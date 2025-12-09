イタリアの英語医学部進学を専門とする「イタリア医学部予備校」(運営：MED ITALY株式会社／本社：東京都港区、代表取締役：近藤 晋一郎)は、イタリアの首都ローマにキャンパスを構える私立大学「ビオメディコ大学(Universita Campus Bio-Medico di Roma, UCBM)」の2026年秋入学の出願受付が開始されたことをお知らせいたします。





ビオメディコ大学キャンパス写真





■ビオメディコ大学

ビオメディコ大学は、イタリアの首都ローマに位置する1993年創立の先進的な私立大学です。同大学の英語による医学部プログラム「Medicine and Surgery」は、医学とテクノロジーを融合させたユニークな教育を特徴としています。このプログラムは、世界中から優秀な学生を集め、国際的な医療現場で活躍できる次世代の医師を育成することを目的としています。





キャンパス内には最新の医療設備と高度な専門性を持つビオメディコ大学病院(Policlinico Universitario Campus Bio-Medico)が併設されています。大学と病院が一体となった環境により、学生は1年時から医療現場と接点を持ち、基礎医学の知識と臨床応用をスムーズに結びつけることが可能です。教員の多くは現役の臨床医でもあり、研究者でもあるため、学生は常に最新の知見に基づいた実践的な指導を受けることができます。





ビオメディコ大学のロゴ





■募集要項

出願期間：2025年12月1日～2026年1月28日

試験日程：2026年2月6日22:00(JST日本標準時)

受験料 ：100ユーロ

募集人数：＜医学部(Medicine and Surgery)＞

Non EU枠：36名

EU枠：84名

＜医学部(MedTech)＞

Non EU枠：12名

EU枠：68名

受験方法：コンピューター形式

合格発表：Non EU枠：2月13日

EU枠：7月3日

年間学費：18,000ユーロ

英語資格：IELTS 5.0-6.5 or TOEFL ibt 46-93





ビオメディコ大学の詳細はこちらをご覧ください

https://kondomeditaly.com/university/%E3%83%93%E3%82%AA%E3%83%A1%E3%83%87%E3%82%A3%E3%82%B3%E5%A4%A7%E5%AD%A6/









■当予備校の無償サポートの内容

・過去問題集(抜粋)のご提供

・出願手続きの代行

・入学手続きの代行





ビオメディコ大学の公認事務局である当校は、出願手続き、入学手続きの代行まで無償で実施いたします。サポートの詳細な内容は「個別説明会」で解説させていただきます。参加は無料ですので、少しでも興味がある方はお気軽にお申し込みください！





※各大学の受験料は実費でご請求させていただきます。

※合格後に必要となる留学の手続き(visaの取得等)については別途有償にてサポート可能となります。









■イタリア医学部予備校のサービス

当校では、イタリア医学部受験を志す日本の学生に向けて、最新の大学情報はもちろん、合格者の実体験や現地の街の治安、生活のしやすさなどの事情を総合して、志望校選びや入試対策、留学手続き、現地での渡航後のサポートを実施しております。無料の個別相談会も随時実施しております。「直接話を聞いてみたい」という方はお気軽にお申し込みください。

今後も「イタリア医学部予備校」は、海外の医学部進学に関心を持つ学生や保護者の皆さまに対して、確かな情報と具体的な進学支援を提供し続けてまいります。









■会社概要

会社名 : MED ITALY株式会社

代表者 ： 代表取締役 近藤晋一郎

所在地 ： 東京都港区芝公園3丁目4-30 32芝公園ビル7階

事業内容 ： イタリア医学部予備校 運営

公式HP ： https://www.kondomeditaly.com/

公式ブログ： https://kondomeditaly.com/blog/

YouTube ： https://www.youtube.com/@meditaly-japan