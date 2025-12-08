【ヴァンドームブティック】松坂屋名古屋店にて、「旭山動物園“もっと夢”基金」応援企画商品より特別なジュエリーを期間限定で発売

株式会社ヴァンドームヤマダ

素材の美しさを生かしたコスチュームジュエリーを提案するヴァンドームブティック。松坂屋名古屋店では、2025年12月10日(水)～2026年1月12日(月)の期間中、「旭山動物園“もっと夢”基金」応援企画商品より、アオダイショウのジュエリーをはじめ特別なアイテムを期間限定で展開します。

北海道・旭山動物園の動物をモチーフにしたコレクションは、ヴァンドームブティックが旭山動物園の理念である「伝えるのは、命」に共感し、動物の取り巻く環境について考えるきっかけになればという想いを込めてお届けする特別なジュエリーです。

リング（PT、ダイヤモンド、サファイア）\836,000税込、リング（K18YG、ダイヤモンド、ルビー）\880,000税込金運向上を願う日に、特別なジュエリーを

北海道でも生息するアオダイショウのモチーフから、ダイヤモンドが煌めく特別感のあるネックレスとリングを松坂屋名古屋店にて期間限定で発売。K18イエローゴールドやプラチナに、ダイヤモンドを贅沢にあしらった高級感のあるアイテムです。

ネックレスは、アオダイショウのしなやかなフォルムを繊細に表現。リングは、さり気ない細身のフォルムでシンプルな中にも華やかさがあり、柔らかな曲線が指元を美しく魅力的にみせてくれます。目にはルビーやサファイアをセッティング。アオダイショウの神秘的な美しさが際立ちます。

12月26日(金)は、金運向上を願う日として知られている「己巳の日（つちのとみのひ）」。古くから神様の使いとされるヘビモチーフは、この日に手にすることで縁起が良いとされています。唯一無二の魅力を宿した特別なジュエリーをこの機会に是非ご覧ください。

ネックレス（PT、ダイヤモンド、サファイア）\418,000税込、ネックレス（K18YG 、ダイヤモンド、ルビー）\451,000税込

＜ノベルティ＞

デザイナーによる動物スケッチ画の素敵なノベルティをご用意。商品は刺繍を施したオリジナルポーチにお入れします。

松坂屋名古屋店にて商品をお買い上げの方には、オリジナルポストカードとクラウゼンをプレゼント。

また税込77,000円以上お買い上げの方へ、オリジナルジュエリーボックスもプレゼントします。

※デザインはお選びいただけません。数に限りがございます。ご了承ください。

ジュエリーボックスポーチポストカード

旭山動物園では動物の素晴らしさを伝えたいという夢のもと、動物が魅力や能力を発揮するための施設設備や改修、絶滅危機にある動物たちの繁殖、動物種の保存のために2007 年、「あさひやま もっと夢" 基金」を設立。この取り組みをヴァンドームブティックも応援。コレクションの売上の一部は「あさひやま もっと夢" 基金」に寄付いたします。

松坂屋名古屋店「旭山動物園応援企画 期間限定展開情報」 ＞＞

https://vendome.jp/vendome_boutique/news/251206_vb_matsunagoya?gnrslg=news

旭山動物園応援企画 特設サイト＞＞

https://vendome.jp/vendome_boutique/feature/asahiyama_zoo.html