「最先端のAI×生体認証×アクセス制御で、オフィス・工場・集合住宅の入口を進化、スマート化する統合ソリューション」米国発のARMATURAが日本初の大型出展【世界100カ国以上で採用された実績】
Armaturaは、2025年12月10日（水）～12日（金）に東京ビッグサイトで開催される
「第10回 スマートビルディング EXPO（JAPAN BUILD TOKYO 内）」に出展いたします。
最新のアクセス制御端末および統合システムを実機にてご覧いただけます。
ぜひ会場にて、ARMATURAの先進的なソリューションをご体感ください。
出展概要
会期：2025年12月10日（水）～12日（金）
10:00～17:00
会場：東京ビッグサイト 南展示棟 1F
ブース番号：33-28
主催： RX Japan株式会社
ARMATURA 展示ブース スマートビルディング EXPO
展示ブース番号: 【南展示棟 1F】 33-28 *左上（赤枠）
出展ブランド ARMATURA（アマチュラ）
Armaturaは、アメリカを拠点とするテクノロジーブランドとして、
最先端の生体認証技術を通じ、安全で快適な社会の実現を目指しています。
入退室管理や勤怠管理、セキュリティゲートなど、多様なアクセス制御シーンに対応し、シームレスかつ安心な利用体験を提供します。
ブースでは、最新のアクセス制御端末と統合システムを実際にご覧いただけます。
ぜひブース【33-28】へお立ち寄りください。
ARMATURA 公式サイト： https://armatura.us/contactus
◼︎展示会 案内状
来場をご希望の方は、上記の展示会案内状の右下にあるQRコードから直接ご登録ください。
第10回 スマートビルディング EXPO 出展のご案内 ZKTecoジャパン
https://prtimes.jp/a/?f=d82238-3-6f9b9f9f7f953297ff0a8cd7a54cd18c.pdf
出展の見どころ
■ 次世代のアクセス管理ソリューション
Armaturaは、最先端の生体認証技術を核とした統合アクセス制御プラットフォームを提供しています。ブースでは、顔認証・手のひら認証・カード認証を組み合わせた統合型デバイスを展示し、オフィスビル・工場・商業施設など多様な環境での導入シナリオをご紹介します。
■ 最新モデルの体験展示
新開発のスマートアクセス端末シリーズを実機で体験いただけます。
高速認証と高い堅牢性を兼ね備えた設計で、さまざまな現場に適応します。
■ 統合プラットフォームによる可視化・管理
リアルタイム監視、入退室履歴の可視化、遠隔からのデバイス設定・管理など、ビル管理業務のDXを支援します。
ご来場のメリット
・各製品を一度に比較・ご体験いただけます。
・実機デモを通じて、具体的な運用イメージをご確認いただけます。
・導入や拡張における課題解決につながる最新ソリューションをご紹介します。
ご来場・お問い合わせ
- 入場には事前の来場登録が必要です。
- 来場をご希望の方は、案内状の右下にあるQRコードからご登録いただけます。
- 来場、製品に関するご質問は、お気軽にお問い合わせください。
E-mail：japan@zkteco.com
◼︎展示ゾーン紹介（スマートビルディング EXPO）
１. マルチアクセス制御ゾーン
展示概要：
制御盤・リーダー・センサーを統合し、多拠点・多扉の一元管理をデモ。
安定した制御と高い拡張性により、オフィス・工場・教育施設など幅広い現場に対応。
ARMATURA ブランド紹介
https://prtimes.jp/a/?f=d82238-3-c61547b2d92a127f844b3ba6cf09ee19.pdf
２. 入退場ゲートゾーン
展示概要：
顔・QR・カードなど多認証対応。
スムーズで安全な入退場を実現し、アクセス制御端末との連携デモを実施。
（Cometシリーズ・マルチ生体認証センサー）
COMETシリーズ （セキュリティゲート）
ZHOPHON S1000（マルチ生体認証センサー）
３.スマートロック＆ホームソリューションゾーン
展示概要：
顔・手のひら・暗証番号・NFC・スマホ・物理キーに対応。
家庭・オフィス・宿泊施設に最適な多機能スマートロックを実際に操作可能。
SL01-U850VN （スマートロック）
４. 建設現場向け 勤怠管理ゾーン
展示概要：
建設現場、工事関係者の勤怠管理を顔認証・複数のカード認証で効率化。
ゲート・仮設出入口への設置で、なりすまし防止と労務管理の精度向上を実現。
現場ごとの短期導入にも対応。
FaceDepot4A・HorusE2・Ultima7 ・Ultima7P （勤怠管理端末）
５. ビデオインターコム＆アクセス制御 来訪管理ゾーン
展示概要：
AI×生体認証（顔認証・手のひら認証）×SIP通話を統合した次世代ビデオインターコムを展示。
屋外ゲートから建物入口、屋内モニターまでをシームレスにつなぎ、
企業や集合住宅の来訪管理をスマートに高度化します。
FaceTima 8（アクセス制御・ビデオインターコム）
Griffin20 シリーズ・Orion20（アクセス制御・ビデオインターコム）
６. 会議室スマートアクセスゾーン
展示概要：
会議室の予約管理と入室認証を連携したスマートアクセス端末を展示。
顔認証とICカード認証でスムーズに入室し、利用ログも自動で記録。
不正利用を防ぎ、運用負荷を削減する“会議室のDX”を提案します。
DG03-A9Wシリーズ（オフィス会議室管理ソリューション）
７. Armatura FaceMX SDKゾーン（開発者向け）
展示概要：
顔認証をアプリケーションへ高速実装できるArmatura独自のバイオメトリクスSDKを紹介。
Armatura FaceMX SDK（顔認開発ツールキット）
出展社情報
会社名： 株式会社ZKTecoジャパン
公式サイト： https://zkteco.co.jp
所在地： 〒105-0013 東京都港区浜松町2-9-3 NBC浜松町ビル4F
事業内容： 生体認証・入退室管理システム、セキュリティ製品の販売・導入支援 等
電話番号：03-6809-2648
E-mail：japan@zkteco.com
株式会社ZKTecoジャパンは、Armaturaのグローバル戦略パートナーとして、国際的な流通ネットワークを通じて、Armatura製品およびソリューションの国際展開を支援しています。
展示会情報：
ARMTURA JAPAN BUILD公式ページ
https://www.japan-build.jp/tokyo/ja-jp/search/2025/directory/details.armatura%20llc.org-76f1900e-ff20-46f5-9fa1-442f6bd13f4e.html#/
JAPAN BUILD TOKYO
「入退室も勤怠も、統合管理でスマートに」
施設全体を“見える化”し、セキュリティをより効率的に、運用をもっとスムーズにします。
次世代の建物づくりに求められるアクセスセキュリティを、ぜひ現地でご確認ください。
会場にて皆様とお会いできますことを楽しみにしております。
皆様のご来場を、スタッフ一同心よりお待ち申し上げております。