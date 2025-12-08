【Google Play Best of 2025’s】GCN文庫刊行の『魔女と傭兵』英語版がFavorite light novel に選定されました！

株式会社マイクロマガジン社

マイクロマガジン社（東京都中央区）、GCN文庫刊行の『魔女と傭兵 1』英語版がをGoogle Play Best of 2025’sのFavorite light novel に選定されましたことをお知らせいたします。

https://blog.google/products/google-play/best-apps-games-2025/?utm_source=chatgpt.com

Our 2025 books picks

Favorite light novel: “Witch and Mercenary volume 1” by Chohokiteki Kaeru (ebook) (audiobook)

2025年のおすすめ本の、好きなライトノベル部門で、

『魔女と傭兵 1巻』（英語版） 超法規的かえる著 (電子書籍) (オーディオブック)が選ばれました。

また、著者の超法規的かえる先生から喜びのコメントをいただきました。

著者：超法規的かえる先生からのコメント

この度は「Googleアワード」ライトノベル部門第1位、本当にありがとうございます。

日本だけでなく海外でも読まれているとは夢にも思わず、ファンタジーに求める男の格好良さは世界共通なんだなと改めて理解いたしました。

今後も精進してまいりますので、シリーズを支えていただけますようよろしくお願いいたします。

書籍詳細

魔女と傭兵 6 下

双刃、奔る。

歪な二人が交わるとき、物語は始まる

定価：814円 （本体740円＋税10%）

著：超法規的かえる ／ イラスト：叶世べんち

サイズ：文庫

ISBN：9784867167939

