Giftの『ふもふもぬいぐるみシリーズ』に、あみあみ看板娘「あみこちゃん」の第二弾が登場。
ホビー通販大手の「あみあみ」（運営：大網株式会社、東京都文京区）は、『あみこちゃんぬいぐるみ02 ふもふもエプロンあみこ』を、現在ご案内中です。
製品ページはこちら：
●あみこちゃんぬいぐるみ02 ふもふもエプロンあみこ(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=GOODS-04726825&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)
■あみあみオンラインショップ
https://www.amiami.jp/(https://www.amiami.jp/)
■あみあみ実店舗サイト
https://realstore.amiami.jp/(https://realstore.amiami.jp/)
【あみことは？】
※「あみこWeb」キャラクター紹介より
大好きなホビーやアニメのために『あみあみアキバ店』で元気にはたらく“魔法界のプリンセス”
国内外のイベントレポート、食レポなどオタクな日々をSNSで更新中です。
■あみこちゃんぬいぐるみ02 ふもふもエプロンあみこ
【製品情報】
□参考価格：6,600円(税込)
□発売日：2026年10月予定
□発売元・販売元：あみあみ
【サイズ】全高約20cm(座った状態)
Giftのふもふもぬいぐるみシリーズにあみあみ看板娘「あみこちゃん」の第二弾が登場！
衣装の細部まで丁寧に再現いたしました！
今回のあみこちゃんは夏服をイメージした制服の上に、
ホビーショップ「あみあみ」で使用しているものをイメージしたエプロンを着用しています。
エプロンは着脱可能で、他のぬいぐるみに着せても楽しめます。
コレクションに旅のお供に、いつでも一緒に居られます♪
※画像は試作品を撮影したものです。実際の商品とは異なる場合があります。
製品ページはこちら：
●あみこちゃんぬいぐるみ02 ふもふもエプロンあみこ(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=GOODS-04726825&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)
【今回ご紹介した製品を含む、『あみこちゃん』関連製品ページはこちらから！】(https://slist.amiami.jp/top/search/list?s_originaltitle_id=13826&pagemax=60&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)
■あみこX(Twitter)
https://x.com/amicoamiami(https://x.com/amicoamiami)
■あみこWeb
https://amico-web.jp/(https://amico-web.jp/)
(C) amico
【店舗情報】
■あみあみオンラインショップ
https://www.amiami.jp/(https://www.amiami.jp/)
■あみあみ実店舗サイト
https://realstore.amiami.jp/(https://realstore.amiami.jp/)