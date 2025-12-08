VTuberプロジェクト「にゃんたじあ！」からクリスマスボイスが公式BOOTHにて販売開始！

株式会社ClaN Entertainment

株式会社ClaN Entertainment（本社：東京都港区、代表取締役社長：大井 基行）は、株式会社サンリオ（本社：東京都品川区、以下サンリオ）と共同で行うVTuberプロジェクト「にゃんたじあ！」において、「にゃんたじあ！クリスマスボイス2025」を2025年12月8日(月)19:00から2025年12月31日(水)23:59までの間、公式BOOTH(https://nyantasia.booth.pm/items/7700860)にて販売することをお知らせします。





「にゃんたじあ！クリスマスボイス 2025」について



＜販売ページ＞


https://nyantasia.booth.pm/items/7700860



＜商品概要＞


■内容：にゃんたじあ！クリスマスボイス2025


■販売期間：2025年12月8日(月)19:00～2025年12月31日(水)23:59



＜販売価格＞


・各タレントセット：1,500円(税込)


・コンプリートセット：12,000円(税込)



＜参加メンバー＞


・若魔藤あんず


・若魔白ソーダ


・若魔麦たると


・若魔影ネオン


・若魔雲ふわり


・若魔陽エル


・ニャマシュヴァ・ルッツ


・ニャマルベール・ペルル


※ボイス内容により、メンバー毎にトラックの長さが異なります。



＜各タレントセット購入特典＞


・SEオフ音源


・BGMオフ音源


・SE＆BGMオフ（ボイスのみ）音源


・ジャケット画像


・あらすじ画像


・ボイスドラマ台本



＜コンプリートセット購入特典＞


・若魔影ネオン、若魔雲ふわり、ニャマルベール・ペルルのコラボトラック


・描き下ろしイラストを使ったPC壁紙


※上記に加えて各タレントセット購入特典をすべて含みます。



＜ファイル形式＞


音声フォーマット：wav（48000hz/24bit）



「にゃんたじあ！クリスマスボイス2025」クレジット



KVイラスト：星彩 様（https://x.com/Seisaiminty）　


台本制作：星崎梓 様　（https://x.com/hosiazuazu）


効果音素材：Audiostock



「にゃんたじあ！」について
サンリオ×日テレClaNの強力タッグが手掛けるVTuberプロジェクト「にゃんたじあ！」は、魔法使いの女の子の家に暮らす飼い猫たちが、魔法でVTuberの姿に変身し活動するグループです。
「かわいくてつよい！」をスローガンに、見た目の可愛さだけでない、ゲームプレイや個性を活かした配信企画で視聴者を魅了し、バーチャル世界を盛り上げていきます！

＜リンク一覧(にゃんたじあ！)＞
公式サイト：https://clan-entertainment.com/nyantasia/
X：https://twitter.com/Nyantasia_v
YouTube：https://www.youtube.com/@Nyantasia_v
オフィシャルストア：https://nyantasia.booth.pm/
二次創作ガイドライン：https://clan-entertainment.com/nyantasia/guidelines/




「株式会社ClaN Entertainment」について
「人生を変える、エンターテイメントを」
株式会社ClaN Entertainmentは「人生を変える、エンターテイメントを」をスローガンに、VTuberをはじめとするインフルエンサーに特化したエンターテイメント企業です。

本社所在地：〒105-7444 東京都港区東新橋一丁目６－１
代表者：代表取締役社長　大井　基行
設立年月日：2022年４月１日
資本金等：約8.5億円（資本剰余金含む）
コーポレートサイト：https://clan-entertainment.com/
会社紹介資料：https://speakerdeck.com/clan_entertainment/recruting
採用サイト：https://www.wantedly.com/companies/company_7437105


■ 本件に関するお問い合わせ
会社名：株式会社ClaN Entertainment
担当：経営管理部　広報
E-mail：pr@clan-ntv.jp