株式会社一粒万福(本社：東京都大田区、代表者：早川 由華)は、第4号店となる「一粒万福 台湾本店」を、2025年12月中旬、台湾・台北市にオープンいたします。

オープンを記念して、台湾本店限定メニューの「桜海老とカラスミのタルタル」を西小山本店で期間限定メニューとして提供いたします。2025年12月5日～2026年1月末まで提供予定です。





台湾限定メニュー「桜海老とカラスミのタルタル」





台湾産桜海老の香ばしい旨みと、カラスミの濃厚な塩味がタルタルソースに溶け込む贅沢な味わい。ひと口ごとに海の香りが広がる、コク深い海鮮タルタルです。





■期間限定メニュー(他)

12月1日～昨年大人気の具材「帆立バター醤油」が復活しました。

帆立を丸々中にも外にもふんだんに詰め込んだ贅沢おにぎりです。

握りたてのほかほかのお米にバター醤油が染み込んで、バターライスのような味わいに。





12月1日～期間限定「帆立バター醤油」





■台湾本店メニュー

台湾本店は、西小山本店の定番メニュー「さけの親子」「お月見そぼろ」などに加えて、台湾名物の高級食材を使用した贅沢おにぎりを展開いたします。

●桜海老とカラスミのタルタル

●鮑の肝バター醤油蒸し

●山椒香る鰻の蒲焼き など









■台湾本店 店舗概要

店舗名 ： 一粒万福 台湾本店

所在地 ： 台北市大同區承徳路一段21號

オープン予定日： 2025年12月中旬予定

契約企業 ： 小器生活創意股イ分有限公司(Xiao Qi Lifestyle Co., Ltd.)

運営 ： 株式会社一粒万福





■会社概要

会社名 ： 株式会社一粒万福

所在地 ： 東京都大田区

設立 ： 2023年4月28日

代表取締役： 早川 由華

事業内容 ： おにぎり専門店の運営およびフランチャイズ事業

URL ： https://ichiryu-manpuku.com/





■西小山本店 店舗概要

店舗名 ： 一汁おにぎり 一粒万福

店舗所在地： 東京都品川区小山6-6-14

TEL ： 03-6824-7860

営業時間 ： 8：00-17：00(店内lo16：30)





西小山本店定番メニュー





西小山本店外観





西小山本店内装





■代表紹介





代表取締役 早川 由華





代表取締役：早川 由華(29)

・上智大学総合人間科学部教育学科卒業

・新卒でキヤノンマーケティングジャパンに入社後、2年半で退職

・2023年27歳で株式会社一粒万福を設立





愛知県の田園風景の中で生まれ育ち、米農家の祖父母の背中を見て育つ。

幼少期からピアノに人生を捧げ、自由のない10年間を過ごすも、中学で反発。

高校時代は不良少女、学年最下位として迷走。

しかし好奇心は旺盛で、大学で上京を決意。努力を重ねて上智大学へ進学。

大学時代はバックパッカーとして海外を飛び回っていたが当時は日本に生きづらさを感じ、日本を飛び出して海外を旅する。

そんな中、コロナ禍による「海外渡航禁止」をきっかけに、日本の文化や歴史を学び、日本人としてのアイデンティティを再確認。

さらに、愛知に帰省したタイミングで故郷の田園風景の美しさに魅了され、日本人として誇れる事業で、日本の和の心を表現したいという想いに至る。

その後、当時勤めていた大手メーカーを退職し、27歳の時に飲食業界未経験ながらも、日本文化の象徴である「おにぎり」「米」という手段を選択する。

株式会社一粒万福を設立、半年後に「一汁おにぎり 一粒万福 西小山本店」をオープン。