株式会社ハナミスイ（本社：東京都新宿区、代表取締役：方 智煥、以下「ハナミスイ」）は、インティメイトエリアにも使用できるボディ用化粧品、アウトクリアシリーズの価格改定を行うことになりました。2017年の発売以来、製品価格の維持に努めてまいりましたが、昨今の原料、資材及び物流コストの高騰により、やむを得ず下記の通り製品価格の改定を実施させていただく運びとなりました。ご愛用のお客様にはご負担をおかけいたしますが、今後も、品質向上とサービスの提供ができるよう努めてまいりますので何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。

価格改定対象商品

アウトクリア ケア ウォッシュ リキッドタイプ

変更前価格：1,408円（税込）変更後価格：1,980円（税込）インティメイトエリアはもちろん全身に使えるリキッドタイプのボディウォッシュです。

アウトクリア ケア ウォッシュ ムースタイプ

変更前価格：1,408円（税込）変更後価格：1,980円（税込）泡立て不要。もっちりムースタイプのボディウォッシュです。

アウトクリア ケア パウダースプレー

変更前価格：1,408円（税込）変更後価格：1,980円（税込）インティメイトエリアにも使えるサラサラ＆うるおうパウダースプレーです。

価格改定実施日

2026年2月1日より適用

ハナミスイモールにてまとめ買いキャンペーンを実施いたします

今回の価格改定に先立ち、日頃よりアウトクリアシリーズをご愛用いただいているお客様へ感謝の気持ちを込めて、期間限定の特別キャンペーンを実施いたします。本キャンペーンでは、対象商品の価格改定前にお求めいただける最後の機会として、アウトクリアシリーズを特別価格にてご提供いたします。ぜひこの機会に、毎日のケアに欠かせないアウトクリアシリーズをお得にお買い求めください。

＜キャンペーン概要＞

・実施期間：2025年12月9日（AM）～2026年1月31日・キャンペーンサイト：https://hanamisuimall.com/・対象商品：アウトクリアシリーズ アウトクリア ケア ウォッシュ リキッドタイプ アウトクリア ケア ウォッシュ ムースタイプ アウトクリア ケア パウダースプレー・内容：通常価格より3本セットで30％OFF または 5本セットで40％OFFにて提供※キャンペーンはハナミスイモールのみでの実施となります。ハナミスイは女性特有の悩みに寄り添うフェムケアブランドの製造メーカーとして、製品の研究開発・品質向上に引き続き取り組んでまいります。女性の皆様に適正な価格で製品をお届けできるようより一層努力を続けてまいります。

会社概要

企業名：株式会社ハナミスイ代表者：方 智煥所在地：東京都新宿区西新宿6-15-1 セントラルパークタワー・ラ・トゥール新宿 609号設立：2003年12月事業内容：医療用機器の製造・販売、化粧品・日用品雑貨の製造・販売資本金：1,000万円URL：https://hanamisui.jp/