12月13日(土)14日(日)【福井フードテインメント2025in東京】11月漁解禁の「越前がに」グルメも販売！ミュージカル『青春-AOHARU-鉄道』トークイベントや特別番組MC桂宮治師匠も登場！

福井県主催・株式会社日テレアックスオンが受託・運営する食とエンターテインメントが融合した新たな文化【福井フードテインメント2025】のフィナーレが12月13日（土）14日（日）に東京・汐留日テレゼロスタ広場で開催します。海産物やローカルフード、工芸品などオールジャンルの名産品が出店し、鉄道ジオラマの展示やキーホルダーワークショップなどのエンタメも満載。11月に漁が解禁した「越前がに」をふんだんに使ったグルメも大集合します！

イベントスケジュール解禁！

【12月13日（土）】

10:00 「福井フードテインメント」開始

10:30～11:00 ラプトくん登場

11:00～11:30 日テレ鉄道部トークショー第1部

11:45～12:15 ラプトくん登場

12:15～12:45 日テレ鉄道部トークショー第2部

13:30～14:30 ミュージカル『青春-AOHARU-鉄道』トークイベント

15:00～15:30 ラプトくん登場

15:45～16:15 桂宮治緊急出演！ぐるっと福井トーク日和

18:00 「福井フードテインメント」1日目終了

【12月14日（日）】

09:00 SWEET STEADYトークショー及びミニライブ整理番号付き優先入場券/特典券 販売開始

10:00 「福井フードテインメント」2日目開始

10:30~ SWEET STEADYトークショー優先入場券所有の来場者開場

11:00～11:45 はこビュン大解剖SPトークショー

SWEET STEADYトークショー

12:00～12:30 ラプトくん登場

12:30~ SWEET STEADYミニライブ優先入場券所有の来場者開場

13:30~14:00 SWEET STEADYミニライブ

終了次第 SWEET STEADY 特典会

14:00～14:30 ラプトくん登場

16:30～17:00 ラプトくん登場

18:00 「福井フードテインメント」終了

※ イベント内容・時間が変更になる可能性がございます。

12月13日（土）14日（日）in東京 イベント詳細！

イベント2日間の総合司会は福井県出身の日本テレビアナウンサー瀧口麻衣！

12月13日（土）には、ミュージカル『青春-AOHARU-鉄道』のトークイベントを開催！

ミュージカル『青春-AOHARU-鉄道』は、鉄道路線を擬人化して描くトリビアコメディ漫画『青春鉄道』を原作にしたミュージカル。

12月13日（土）限定で“がにゃがにゃ”の特設会場も開設！

当日は福井県と新橋にゆかりある路線を演じる出演者が最新公演、ミュージカル『青春-AOHARU-鉄道』コンサートRails Live 2025を振り返り、ステージの裏側について語り合います。

出演：永山たかし（東海道新幹線 役）・KIMERU（銀座線 役）・鯨井康介（東海道本線 役）・

渡辺コウジ（北陸新幹線 役）・八神 蓮（山陽新幹線 役）

※当日は舞台衣裳での出演ではありません。

同じく12月13日（土）には、

日本テレビアナウンサー藤田大介をはじめとする日本テレビ社内の鉄道好きが集う「日テレ鉄道部」が、

北陸新幹線沿線で開催する福井フードテインメントに因み、鉄道トークを展開。

今回は汐留に「JR西日本」「ハピラインふくい」「えちぜん鉄道」「福井鉄道」の社員たちが来場！

福井県内を走る鉄道会社が沿線地域の見どころを独自目線で発信します。

また子供たちが喜ぶ鉄道トークもステージで語り尽くします。

そして、12月13日（土）15:45ごろ～ は「桂宮治緊急出演！ぐるっと福井トーク日和」を開催！

特別番組「桂宮治と奥田彩友のぐるっと福井！フードテインメント日和」でMCを務めた桂宮治師匠がついにイベントに登場！

出店店舗の絶品グルメの試食やワークショップの体験、特別番組の感想トークを行います。

12月14日（日）には、

今大注目の7人組アイドルグループ「SWEET STEADY」が登場！

福井県出身の奥田彩友をはじめ、メンバー全員によるトークショーで福井県の魅力を皆さんと共に再発見し、ミニライブや特典会でイベントを盛り上げます！

そして今回のイベント限定のグッズも販売！

○奥田彩友デザイン フェイスタオル 税込3,000円：販売数量限定販売

→ 数量限定でミニライブ優先入場券付き！

○奥田彩友デザイン ハンドタオル&ステッカーセット 税込2,000円：販売数量限定販売

→ 数量限定でトークショー優先入場券付き！

フェイスタオル ※数量限定ハンドタオル ※数量限定ステッカー ※数量限定

・１.ミニライブ優先入場券付きフェイスタオル

２.トークショー優先入場券付きハンドタオル&ステッカーセット

３.整理番号付き特典券

を販売開始時間前に整列する際は、日テレプラザ前地下コンコースにあるステージ前に並んでください

・１.ミニライブ優先入場券付きフェイスタオル(税込 3,000 円)

２.トークショー優先入場券付きハンドタオル&ステッカーセット(税込 2,000 円)

３.整理番号付き特典券(税込 2,000 円)

は現金のみとなり、無くなり次第販売終了となります。

・１.ミニライブ優先入場券付きフェイスタオル(税込 3,000 円)：1会計につき1セット

２.トークショー優先入場券付きハンドタオル&ステッカーセット(税込 2,000 円)：1会計につき1セット

３.整理番号付き特典券(税込 2,000 円)：1会計につき1枚

となります。

・特典会の詳細、注意事項は「SWEET STEADY 特典会レギュレーション」をご参照ください。

【開催概要】

イベント名称：「福井フードテインメント2025 in東京」

開 催 期 間：2025年12月13日（土）14日（日）10時から18時

入 場 料：無料

開 催 場 所：日テレプラザ ゼロスタ広場（住所：東京都港区東新橋1-6-1）

開催場所ホームページ：https://www.ntv.co.jp/shiodome/floor/index.html

フィナーレを盛り上げる出店店舗をご紹介！

「福井県」

福井県の観光情報や11月6日に漁が解禁となった越前がになど絶品海の幸をPR！

エステー(株)と合同で製作した「恐竜時代のかおり」を特別展示。

福井県公式恐竜ブランドキャラクターラプトもやってくる！

「トミーテック」

実車を忠実に再現した精巧でリアルな鉄道模型で知られる「トミーテック」のブースでは、

鉄道コレクション20周年記念アイテムとして発売直前の

福井鉄道770形(774・775号車)Aがジオラマの中を走行します。

※12月13日(土)のみとなります。

※雨天の場合、展示を中止する可能性がございます。

「ハピラインふくい」「えちぜん鉄道」「福井鉄道」

日テレ鉄道部とステージで共演する鉄道会社のグッズも販売します。

オリジナリティあふれる鉄道グッズをお見逃しなく！

※12月13日(土)のみとなります。

「ふくい食の國291」

「羽二重餅」や「ローヤルさわやか」など、

食を中心に福井が誇る逸品を厳選し出店。

見て、買って、味わい、つながる福井との新しい出会いをお楽しみください。

「ミート&デリカささき」

福井県鯖江市にある老舗精肉店「ミート＆デリカ ささき」。

30年余り作り続けてきたこだわりがつまった福井名物ソースカツ丼や、

歩くソースカツ丼サバエドッグ、若狭牛コロッケなどを販売。

「武生特殊鋼材」

打ち刃物産地越前で、異種金属接合材料（クラッドメタル）を製造。

軽く、早く、そして厚い肉でもムラなく焼ける、

多積層クラッド鉄板「VULCANPLATE」を販売。

「ボストンクラブ」

日本を代表するめがねの産地・鯖江で、

100年を超えて研鑽された製造技術と、従来の常識を打ち破るアイデア。

世界に誇る鯖江メガネのほか、恐竜キーホルダーワークショップも開催！

「武生製麺」

福井県と北海道の直営農場で栽培した蕎麦の実を自社で製粉・製麺した自慢の越前そば。

１粒１粒に自然のエネルギーをいっぱい吸収した蕎麦は、

香りと甘味が他とは違います！ぜひ年越し蕎麦でご賞味ください。

「株式会社 鷹巣定置（ケンスイ）」

福井市の鷹巣沖に自社の定置網を構え、その網から水揚げされた魚や、

福井市中央卸売市場で仕入れる朝獲れの福井産鮮魚から、

プロがその時々の“いいもの”をセレクト。

福井のおいしい魚を東京にお届け！

11月6日に漁が解禁された越前がにの販売も！

「なぎまるkitchen」

越前ダイビング浜富旅館が運営するキッチンカー。

メスの越前がにを使ったセイコガニ丼やセイコガニパスタなど、

福井のカニをご堪能ください！

「おさけとワインのみずもと」

福井県の地酒とワインの販売店。

福井市花堂とくるふ福井駅内にも店舗を構える有名店。

梵や黒龍を販売予定。

