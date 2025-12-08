NIKE「NIKE HOLLYWOOD GOALKEEPERS」発売記念　サッカーショップKAMO原宿店にて店内特別装飾の実施決定！

加茂商事 株式会社

この度、NIKEより新たに発売される「NIKE HOLLYWOOD GOALKEEPERS」のリリースを記念して、サッカーショップKAMO原宿店にて店内特別装飾を実施するとともに、インフルエンサーとのコラボ施策も展開することが決定いたしました。

・NIKE「NIKE HOLLYWOOD GOALKEEPERS」発売記念サッカーショップKAMO原宿店にて店内特別装飾を実施

今回発売される「NIKE HOLLYWOOD GOALKEEPERS」は、”ゴールキーパーのライフスタイルアパレルのコレクション”です。

ピッチ上で最後の砦としてチームを守る主役・ゴールキーパーのエネルギーにインスパイアされたデザインで、“Hollywood” の名の通り、ハリウッドスターのような主役性を象徴しています。

また、各国のユニフォームにはスター（星）のモチーフがあしらわれており、特別なコレクションとして展開されます。

この度、「NIKE HOLLYWOOD GOALKEEPERS」の発売を記念し、サッカーショップKAMO原宿店では 12月9日（火）より特別な店内装飾を実施します。

全8種の「NIKE HOLLYWOOD GOALKEEPERS」を使用しスタイリングした、コーディネートの展示やダイナミックな巨大ビジュアルパネルとともに、本コレクションが掲げるメッセージ「自分らしさを受け入れ、自分の居場所をつくり、主役になるための招待状。台本は破り捨て、期待を裏切り、自分の物語の主人公になろう。」を体感することができる特別な空間となっています。

〈商品情報〉

商品価格：14,850円（税込）

Tシャツデザインイメージ：全8カ国（ナイジェリア・オランダ・USA・フランス・韓国・カナダ・ブラジル・イングランド）

発売日：12月9日(火)

全国のサッカーショップKAMO／オンラインにて順次発売

・あやてん、SHONO、無糖BOYS とのコラボ決定！KAMOオリジナル制作による ルックPV &インタビュー動画 を公開！

あわせて、「NIKE HOLLYWOOD GOALKEEPERS」の世界観をより多くの方にお届けするため、人気インフルエンサーあやてん、SHONO、無糖BOYSとのコラボレーションが決定しました。

コラボ施策では、KAMOオリジナル制作による ルックPVとインタビュー動画を公開！

ルックPVでは、各国ユニフォームの個性や魅力をスタイリッシュに表現するとともに、「どんな舞台でも支配する」という本コレクションのコンセプトを映し出す映像に仕上がっています。

ルックPV・インタビュー映像は公式SNSで公開！

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=sXntpCPCh24 ]





・サッカーショップKAMOについて

創業1968年、加茂商事株式会社が展開するサッカー用品専門店。全国に店舗を持つサッカーショップKAMOでは、サッカー用品、サッカーユニフォーム、サッカースパイク、サッカーボールジュニア用品を揃えている。

公式HP

＜本リリースに関するお問い合わせ＞

