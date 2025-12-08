プライム１スタジオ、冬の特別企画『HOLIDAY SALE』を12月8日より開催！人気作品のスタチューが最大60％OFFで登場

株式会社プライム1スタジオ

株式会社プライム１スタジオ（本社：東京都台東区、代表取締役：松本 理恵）は2025年12月8日（月）11:00から2026年1月13日（火）17:00まで『HOLIDAY SALE』を公式オンラインストアにて開催いたします。ホリデーシーズンに向け、人気作品のスタチューを最大60％OFFのスペシャルプライスでご提供します。冬の特別企画として、映画・アニメ・コミック・ゲームなど多彩なジャンルからご用意いたしました。



一年の締めくくりにふさわしい、ホリデーシーズンが到来です。

心躍る冬の空気とともに、プライム1スタジオの『HOLIDAY SALE』がスタートしました。

本セールでは、映画・アニメ・コミック・ゲームなど幅広いタイトルから、選りすぐりのスタチューをスペシャルプライスでお届けします。最大60％OFFのスタチューも含まれ、長らく気になっていたコレクションを手に入れる絶好のチャンスとなっています。

『ベルセルク』ガッツ 狂戦士の甲冑 " Unleash 解放"

『トランスフォーマー／リベンジ』オプティマスプライム

『鋼の錬金術師 FULLMETAL ALCHEMIST』エドワード & アルフォンス

『バットマン：アーカム・シティ』ハーレイ・クイン

冬の贈り物にも、自分へのご褒美にもおススメなハイエンド・スタチューの数々。

世界中のコレクターが認める存在感と表現力。

魅力の詰まったスタチューを、この機会にぜひお迎えください。

HOLIDAY SALE

[期間]

2025年 12月8日（月）11:00 ～

2026年 1月13日（火）17:00

[セールページ]

https://statue.prime1studio.co.jp/sale.html

※2025年12月8日（水）11：00公開

[公式SNS]

X https://twitter.com/Prime1Studio

Facebook https://www.facebook.com/Prime1Studio/

Instagram https://www.instagram.com/prime1studio/

株式会社プライム１スタジオ

株式会社プライム１スタジオは、キャラクターコンテンツの魅力をさまざまな製品で発信する企業です。世界最高峰のキャラクタースタチュー「PRIME１STATUE」をはじめ、フィギュア・アパレル・グッズを製作・販売しています。

・所在地：東京都台東区浅草6丁目36-2

・代表者：松本 理恵

・オフィシャルサイト：https://www.prime1studio.co.jp/