にじさんじから「りとるくりすますぱーてぃー！」グッズを2025年12月9日(火)18時より販売開始！

ANYCOLOR株式会社ANYCOLOR株式会社(本社：東京都港区 代表取締役：田角陸、以下「当社」)が運営するVTuber / バーチャルライバーグループ「にじさんじ」は、2025年12月9日(火)18時からにじさんじオフィシャルストアにて、「りとるくりすますぱーてぃー！」グッズの販売を開始いたします。

2025年12月9日(火)18時「りとるくりすますぱーてぃー！」グッズの販売を開始！

にじさんじから「りとるくりすますぱーてぃー！」グッズの販売が決定！

参加ライバーは石神のぞみ、倉持めると、小柳ロウ、ジョー・力一、星導ショウ、町田ちまの6名。

グッズラインナップは刺繍入り缶バッジ、刺繍巾着、ぬいぐるみマスコット、オーナメント風マスコット、キーホルダーの5種類。

さらに、【にじぱぺっとカスタマイズシリーズ】から、にじぱぺかぶりもの、ポンチョ、コスチュームが登場！

「りとるくりすますぱーてぃー！」グッズ紹介

■刺繡入り缶バッジ

・価格：各800円(税込)

・種類：全6種

・サイズ(約)

本体：直径56mm

素材：ブリキ、ポリエステル

※本商品はお1人様1会計につき、各40点までのご購入とさせていただきます。

■刺繍巾着

・価格：各2,000円(税込)

・種類：全6種

・サイズ(約)：W170mm×H200mm

・素材：コットン、ポリエステル

※本商品はお1人様1会計につき、各5点までのご購入とさせていただきます。

■ぬいぐるみマスコット

・価格：各3,000円(税込)

・種類：全4種

・サイズ(約)

石神のぞみ / 倉持めると：W105mm×H110mm以内

ジョー・力一 / 町田ちま：W100mm×H80mm×D110mm以内

※デザインによりサイズが異なります。

・素材

ポリエステル、真鍮

ジョー・力一：ポリエステル、アクリル、真鍮

※本商品はお1人様1会計につき、各5点までのご購入とさせていただきます。

■オーナメント風マスコット

・価格：各2,700円(税込)

・種類：全2種

・サイズ(約)：W95mm×H95mm以内

※デザインによりサイズが異なります。

・素材：ポリエステル、アクリル、合成ゴム

※本商品はお1人様1会計につき、各5点までのご購入とさせていただきます。

■キーホルダー

・価格：各900円(税込)

・種類：全6種

・サイズ(約)

W49mm×H54mm以内

※デザインによりサイズが異なります

・素材：PVC、鉄

※本商品はお1人様1会計につき、各5点までのご購入とさせていただきます。

■にじぱぺかぶりもの

・価格：1,500円(税込)

・種類：全1種

・サイズ(約)：W135mm×H125mm

・素材：ポリエステル

※本商品はお1人様1会計につき、5点までのご購入とさせていただきます。

■ポンチョ

・価格：各1,800円(税込)

・種類：全2種

・サイズ(約)：W85mm×H135mm以内

※デザインによりサイズが異なります。

・素材：ポリエステル、アクリル

※本商品はお1人様1会計につき、各5点までのご購入とさせていただきます。

■コスチューム

・価格：各1,200円(税込)

・種類：全2種

・サイズ(約)：W63mm×H58mm

・素材：ポリエステル

※本商品はお1人様1会計につき、各5点までのご購入とさせていただきます。

「りとるくりすますぱーてぃー！」グッズイラストレーター

もふコーヒー 様 (https://x.com/MofuCoffee)

販売概要

・販売開始日時：2025年12月9日(火)18時

・発送予定：2025年12月中旬以降予定

・販売サイト：にじさんじオフィシャルストア

・販売ページ：https://shop.nijisanji.jp/TAG_844



■注意事項

※それぞれの画像はイメージ図です。実際と異なる場合がございます。

※倉庫状況によって、発送が前後する場合がございます。

※複数商品をご注文の場合、すべての商品が揃い次第のお届けとなりますのでご注意ください。

※発送時期に関するお問い合わせに対してはお答えできません。「出荷完了のお知らせ」メールが届くまでお待ちください。

※各商品は今後予告なく再販売を行う可能性がございます。

※各商品は今後の状況により価格を改定させていただく可能性がございます。

また、新たな情報に関しては、下記の公式SNS等にて随時更新いたします。

・にじさんじ公式X：https://x.com/nijisanji_app

・ハッシュタグ：#りとるくりすますぱーてぃー！

【にじさんじプロジェクトについて】

「にじさんじプロジェクト」は多種多様なインフルエンサーが所属するVTuber/バーチャルライバープロジェクトであり、各種イベントやグッズ・デジタルコンテンツの販売、楽曲制作などを通じて次世代のエンタメを加速させていくことを目的としています。現在、約150名の所属ライバーが個性を存分に活かし、YouTube等の動画配信プラットフォームにて活動しています。



＜リンク一覧(にじさんじプロジェクト)＞

公式サイト：https://www.nijisanji.jp

X：https://x.com/nijisanji_app

YouTube：https://www.youtube.com/c/nijisanji

Instagram：https://www.instagram.com/nijisanji_official

TikTok：https://www.tiktok.com/@nijisanji_official

bilibili：https://space.bilibili.com/410484677

にじさんじオフィシャルストア：https://shop.nijisanji.jp

にじさんじ FAN CLUB：https://www.nijisanji.jp/fanclubs

【ANYCOLOR株式会社について】

NEXT ENTERTAINMENT FACTORYー「魔法のような、新体験を。」ー



ANYCOLOR株式会社は、2017年5月2日に設立されたエンターテイメント系スタートアップです。私達は「エンタメ経済圏」が加速する新時代の切り込み役として、世界の人々の日常に魔法をかけていきます。



＜リンク一覧(ANYCOLOR株式会社)＞

コーポレートサイト：https://www.anycolor.co.jp

最新情報：https://www.anycolor.co.jp/news

採用情報：https://www.anycolor.co.jp/recruit

Webマガジン：https://magazine.anycolor.co.jp

X：https://x.com/ANYCOLOR_Inc

YouTube：https://www.youtube.com/c/anycolor_inc



■ 会社概要

会社名：ANYCOLOR株式会社

本社：東京都港区赤坂9-7-2 ミッドタウン・イースト11F

代表者：代表取締役CEO 田角 陸