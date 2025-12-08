【2026年こそ始める！】未経験からAI・ITエンジニアへ！複業も目指す女性のためのキャリア構築ワークショップをMs.EngineerとAnother worksが共同開催

株式会社Another works

複業したい個人と企業や自治体を繋ぐ、複業マッチングプラットフォーム「複業クラウド」を運営する株式会社Another works（本社：東京都港区、代表取締役：大林 尚朝）は、この度、エンジニア未経験の女性のためのコーディングブートキャンプ事業を手掛けるMs.Engineer株式会社（本社：東東京都千代田区、代表取締役 山崎ひとみ、以下Ms.Engineer）と共催セミナーを開催します。

■イベント概要

少子高齢化、終身雇用制度の崩壊、モデル就業規則の改訂など、就業環境や産業・経済の構造が変化する昨今、誰しもがキャリアに関する悩みや不安を抱えています。特に、AI時代の到来により変化が著しいエンジニア職においては、企業からの需要が拡大している一方、具体的なキャリア構築方法や未経験からの学習方法、職種の将来性など悩みは尽きません。

Another worksでは、2019年5月の創業以来、本業だけでなく複数の居場所を持ち、金銭報酬やスキルアップ、キャリアアップ、自己実現など複数の目的を達成できる「複業」が社会に欠かせない働き方であると確信し、日本全国へ推進してまいりました。主力サービスである複業したい個人と企業や自治体を繋ぐマッチングプラットフォーム「複業クラウド」は提供開始から7年で累計登録タレント数10万人、累計導入企業数は2,500社、累計自治体数250を突破しています。 ※数値は2025年11月末時点

今回開催するセミナーでは、エンジニア未経験の女性のためのコーディングブートキャンプ事業を手掛けるMs.Engineer株式会社と共催し、未経験からAI・ITエンジニアへステップアップするためのノウハウや気をつけるべき落とし穴について解説します。さらに、セミナーでは複業も目指す女性のためのキャリア構築ワークショップも実施し、具体的なロードマップについてご紹介いたします。

日時

・2025年12月9日（火）20:00～21:30

内容

・未経験から月5万円アップを目指すために必要なステップ

・未経験からAI・ITエンジニアへ！女性のためのキャリア構築ワークショップ

・未経験からの学び直しに成功！経験者 × プロがお送りするパネルトーク

■登壇者プロフィール

Ms.Engineer株式会社AI戦略室・DAIVEコミュニティーマネージャー信田 彩帆 氏

4歳からピアノを始め、音楽系の専門の大学に進学するも、音楽以外の道を模索するために、美容メイク系の専門学校にダブルスクールで通い、メイクに関する知識を取得。その後、資生堂に入社。13年間資生堂美容部員として最年少店長も経験。体力・時間・場所に合わせて仕事をしたいとキャリアシフトを決意。Ms.Engineerのコースを卒業後、給与水準を維持しながらITエンジニアとして滋賀県から名古屋の会社にフルリモート勤務。現在は、副業もこなしながら、Ms.Engineerに転職をしてAI開発のPMと卒業生コミュニティーDAIVE（ダイブ）のコミュニティマネージャーに従事。

Ms.Engineer株式会社マーケティング事業部アドミッションチームマネージャー今村 ジョージ 氏

大学卒業後、テックキャンプを運営する株式会社divに入社。キャリアカウンセラーとして3000名以上支援をした後、セールス事業部責任者や法人営業、新規事業セールス立ち上げを歴任。退職後、ランサーズ株式会社に入社をしフリーランスと企業をマッチングするエージェントを経験。現在はMs.Engineerで入会・集客に関わる部門のマネージャーをしつつ、復業で自分の法人企業を経営。3歳児と0歳児（双子）の３児の父親もしています。

株式会社Another works取締役 CDOSAGWAN KIM

大学在学中にTEDxKids@Tokyoにチーフデザイナーとして参画。株式会社エイブルコンピュータ入社後スタートアップ～大手上場企業まで様々な事業にデザイナーとして従事し、グロースモデル設計・BI / CI ・プロダクトのUI/UXデザインなど様々なソリューション開発を担当。2016年、UI/UXデザインを担当したアプリ「育ログ」がグッドデザイン賞、キッズデザイン賞、マザーズセレクション大賞を受賞。2019年、株式会社Another worksにCDOとして参画。2022年、同社 取締役に就任。東京デザインプレックス研究所非常勤講師就任。

株式会社Another works社長室

大学在学中に当時創業1期目の株式会社Another worksに1人目バックオフィスとして参画。年間最優秀賞を受賞後、同社に新卒入社。2.7万名登録のYouTubeチャンネル『大林尚朝│経営者の脳内回路』プロデューサー。中高生向けキャリア講師として20校以上で講演。日経xwomanアンバサダー

■申込方法

下記よりお申込みください

https://anotherworks251209.peatix.com/view

■Ms.Engineer株式会社

Ms.Engineerは未経験から最短6ヶ月でエンジニアとして成長できる、女性のためのオンラインプログラミングブートキャンプです。プログラミング学習の第一歩を踏み出す女性や、エンジニアを目指すすべての女性を徹底的に応援したいという気持ちでプログラムをご用意しております。また、厚生労働省「専門実践教育訓練」の認定プログラムとなりますので、条件を満たした方は最大80%の補助を受けることが可能になっております。

社名：Ms.Engineer株式会社

代表取締役：山崎ひとみ

本社所在地：〒102-0083 東京都千代田区麹町1-6-30 近鉄半蔵門スクエア4階

HP：https://ms-engineer.jp/

■株式会社Another works

"複業"で働き方の最前線をつくるITベンチャー企業です。主力事業である複業マッチングプラットフォーム「複業クラウド」を通じて、副収入を目的とした副業だけでなく、スキルアップやキャリアアップ、自己実現など複数の目的を達成できる"複業"を社会の当たり前にすることを目指しています。

VISION「挑戦するすべての人の機会を最大化する」べく、誰もが挑戦したいその瞬間に、大きく環境を変えることなく"複業"で挑戦できる文化とインフラを創造します。

社名：株式会社Another works

代表取締役：大林 尚朝

本社所在地：〒105-0001 東京都港区虎ノ門5丁目13-1 虎ノ門40MTビル3階

HP：https://anotherworks.co.jp/