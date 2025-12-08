VTuberプロジェクト「にゃんたじあ！」からクリスマスボイスが公式BOOTHにて販売開始！

株式会社ClaN Entertainment

株式会社ClaN Entertainment（本社：東京都港区、代表取締役社長：大井 基行）は、株式会社サンリオ（本社：東京都品川区、以下サンリオ）と共同で行うVTuberプロジェクト「にゃんたじあ！」において、「にゃんたじあ！クリスマスボイス2025」を2025年12月8日(月)19:00から2025年12月31日(水)23:59までの間、公式BOOTH(https://nyantasia.booth.pm/items/7700860)にて販売することをお知らせします。

「にゃんたじあ！クリスマスボイス 2025」について

＜販売ページ＞

https://nyantasia.booth.pm/items/7700860



＜商品概要＞

■内容：にゃんたじあ！クリスマスボイス2025

■販売期間：2025年12月8日(月)19:00～2025年12月31日(水)23:59

＜販売価格＞

・各タレントセット：1,500円(税込)

・コンプリートセット：12,000円(税込)

＜参加メンバー＞

・若魔藤あんず

・若魔白ソーダ

・若魔麦たると

・若魔影ネオン

・若魔雲ふわり

・若魔陽エル

・ニャマシュヴァ・ルッツ

・ニャマルベール・ペルル

※ボイス内容により、メンバー毎にトラックの長さが異なります。

＜各タレントセット購入特典＞

・SEオフ音源

・BGMオフ音源

・SE＆BGMオフ（ボイスのみ）音源

・ジャケット画像

・あらすじ画像

・ボイスドラマ台本

＜コンプリートセット購入特典＞

・若魔影ネオン、若魔雲ふわり、ニャマルベール・ペルルのコラボトラック

・描き下ろしイラストを使ったPC壁紙

※上記に加えて各タレントセット購入特典をすべて含みます。



＜ファイル形式＞

音声フォーマット：wav（48000hz/24bit）

「にゃんたじあ！クリスマスボイス2025」クレジット

KVイラスト：星彩 様（https://x.com/Seisaiminty）

台本制作：星崎梓 様 （https://x.com/hosiazuazu）

効果音素材：Audiostock

「にゃんたじあ！」について

サンリオ×日テレClaNの強力タッグが手掛けるVTuberプロジェクト「にゃんたじあ！」は、魔法使いの女の子の家に暮らす飼い猫たちが、魔法でVTuberの姿に変身し活動するグループです。

「かわいくてつよい！」をスローガンに、見た目の可愛さだけでない、ゲームプレイや個性を活かした配信企画で視聴者を魅了し、バーチャル世界を盛り上げていきます！



＜リンク一覧(にゃんたじあ！)＞

公式サイト：https://clan-entertainment.com/nyantasia/

X：https://twitter.com/Nyantasia_v

YouTube：https://www.youtube.com/@Nyantasia_v

オフィシャルストア：https://nyantasia.booth.pm/

二次創作ガイドライン：https://clan-entertainment.com/nyantasia/guidelines/

「株式会社ClaN Entertainment」について

「人生を変える、エンターテイメントを」

株式会社ClaN Entertainmentは「人生を変える、エンターテイメントを」をスローガンに、VTuberをはじめとするインフルエンサーに特化したエンターテイメント企業です。



本社所在地：〒105-7444 東京都港区東新橋一丁目６－１

代表者：代表取締役社長 大井 基行

設立年月日：2022年４月１日

資本金等：約8.5億円（資本剰余金含む）

コーポレートサイト：https://clan-entertainment.com/

会社紹介資料：https://speakerdeck.com/clan_entertainment/recruting

採用サイト：https://www.wantedly.com/companies/company_7437105





■ 本件に関するお問い合わせ

会社名：株式会社ClaN Entertainment

担当：経営管理部 広報

E-mail：pr@clan-ntv.jp