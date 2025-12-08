AliExpress（アリエクスプレス）、2025年12月8日（月）から「ギフトシーズンセール」開催！

ALIEXPRESS日本株式会社

グローバルECプラットフォームである「AliExpress（アリエクスプレス）」は、2025年12月８日（月）17:00～12月15日（月）16:59まで、AliExpressでのギフトにおける需要を後押しする「ギフトシーズンセール」を開催します。

■ 「ギフトシーズンセール」開催概要

開催期間：2025年12月８日（月）17:00～12月15日（月）16:59まで

SALE会場：https://s.click.aliexpress.com/e/_c3R3AinJ

AliExpress日本では11月に開催したセールの購買傾向を分析しました。今回の「ギフトシーズンセール」では、判明した消費者のAliExpressのギフト需要の拡大を見込むアイテムや、冬のライフシーンに合わせたAliExpressのおすすめアイテムを展開します。

※日本国内の商品については、最短3日で配送予定です。

● ギフト需要の拡大に応えるデジタル製品の展開

オーディオ関連機器やゲーム機器などのデジタル製品を展開し、家族やパートナー、自分へのプレゼントとしてのギフトの需要に応えます。8bitdo、Anbernic、Retroid、GPDなどの商品を豊富に取り揃えています。

● 新登場のホビーグッズを続々と展開

52TOYSなどが展開するIPフィギュアやコレクタブルトイ、ボードゲーム、模型、組み立て玩具などが登場。パーソナライズなギフトの選択肢を広げます。

● 暮らしのギフトもシーズンに合わせて拡充

掃除機、ヘアドライヤー、コーヒーメーカーなどの小型生活家電や、ホームデコ（ムードライト、ミニクリスマス飾り）など幅広い需要に応えます。

● アウトドア・スポーツ用品

保温手袋、スポーツウォッチ、ランニングライト、スポーツバッグなど、アウトドアシーンでもお使いいただける商品を提供します。また、スキーゴーグル、防寒ウェア、保温ギアなども取り揃えています。

■ AliExpress日本の11月セール月間における購買傾向

2025年11月にAliExpress日本サイトにおいて開催された、「ダブルイレブン（11.11）セール」と「Black Friday」という二つの大型セールは、ユーザーの購買意欲を継続的に高めました。また、複数のカテゴリーにおいて売上は好調で、特にテック・デジタル製品、生活家電、アウトドア用品、IPコラボ／キャラクター関連商品がけん引しています。今回の傾向から、日本のユーザー間の、機能性・パーソナライズ・ギフト性を兼ね備えた商品への需要の高さがわかりました。

11月はAliExpressサイトでの購買体験への関心がさらに高まり、国境を越えた商品の購入はユーザーの生活に密着した形へと成長しています。

● 11月大型セール月間の消費トレンド分析

2025年11月に開催された「11.11（ダブルイレブン）セール」と「Black Friday」において、ゲーム機器及び関連商品は人気が上昇し、パーソナライズされたIP*関連の商品は急速に成長しています。

*ゲームやアニメなどのコンテンツやキャラクターの権利を指し、ビジネスに活用される知的財産を指します。

・ゲームやPC機器などのデジタル製品は継続的にヒット

コンピューター/オフィス製品の需要は安定して堅調に推移し、「ダブルイレブン（11.11）セール」と「Black Friday」の期間中は前年比50%を超える伸びを記録しました。また、ゲーム機やコントローラーなどのゲーム関連製品および関連アクセサリーは、先述の二つのセールの期間中に前年比300%を超える大幅な売上増を記録しました。ゲーミングモニターやポータブルモニターなどのコンピューター周辺機器も、売上が60%を超える大幅な伸びを記録しました。代表商品は、DUNU、HIFIMAN、ONEPLUS、レノボの最新シリーズのイヤホン、スマートフォン、タブレットなどが挙げられます。

さらに、AliExpressでは年末の福袋の販売を前倒しで開始し、AliExpressと出店者の連携によって販売開始から数時間で完売する商品が続出しました。

・パーソナライズなIP関連商品の需要の高まり

IP関連のアートトイやパーソナライズ商品などのホビーカテゴリーが急速に成長。消費者は「自己表現」や「ストレス解消」につながる商品への関心を高めており、これが関連カテゴリーの継続的な拡大を後押ししています。また、二次元のフィギュア、ブラインドボックス、コレクション系グッズなどの需要が際立ち、「11.11（ダブルイレブン）セール」と「Black Friday」の期間中は、前年同期比で70％超の成長を記録しています。代表商品は、人気IP商品や、「11.11（ダブルイレブン）セール」限定福袋、人気メーカーのプラモデル・フィギュア、トレーディングカードなどが挙げられます。52TOYSなどの人気上昇中のIPシリーズは、11月の検索急上昇ワードとなり、ギフトにおける需要を継続的に牽引し、前年同期比で20％超の成果を達成しました。

