株式会社一粒万福(本社：東京都大田区、代表者：早川 由華)は、第4号店となる「一粒万福 台湾本店」を、2025年12月中旬、台湾・台北市にオープンいたします。今回の出店は、台湾を代表するライフスタイル企業「小器生活創意股イ分有限公司(Xiao Qi Lifestyle Co., Ltd.)本社：台湾／台北市、代表者：江明玉」とのパートナーシップ契約により実現いたしました。





日本での定番メニューも台湾で提供





■台湾進出の背景

一粒万福は、「日本の和の心」を現代に伝えるおにぎり専門店として、東京西小山本店、モンゴル ウランバートル2店舗を展開し、日本の食文化を“贅沢おにぎり”という形で世界に発信してまいりました。

台湾は親日国で、日本文化や和食への関心が非常に高く、健康志向や食の安全性を重視する市場でもあります。このたびの台湾出店は、現地企業との連携により、“日本の味をそのままに、無添加・手作りに拘り、台湾ならではの感性を添えたおにぎり”をお届けする新たな挑戦となります。





台湾限定メニュー





■台湾限定メニュー

台湾本店では、日本国内で人気の定番商品「さけの親子」「お月見そぼろ」などに加え、現地の食文化や名物の高級食材を取り入れた限定メニューを展開いたします。

●桜海老とカラスミのタルタル

●鮑の肝バター醤油蒸し

●山椒香る鰻の蒲焼き など

これらは、日本の伝統的な味わいに台湾の食材・嗜好を融合させた、一粒万福ならではの新提案です。お米は、日本米の現地精米に拘る三代目 俵屋玄兵衛の新潟県産コシヒカリを使用。一粒から広がる“万の福”を、台湾の皆さまにもお届けいたします。





台湾本店オープンを記念して、12月5日～西小山本店では「桜海老とカラスミのタルタル」を期間限定で提供しております。





台湾本店でも握りたてのおにぎりを提供





■店舗概要

店舗名 ： 一粒万福 台湾本店

所在地 ： 台北市大同區承徳路一段21號

オープン予定日： 2025年12月中旬予定

契約企業 ： 小器生活創意股イ分有限公司(Xiao Qi Lifestyle Co., Ltd.)

運営 ： 株式会社一粒万福









■代表コメント

株式会社一粒万福 代表取締役 早川 由華

「台湾は、日本食への理解が深く、人々が“食を大切にする”国です。今回、現地の信頼ある企業である小器生活創意股イ分有限公司様とのご縁をいただき、日本の“おにぎり文化”をより多くの方に届けられることを大変嬉しく思います。海外での展開における一番の課題はクオリティの維持ですが、台湾は現地在住の日本人も多い国であり、クオリティ維持を目的として現地の日本人を多数採用いたしました。日本のクオリティを現地でも再現し、現地の方にも受け入れられるようローカライズした贅沢おにぎりを是非お楽しみください。」









■グローバル展開について

一粒万福は、国内外におけるフランチャイズ展開を積極的に進めており、すでにモンゴル・ウランバートルに2店舗、台湾本店に続き、他国でも出店を計画中です。国内外30店舗を目標に展開を進めておりますので、提携にご興味のある現地パートナー様からのお問い合わせをお待ちしております。今後も、「一粒から、世界にこぼれ落ちるほどの福を」というブランド理念のもと、日本の伝統とおいしさを世界に広げてまいります。









■会社概要

会社名 ： 株式会社一粒万福

所在地 ： 東京都大田区

設立 ： 2023年4月28日

代表取締役： 早川 由華

事業内容 ： おにぎり専門店の運営およびフランチャイズ事業

URL ： https://ichiryu-manpuku.com/









■本店概要

店舗名 ： 一汁おにぎり 一粒万福

店舗所在地： 東京都品川区小山6-6-14

TEL ： 03-6824-7860

営業時間 ： 8：00-17：00(店内lo16：30)





西小山本店内装





西小山本店外観





■代表紹介





代表取締役 早川 由華





代表取締役：早川 由華(29)

・上智大学総合人間科学部教育学科卒業

・新卒でキヤノンマーケティングジャパンに入社後、2年半で退職

・2023年27歳で株式会社一粒万福を設立





愛知県の田園風景の中で生まれ育ち、米農家の祖父母の背中を見て育つ。

幼少期からピアノに人生を捧げ、自由のない10年間を過ごすも、中学で反発。

高校時代は不良少女、学年最下位として迷走。

しかし好奇心は旺盛で、大学で上京を決意。努力を重ねて上智大学へ進学。

大学時代はバックパッカーとして海外を飛び回っていたが当時は日本に生きづらさを感じ、日本を飛び出して海外を旅する。

そんな中、コロナ禍による「海外渡航禁止」をきっかけに、日本の文化や歴史を学び、日本人としてのアイデンティティを再確認。

さらに、愛知に帰省したタイミングで故郷の田園風景の美しさに魅了され、日本人として誇れる事業で、日本の和の心を表現したいという想いに至る。

その後、当時勤めていた大手メーカーを退職し、27歳の時に飲食業界未経験ながらも、日本文化の象徴である「おにぎり」「米」という手段を選択する。

株式会社一粒万福を設立、半年後に「一汁おにぎり 一粒万福 西小山本店」をオープン。