Giftの『ふもふもぬいぐるみシリーズ』に、あみあみ看板娘「あみこちゃん」の第二弾が登場。

大網株式会社

ホビー通販大手の「あみあみ」（運営：大網株式会社、東京都文京区）は、『あみこちゃんぬいぐるみ02 ふもふもエプロンあみこ』を、現在ご案内中です。

製品ページはこちら：

●あみこちゃんぬいぐるみ02 ふもふもエプロンあみこ(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=GOODS-04726825&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)

■あみあみオンラインショップ

https://www.amiami.jp/(https://www.amiami.jp/)

■あみあみ実店舗サイト

https://realstore.amiami.jp/(https://realstore.amiami.jp/)

【あみことは？】

※「あみこWeb」キャラクター紹介より

大好きなホビーやアニメのために『あみあみアキバ店』で元気にはたらく“魔法界のプリンセス”

国内外のイベントレポート、食レポなどオタクな日々をSNSで更新中です。

■あみこちゃんぬいぐるみ02 ふもふもエプロンあみこ

【製品情報】

□参考価格：6,600円(税込)

□発売日：2026年10月予定

□発売元・販売元：あみあみ

【サイズ】全高約20cm(座った状態)

Giftのふもふもぬいぐるみシリーズにあみあみ看板娘「あみこちゃん」の第二弾が登場！

衣装の細部まで丁寧に再現いたしました！

今回のあみこちゃんは夏服をイメージした制服の上に、

ホビーショップ「あみあみ」で使用しているものをイメージしたエプロンを着用しています。

エプロンは着脱可能で、他のぬいぐるみに着せても楽しめます。

コレクションに旅のお供に、いつでも一緒に居られます♪

※画像は試作品を撮影したものです。実際の商品とは異なる場合があります。

製品ページはこちら：

●あみこちゃんぬいぐるみ02 ふもふもエプロンあみこ(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=GOODS-04726825&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)

【今回ご紹介した製品を含む、『あみこちゃん』関連製品ページはこちらから！】(https://slist.amiami.jp/top/search/list?s_originaltitle_id=13826&pagemax=60&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)

■あみこX(Twitter)

https://x.com/amicoamiami(https://x.com/amicoamiami)

■あみこWeb

https://amico-web.jp/(https://amico-web.jp/)

(C) amico

【店舗情報】

■あみあみオンラインショップ

https://www.amiami.jp/(https://www.amiami.jp/)

■あみあみ実店舗サイト

https://realstore.amiami.jp/(https://realstore.amiami.jp/)