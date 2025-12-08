スーパーホテル 2025年度SDGsレポートを発行

株式会社スーパーホテル

「Natural, Organic, Smart」をコンセプトに、地球にも人にも優しいホテルの運営を手掛ける株式会社スーパーホテル（本社：大阪府大阪市、 代表取締役社長：山本 健策）は、2025年12月1日に2025年度SDGsレポート『SDGs REPORT 2025』を発行しました。

ホテル業界で唯一、環境省認定の「エコ・ファースト企業」であるスーパーホテルは、全国の店舗で再生可能エネルギー由来の電力を採用し、水道やガスの使用によるCO2排出量は100%カーボン・オフセットする環境配慮型宿泊サービス「CO2実質ゼロ泊」や、官民一体となった地方創生の取り組みなどに力を入れています。

今回発行したレポートは、スーパーホテルがホテル運営を通じて取り組んできたSDGs活動の進捗などを掲載したものです。今後もサステナブルな社会の実現に向けて尽力してまいります。

■主な内容

1. Top Message（社長：山本 健策）

2. Well-being

TOPICS１.：Well-beingな大阪・関西万博へ

TOPICS２.：「CO2実質ゼロ泊」でWell-beingなホテルへ

TOPICS３.：ファンコミュニティでWell-beingな関係へ

TOPICS４.：おもてなしを磨いてWell-beingを極める

3. 特別対談（会長：山本 梁介）

慶應義塾大学 教授 宮田 裕章氏

4. Well-sleeping ぐっすりで幸福に

5. Well-keeping 地域も地球も幸福に

エコ・ファースト企業、環境マネジメント

6. Well-working 働くひとを幸福に

7. Super Dream Project

※詳細はホームページにてご覧ください。

https://www.superhotel.co.jp/kaisya_r/eco_report/2025/report.pdf

【株式会社スーパーホテルについて】

「Natural, Organic, Smart」をコンセプトに、健康でサステナブルなライフスタイルを提案するホテルとして国内176店舗、海外1店舗（ミャンマー）を運営。環境大臣が先進的・独自的で、業界をリードする環境保全の取り組みを行っている環境先進企業と認定する「エコ・ファースト制度」※で、ホテル業界で唯一認定を受けています。

環境保全活動以外にも地域活性化や次世代支援などのSDGs活動に積極的に取り組んでいます。

公式サイト ： https://www.superhotel.co.jp/(https://www.superhotel.co.jp/)

SDGsの取り組み : https://www.superhotel.co.jp/sdgs/(https://www.superhotel.co.jp/sdgs/)

※「エコ・ファースト制度」について：https://www.env.go.jp/guide/info/eco-first/