Giftの『ふもふもぬいぐるみシリーズ』に、あみあみ看板娘「あみこちゃん」の第二弾が登場。

ホビー通販大手の「あみあみ」（運営：大網株式会社、東京都文京区）は、『あみこちゃんぬいぐるみ02　ふもふもエプロンあみこ』を、現在ご案内中です。



●あみこちゃんぬいぐるみ02　ふもふもエプロンあみこ(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=GOODS-04726825&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)



【あみことは？】



※「あみこWeb」キャラクター紹介より


大好きなホビーやアニメのために『あみあみアキバ店』で元気にはたらく“魔法界のプリンセス”


国内外のイベントレポート、食レポなどオタクな日々をSNSで更新中です。



■あみこちゃんぬいぐるみ02　ふもふもエプロンあみこ




【製品情報】


□参考価格：6,600円(税込)


□発売日：2026年10月予定


□発売元・販売元：あみあみ


【サイズ】全高約20cm(座った状態)


















Giftのふもふもぬいぐるみシリーズにあみあみ看板娘「あみこちゃん」の第二弾が登場！



衣装の細部まで丁寧に再現いたしました！


今回のあみこちゃんは夏服をイメージした制服の上に、


ホビーショップ「あみあみ」で使用しているものをイメージしたエプロンを着用しています。


エプロンは着脱可能で、他のぬいぐるみに着せても楽しめます。



コレクションに旅のお供に、いつでも一緒に居られます♪



※画像は試作品を撮影したものです。実際の商品とは異なる場合があります。



●あみこちゃんぬいぐるみ02　ふもふもエプロンあみこ(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=GOODS-04726825&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)


【今回ご紹介した製品を含む、『あみこちゃん』関連製品ページはこちらから！】(https://slist.amiami.jp/top/search/list?s_originaltitle_id=13826&pagemax=60&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)





(C) amico



【店舗情報】


