鍛治島彩 アップアップガールズ（２）のロックプロジェクト「KAJIROCk」新メンバーでレコーディング＆活動開始！12月20日1stシングル「カンフーUFO」リリース決定！
アイドルグループ「アップアップガールズ（２）」のメンバーとして活躍する鍛治島彩がロックバンドKAJIROCKの活動を開始！
アップアップガールズ（２）のメンバーとして大活躍の鍛治島彩。今回、ボーカル＆ギターを担当し新メンバーを集めロックバンドKAJIROCKを指導しました！
12月20日リリースの１st シングル「カンフーUFO」は カンフーをテーマに新たな世界観とちょっと懐かしい楽曲ストーリーに注目！
おおくぼけい（アーバンギャルド）が作編曲プロデュース、漫画家・脚本家の福井遥香の作詞、おおくぼけい（Key）、樋口素之助（Dr）、カワコウ（G）寺沢リョータ（B）ら若手実力アーティストがバンドメンバーとして結集しレコーディング。
12月20日各配信プラットホームにてリリース開始！
ロックアーティストとしてバンド活動も含め新たな世界へ飛び立つKAJIROCKに注目してください！
KAJIROCK １stシングル12月20日リリース！
Artist KAJIROCK 「
Title カンフー UFO
作詞 福井遥香
作編曲 おおくぼけい
KAJIROCKメンバー
VO.G 鍛治島彩 Key おおくぼけい Dr 樋口素之助 G カワコウ B 寺沢リョータ
発売日 20年12月20日
配信価格 225円（本体円＋消費税）
商品番号 BPU-19
配信プラットホーム
Apple Music Spotify Yutube Music
12/20配信リンク
https://lnk.to/Z1OQ3n
KAJIROCK 1stワンマンライブ決定！
2026年３月８日
KAJI ROCK 1st ワンマンライブ「カンフーROCK！」
2025年、アップアップガールズ（２）の鍛治島彩をボーカルにフューチャーし活動を開始したKAJI ROCK
満を持してワンマンライブが決定！オリジナルの新曲にJ-ROCKの神曲のカバーを引っさげて新メンバーと共にバンド活動本格開始！軽音学部を飛び出した様な新鮮さと確かなバックバンド作るNEO ROCK！
新たな世界をお楽しみください！
出演 KAJI ROCK
鍛治島彩 おおくぼけい 樋口素之助 寺沢リョータ カワコウ
日程 2026年 3月 8日（日）
18時00分開場 18時30分開演
場所 渋谷 La mama
〔 03-3464-0801 ／ 渋谷区道玄坂1-15-3プリメーラ道玄坂B1 〕
会費 会場視聴（人数限定） 4,000円