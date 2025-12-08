【KIMWOOD】クリスマス限定セール＆新製品発売手元を包み込む新ハンドケア機「KIMWOOD ハンドリラックス」が12月8日より販売開始期間限定で 55,440円 → 11,088円 の特別価格に

九洋洲 Joychou 株式会社

360度エアバッグが包み込む、的確なハンドケア

本製品は、手の曲線に沿ってエアバッグが密着するよう設計されており、手のひら・指先・手首までを包むようにケアします。

5種類のモード、3段階の強度調整により、多様なリラクゼーション動作（揉みほぐし・押圧・包み込み）を再現。エアバッグのグループ分け・加圧時間・圧力レベルがモードごとに最適化されており、内側から外側へじんわりと緊張を解放します。

左右どちらの手にも対応し、手の大きさを選ばずフィット。初回使用時は全機能が初期設定でスタートするため、初心者の方でも安心して使用できます。

3段階の温熱機能で乾燥・冷え対策にも

39℃／42℃／46℃の3段階温熱機能を搭載し、季節や好みに応じて温度を調整可能。温熱OFFにも対応しており、年間を通して快適に使用できます。

お好みのハンドクリーム＋付属手袋との併用で、乾燥が気になる手肌の集中ケアにも役立ちます。自宅はもちろん、オフィスでのリラックスタイムにも最適です。

日本語音声ガイド＆自動記憶機能で操作が簡単

初めての方や機械が苦手な方でも使いやすい日本語音声ガイドを搭載。モード切り替えや設定変更を音声で案内します（音声ON/OFF可）。

さらに、前回使用時の設定を記憶するモード記憶機能により、毎回好みの状態ですぐに使用できます。

静音設計×大容量バッテリーでいつでも使える

コードレス仕様・Type-C 充電に対応し、約2,500mAhの大容量バッテリーを搭載。満充電で約10回使用でき、10分の自動オフ機能も備えています。

動作音はわずか45dB程度と低く、朝晩でも周囲を気にせずリラックスできます。

安全性・耐久性にこだわったギフトにも最適なアイテム

KIMWOOD は長年にわたり高品質な製品づくりを続けてきました。本製品も安全性・耐久性に配慮した設計で、贈り物としても適しています。

2年間のメーカー保証付きで、日本国内で迅速なアフターサポートを提供します。

【キャンペーン期間】

2024年12月8日～12月15日

- 【価格】通常価格：55,440円特別価格：11,088円（期間限定）

忙しい毎日の中で、自分の手を労わるひとときを。

KIMWOOD ハンドリラックスが、手元から深いリラクゼーション体験をお届けします。

購入リング：https://www.amazon.co.jp/dp/B0FXMMVLNS

詳細を見る :https://www.amazon.co.jp/dp/B0FXMMVLNSJOYCHOU株式会社

担当：桜井 凛

メールアドレス：yonnie@joychouglobal.com