ZENLET、日本初の旗艦店を表参道・神宮前に2026年1月オープン

ZENLET 株式会社

ZENLET は台湾で誕生した、ミニマルなデザインとエンジニアリング思考を核に据えたライフスタイルブランドです。東京旗艦店は日本における初の拠点として、洗練された空間を通してブランドの理念を映し出し、ZENLET が一貫して掲げるデザインの姿勢「 Reimagine Possibilities 」を体現します。

ZENLET -- 台湾を原点に、世界へとひらく

表参道・神宮前｜ZENLET TOKYO

2014 年に初のオリジナルプロダクト「 ZENLET The Wallet 」を発表して以来、25 点を超えるプロダクトを生み出し、累計のクラウドファンディング額は 6 億円を突破しました。販売はすでに世界 30 以上の国と地域へ広がっています。

なかでも「スマートウォレット」シリーズは世界で 10 万個を超える実績を持ち、ZENLET はこれらのプロダクトを通して、数々の国際デザイン賞で高い評価を受けています。

ZENLET The Wallet

注目のプロダクト

The Dual Plus(https://greenfunding.jp/zenlet/projects/8887)

2025 年話題の、デザインと機能を兼ね備えた携帯用収納スマホストラップ。

Zenlet 3 Series(https://shop.zenlet.co/pages/zenlet-3-series)

ワンタッチカード展開 × タッチ決済 × 現金収納 ― スマートウォレット、再進化。

fingerdama(TM) ｜指玉(https://greenfunding.jp/zenlet/projects/9138)

時間と場所にとらわれず、指先で極める新しいけん玉。

FlowDeck(https://www.kickstarter.com/projects/zenlethome/flowdeck-get-a-clear-space-ready-in-1-slide-for-deep-work)

展開 × 収納 ― デスクをすっきり快適に整える、新しいモニタースタンド。

ZENLET TOKYO -- 本質に立ち返り、ミニマルの重みを感じる

表参道・神宮前｜ZENLET TOKYO

ZENLET東京旗艦店は、アルミのラインを際立たせる余白の美で、クールさと静かで洗練された空間を作り上げています。澄んだ空気感の中で、ぜひ空間全体と、ZENLETプロダクトが見せる姿や細部をじっくりご体感ください。

ZENLET TOKYO を訪れるたび、ふと日常の喧騒から離れ、再構築された日常アイテムに触れられます。ミニマル美学と精巧なエンジニアリングが交差する空間で、クリアさや秩序、そして新たなライフスタイルの可能性に触れることができます。

初の旗艦店 -- 『 ZENLET TAIPEI 』

台北 MRT 中山駅周辺に位置する店舗は、ミニマルと秩序を軸に、クールさとエンジニアリングが共存するギャラリー空間を演出。ブランドの美学を体感できるスペースです。

ZENLET TAIPEI｜No. 110-7, Section 1, Zhongshan N Rd, Zhongshan District, Taipei City, Taiwan 104

ZENLET カフェバー -- 『 DOT. 』

2025 年 12 月、ZENLET は fingerdama(TM) をテーマにしたコンセプトカフェバー「 DOT. 」を台北 MRT 古亭駅にオープンしました。遊び心あふれる体験とドリンクを通して、ZENLET が提供するライフスタイルを身近に楽しめます。

DOT.｜No. 16, Section 3, Roosevelt Rd, Zhongzheng District, Taipei City, Taiwan 100

ブランドについて

ZENLETは「禅」を核にデザインしています。

「 ZEN 」 はシンプルさ、バランス、そして内なるクリアさを追求する思想。「 LET 」 は精巧なエンジニアリング思考と、それを形にする創造性への意志を表しています。この二つが重なり合うことで、ZENLET のデザイン理念が生まれました。

私たちは観察を起点に、課題を見つめ直し、可能性を再定義する思考から、ミニマル美学と精巧なエンジニアリングを兼ね備えた、生活ソリューションを提案しています。

オープニング限定イベントについて

オープニングイベントおよび限定商品の詳細は、近日中に公開予定です。

ZENLET の新たな展開に、ぜひご期待ください。

店名｜ZENLET 東京旗艦店

オープン｜2026 年 1 月下旬（予定）

住所｜東京都渋谷区神宮前（詳細住所は後日公開）

営業時間｜未定

公式サイト｜ZENLET(https://shop.zenlet.co/)

メディアお問い合わせ先

ZENLET 株式会社

呂 佳玲（ロ・カレイ）｜ karei.ro＠zenlet.co



