢に使用し、驚くほど軽く柔らかい“ふわふわ”の肌触りが魅力。年間を通して人気の定番モデルです。





ふわふわカシミヤショール





ニットウェア(カーディガン／プルオーバー)

鮮やかな色彩と軽やかな着心地が特徴。国内生産ならではの細やかな縫製と編地が、品格のあるシルエットを演出します。





マチがあるカーディガン





コットン×カシミヤ混シリーズ

洗える・扱いやすい・心地よいの三拍子を備えたカジュアルライン。日常を豊かにする“永く着られるニット”として人気です。









■OTA KNIT(オオタニット)とは

群馬県太田市はかつてニット産地として栄え、200社近いニット工場が存在していました。しかし、海外生産の拡大や後継者不足により現在では数を大きく減らしています。





「OTA KNIT」は、この歴史ある太田のニット産業をもう一度盛り上げ、未来へつなぐために立ち上がった地域ブランドです。職人の手によって丁寧に作られる“MADE IN OTA JAPAN”。地元の技術と誇りを、現代のライフスタイルに合わせて届けます。





ちくちくしないマフラー(ドット)





ちくちくしないマフラー(無地)





ちくちくしないマフラー with 親子









■会社概要

株式会社マウンテンディアー

所在地 ： 群馬県太田市富沢町239-6

代表 ： 代表取締役 山鹿 雅明

設立 ： 2012年4月

事業内容： 衣料・生活雑貨の企画・生産・卸業(to touch)

地域ブランドのオーガナイズ(OTA KNIT)

URL ： https://mountain-deer.com/