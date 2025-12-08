鍛治島彩 アップアップガールズ（２）のロックプロジェクト「KAJIROCk」新メンバーでレコーディング＆活動開始！12月20日1stシングル「カンフーUFO」リリース決定！

アイドルグループ「アップアップガールズ（２）」のメンバーとして活躍する鍛治島彩がロックバンドKAJIROCKの活動を開始！


アップアップガールズ（２）のメンバーとして大活躍の鍛治島彩。今回、ボーカル＆ギターを担当し新メンバーを集めロックバンドKAJIROCKを指導しました！


12月20日リリースの１st シングル「カンフーUFO」は カンフーをテーマに新たな世界観とちょっと懐かしい楽曲ストーリーに注目！


おおくぼけい（アーバンギャルド）が作編曲プロデュース、漫画家・脚本家の福井遥香の作詞、おおくぼけい（Key）、樋口素之助（Dr）、カワコウ（G）寺沢リョータ（B）ら若手実力アーティストがバンドメンバーとして結集しレコーディング。


12月20日各配信プラットホームにてリリース開始！


ロックアーティストとしてバンド活動も含め新たな世界へ飛び立つKAJIROCKに注目してください！


KAJIROCK １stシングル12月20日リリース！


Artist　KAJIROCK 「


Title 　 カンフー UFO


作詞　福井遥香


作編曲　おおくぼけい


　


KAJIROCKメンバー


VO.G 鍛治島彩 Key おおくぼけい　Dr 樋口素之助 G カワコウ　B 寺沢リョータ



発売日 20年12月20日


配信価格 225円（本体円＋消費税）


商品番号 BPU-19


配信プラットホーム


Apple Music Spotify Yutube Music


12/20配信リンク


https://lnk.to/Z1OQ3n



KAJIROCK 1stワンマンライブ決定！




2026年３月８日


KAJI ROCK 1st ワンマンライブ「カンフーROCK！」



2025年、アップアップガールズ（２）の鍛治島彩をボーカルにフューチャーし活動を開始したKAJI ROCK


満を持してワンマンライブが決定！オリジナルの新曲にJ-ROCKの神曲のカバーを引っさげて新メンバーと共にバンド活動本格開始！軽音学部を飛び出した様な新鮮さと確かなバックバンド作るNEO ROCK！


新たな世界をお楽しみください！



出演　KAJI ROCK


　　　　鍛治島彩 おおくぼけい 樋口素之助 寺沢リョータ カワコウ


日程　2026年 3月 8日（日）


　　　18時00分開場 18時30分開演


場所　渋谷 La mama


　　〔 03-3464-0801 ／ 渋谷区道玄坂1-15-3プリメーラ道玄坂B1 〕　


会費　会場視聴（人数限定）　4,000円