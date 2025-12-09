ハワイ州、ホノルル（2025年12月8日）- シルク・ドゥ・ソレイユ・エンターテイメント・グループとアウトリガー・リゾーツ＆ホテルズは、ハワイ初の常設公演として高い評価を得ている『シルク・ドゥ・ソレイユ アウアナ（以下、アウアナ）』が、開幕1周年を迎えたことを発表しました。1周年を祝う特別イベントが現地12月5日に開催されました。本イベントでは、文化への敬意とコミュニティへの感謝、さらに今後もアロハスピリットを届けていく決意が示されました。

『アウアナ』はアウトリガー・ワイキキ・ビーチコマー・ホテル内に設計された専用シアター「アウトリガー・シアター」で上演されており、世界水準のアクロバットとハワイの文化的ストーリーを融合させた新しいスタイルのエンターテインメントとして注目を集めています。2024年12月の開幕以来、約27万5,000人が来場し、ホノルル・マガジン誌の「Best New Attraction」に選ばれるなど、地元と旅行者から高い支持を得ています。「『アウアナ』は、深い文化的協力のもとに制作された作品であり、この一年にわたり、地元の方々やハワイ来訪者の皆さまから高くご評価いただいていることは、私たちにとって非常に意義深いものです」と、文化クリエイティブ・プロデューサーのアーロン・J・サラ博士は述べています。「私たちは、毎公演を通じてハワイの物語を真摯に、敬意と芸術性をもってお届けすることを大切にしています。コミュニティの皆さまに温かく受け入れていただいていることに、心より感謝申し上げます。」アウトリガー・リゾーツ＆ホテルズ最高執行責任者（EVP）兼、最高商務責任者（CCO）ショーン・ディーは、「『アウアナ』はワイキキを象徴する存在となり、地域と連携した成果の代表的な事例です。常設であるアウトリガー・シアターで上演できていること、そして多くの方に楽しんでいただけていることを誇りに思います。また、『アウアナ』は企画段階から、ハワイの文化リーダーやアーティストと協働し創り上げられてきました。この姿勢が、作品の文化的尊重と地域コミュニティとの結びつきを強める土台となっています。」と述べています。シルク・ドゥ・ソレイユ 最高執行責任者ダンカン・フィッシャーは、「『アウアナ』は、ハワイの文化とシルクならではの創造性を通じてハワイを称えるために生まれた作品です。この一年の反響は私たちの想像を超えるものでした。支えてくださったパートナーやアーティスト・クルー、そして数十万人の観客の皆さまに心より感謝しています。」 と述べています。『アウアナ』はメディア露出も拡大しています。最近では米国の人気番組「TODAY Show」や「The Jennifer Hudson Show」で紹介され、その文化的意義と芸術性が注目されました。さらにドウェイン・“ザ・ロック”・ジョンソン、ピアース・ブロスナン、ニコール・シャージンガーなど著名人の来場も話題になっています。出演者は11か国出身のアーティストから構成され、毎公演でハワイの伝統への敬意を表しながら、シルクのグローバル精神を体現しています。 またステージ以外でも、ワイマナロ地区のPāhonu Fishpondや ハワイ大学マノア校 Ka Papa Loʻi o Kānewai でのボランティア活動、イオラニ・スクールやシュライナーズ小児病院でのコミュニティパフォーマンスなど、地域とのつながりを深める活動を続けています。「TODAY Show」: https://shorturl.at/SrMBh「The Jennifer Hudson Show」: https://shorturl.at/mI44U

MEDIA TOOLBOX公演詳細、画像、動画はこちらからダウンロードできます。

https://shorturl.at/ubS30

シルク・ドゥ・ソレイユ『アウアナ』概要• 会場：アウトリガー・ワイキキ・ビーチコマー・ホテル、アウトリガー・シアター• 公演スケジュール：水曜日～日曜日（休演：月・火曜日）• 公演時間：１公演5:30pm~、2公演8:00pm（80分、休憩なし）• ウェブサイト：https://www.cirquedusoleil.com/ja/auana

シルク・ドゥ・ソレイユ・エンターテイメント・グループについてシルク・ドゥ・ソレイユ・エンターテイメント・グループは世界をリードするライブ・エンターテインメント集団です。40年にわたって想像力の壁を打ち破り続けてきた歴史が証明するクリエイティブなアプローチを、マルチメディア・プロダクション、イマーシブ・エクスペリエンス、特別イベントなど、さまざまな形式で発揮してきました。1984年の設立から６つの大陸、86ヶ国で、じつに４億人を超える人々に感動を届けてきました。カナダを拠点とする同社は、現在約4,000人の従業員を擁し、そのうち1,200人以上が80を超える国籍のアーティストです。また、傘下にはBlue Man Group、VStar Entertainment Group、The Works Entertainmentがあり、シルク・ドゥ・ソレイユ エンターテインメント・グループは引き続き創造的な影響力を拡大しています。シルク・ドゥ・ソレイユ・エンターテイメント・グループに関する詳しい情報は https://www.cirquedusoleil.com をご参照ください。アウトリガー・ホスピタリティ・グループについてアウトリガー・リゾーツ＆ホテルズは、75 年以上にわたり、ハワイからフィジー、モーリシャス、タイ、モルディブなど環太平洋地区の人気リゾート地へグローバル展開を行ってきました。オリジナルブランドであるアウトリガー・リゾーツ、アウトリガー・ワイキキ・ビーチコマー・ホテル、アウトリガー・ワイキキ・パラダイス・ホテル、ハワイ・バケーション・コンド by アウトリガー、カパルア・ヴィラズ・マウイ、ホヌア・カイ・リゾート＆スパ・マウイなどに加え、グローバル展開している、他ホテルグループとの提携も積極的におこなっております。アウトリガーの最新情報は、アウトリガー公式ウェブサイトのほか、Facebook 日本語公式ページ、Instagram日本語公式アカウントでもご覧いただけます。アウトリガー公式ウェブサイト: https://jp.outrigger.comFacebook 日本語公式ページ: https://www.facebook.com/OutriggerResortsJapan/Instagram日本語公式アカウント: https://www.instagram.com/outriggerjapan/