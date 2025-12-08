【ローズホテル横浜】横浜・山手を彩る季節限定公開　散策の方も自由に見学可能

株式会社 重慶飯店

ローズホテル横浜（横浜市中区山下町77番地／総支配人 渡部 一樹）では、横浜・山手の丘に佇む「山手ヘレン記念教会」と、隣接する別邸「ザ・ローズレジデンス」を、2025年12月1日(月)～12月25日（木）の期間限定でクリスマス仕様にコーディネートし公開中です。

山手エリア全体がクリスマスカラーに包まれるこの季節に、教会と邸宅の特別な装飾をどなたでも無料でご見学いただけます。

歴史あるチャペルとクラシカルな邸宅は、ツリーやキャンドルをはじめとした温かな装飾で、この時期だけの幻想的な空間に。ウエディングを検討されるカップルはもちろん、横浜・山手を散策される方、そしてここで結婚式を挙げられたご夫妻が再び訪れる場所としても親しまれており、幅広い方にお楽しみいただける公開期間です。

周辺の山手西洋館も「世界のクリスマス」展示で彩られ、季節ならではの体験を山手ヘレン記念教会でもお楽しみ頂けます。

開催概要

公開期間：2025年12月1日(月)～12月25日(木)

会場：山手ヘレン記念教会／ザ・ローズレジデンス（横浜市中区山手町150番地）

参加費：無料（事前予約・当日も予約も可）

予約方法：公式HPまたはお電話にて

お問い合わせ：ローズホテル横浜 ブライダルサロン 045-681-2934（直通）11:00～19:00(火曜定休)

WEBサイト：https://rose-style-wedding-yokohama.com/news/news-12782/

■ 見学体験の魅力

● 冬限定のクリスマス装飾

歴史あるチャペルと邸宅が一面クリスマス仕様に。撮影も可能で、ご家族・カップル・ペット連れでのご来館も歓迎しています。

● 散策のついでに自由に立ち寄れる公開

ウエディング目的に限らず、山手の街歩きや洋館巡りの途中で気軽に立ち寄れる開放型の見学スタイル。結婚式を挙げられたご夫妻が記念日の散歩に訪れる姿も多く、季節の装飾が新たな思い出を呼び起こします。

● 来館特典：Blue Rose巾着（数量限定）

期間中に来館された方へ、横浜中華街 ROUROUとのコラボレーション「Blue Rose巾着」をプレゼント。数量限定につき、なくなり次第終了となります。

● 山手ならではのクリスマス体験

周辺では「世界のクリスマス」（山手西洋館）が同時開催され、教会の見学とあわせて山手エリア全体のクリスマスを満喫いただけます。

■ 会場情報

山手ヘレン記念教会／ザ・ローズレジデンス

横浜市中区山手町150番地

https://rose-style-wedding-yokohama.com/

山手ヘレン記念教会 外観山手ヘレン記念教会 内観ザ・ローズレジデンス 入り口ザ・ローズレジデンス ディスプレイ山手ヘレン記念教会 / ローズホテル横浜別邸 THE ROSE RESIDENCE

横浜・山手の丘に佇む「山手ヘレン記念教会」は、毎週日曜に礼拝が行われ、地域に根差した教会です。敷地内に併設された「ザ・ローズレジデンス」は、ローズホテル横浜の邸宅として、一日一組限定でご利用いただける特別な空間。ホテルクオリティのおもてなしで、本物志向のお二人にふさわしい一日をお届けします。

ウエディング 公式サイト

https://rose-style-wedding-yokohama.com/

ウエディング 公式SNSサイト

Facebook https://www.facebook.com/Rose.Residence/

Instagram https://www.instagram.com/rosestylewedding/

X(旧：Twitter）https://x.com/RHY_wedding/

ローズホテル横浜

1959年に横浜中華街に重慶飯店本館を創業以来、横浜中華街のランドマークでもある「ローズホテル横浜（旧ホテルホリデイ・イン横浜）」をオープン。「食」「泊」をテーマに、全国に展開しております。客室数184室、3つのレストランのほか、大小様々な宴会場を有し、館内はいたるところに飾られた中国絵画や調度品が目を引くノスタルジックなホテルです。

ブランド公式サイト https://www.rosehotelyokohama.com/

※画像はイメージです。

※諸般の事情により、リリースの内容に変更が生じる場合がございます。最新情報はホテルホームページよりご確認ください。