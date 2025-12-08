関西学院ブランドサイト『Mastery for Service』が「大学広報メディアアワード 2025」のデジタルコンテンツ部門で金賞を受賞

学校法人関西学院

株式会社日経BPコンサルティングが主催する「大学広報メディアアワード 2025」の審査結果が11月28日に発表され、関西学院ブランドサイト『Mastery for Service』がデジタルコンテンツ部門で金賞（最高位）を受賞しました。

本アワードには全国84大学から189作品のエントリーがあり、広報誌、デジタルコンテンツ、動画コンテンツの部門で金賞として9作品が選出されました。

ブランドサイト『Mastery for Service』

関西学院のスクールモットー“Mastery for Service”は、隣人・社会・世界に仕えるため、自らを鍛えるという関学人のあり方を示しています。

関西学院で“Mastery for Service”を育んだ卒業生たちは、どのような人生を歩んでいるのでしょう。

知識や技術だけでなく、真に豊かな人生を生きるすべを知り、悩み、楽しみながらも実践する、卒業生たちの言葉、そして生き方を集めました。

https://mfs.kwansei.ac.jp/

ブランドサイト『Mastery for Service』TOPページ

受賞理由

「Mastery for Service」という関西学院大学の精神にふさわしい、プレーンでシンプルな構成が素晴らしい。在学する人から多くの卒業生まで、関西学院大学で学んだ人たちの人柄を彷彿とさせている。大学の寄って立つところを過不足なく伝えており、伝統校の強みが表れているデジタルコンテンツだと拝見した。私学の良さである方針と哲学を感じさせる良いサイトだった。

（引用：大学広報メディアアワード2025 受賞作品発表(https://consult.nikkeibp.co.jp/bdcu/award2025/winners/#section02)）

デジタルコンテンツ部門で金賞を受賞

メッセージ執筆などにご協力いただきました卒業生をはじめとする関係の皆様のお力添えで、このたび、栄誉ある金賞を受賞することができました。

今後もブランドサイトでは“Mastery for Service”を実践する卒業生の言葉、生き方を紹介し、本学のブランディング活動に努めてまいります。

なお、2025年12月19日に、関西学院大学 東京丸の内キャンパスにて、ブランドサイト『Mastery for Service』トークイベントを開催します。

アメリカンフットボール日本代表として活躍した山田晋三さんと、映画・ドラマ監督の永田琴さんのお二人をお招きし、「スポーツが教えてくれたこと」をテーマに語り合っていただきます。

イベント概要

開催日時：2025年12月19日（金）18:30～20:00（開場18:00）

開催場所：関西学院大学 東京丸の内キャンパス

（東京都千代田区丸の内1-7-12 サピアタワー10階）

開催形態：会場（70名）とオンラインによるハイブリッド開催

参加方法：無料、事前申込制（対面、オンライン視聴ともに事前申込が必要です）

参加申込は以下のページにてご案内しています。

https://mfs.kwansei.ac.jp/activity/at89/

